Вкусный и полезный завтрак за 3 минуты. Быстрая намазка на хлеб

Тунец — это морская рыба, которая является источником белка, витаминов и минералов. Он содержит высококачественный белок, который помогает строить и восстанавливать ткани в организме, а также богат витаминами B3, B6, B12 и минералами, такими как селен, фосфор, калий и магний. Эти вещества помогают поддерживать здоровье нервной системы, костей, мышц и других органов.
Тунец является хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца, мозга и суставов. Они также могут помочь снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови.
По этим причинам тунец может стать хорошим вариантом завтрака. Сделаем намазку из тунца.
Ингредиенты:
- Консервированный тунец — 200 г;
- Творожный сыр — 150 г;
- Соль — щепотка;
- Сахар — щепотка;
- Лимонный сок — 1 ст.л.;
- Цедра лимона — ½ ч.л.
Приготовление намазки из тунца:
Выливаем из консервированного тунца масло, разминаем и смешиваем с творожным сыром. Шинкуем по вкусу зелень, высыпаем к тунцу вместе с солью и сахаром.
Вливаем к тунцу лимонный сок, натираем цедру лимона. Перемешиваем все компоненты до однородности.
Обжариваем до легкой золотистой корочки хлеб и намазываем на него массу из тунца. Если нет творожного сыра, для рецепта можно использовать сливочный.