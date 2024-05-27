Вкусный и полезный завтрак за 3 минуты. Быстрая намазка на хлеб

Тунец — это морская рыба, которая является источником белка, витаминов и минералов. Он содержит высококачественный белок, который помогает строить и восстанавливать ткани в организме, а также богат витаминами B3, B6, B12 и минералами, такими как селен, фосфор, калий и магний. Эти вещества помогают поддерживать здоровье нервной системы, костей, мышц и других органов.

Тунец является хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердца, мозга и суставов. Они также могут помочь снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови.

По этим причинам тунец может стать хорошим вариантом завтрака. Сделаем намазку из тунца.

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 200 г;

Творожный сыр — 150 г;

Соль — щепотка;

Сахар — щепотка;

Лимонный сок — 1 ст.л.;

Цедра лимона — ½ ч.л.

Приготовление намазки из тунца:

Выливаем из консервированного тунца масло, разминаем и смешиваем с творожным сыром. Шинкуем по вкусу зелень, высыпаем к тунцу вместе с солью и сахаром.

Вливаем к тунцу лимонный сок, натираем цедру лимона. Перемешиваем все компоненты до однородности.

Обжариваем до легкой золотистой корочки хлеб и намазываем на него массу из тунца. Если нет творожного сыра, для рецепта можно использовать сливочный.