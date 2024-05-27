Описание приготовления:

Такие конфеты станут отличным подарком, их можно подать на праздничный стол. Если хотите, чтобы трюфели имели насыщенный темный цвет и вкус, смешайте обычное какао и алкализованное. Сухое молоко можно взять любой жирности, но чем больше она будет, тем более ярко будет выражен сливочный вкус.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Десерты / Конфеты

Состав / Ингредиенты:

Сухое молоко 1/2 Стакана

Сахар 150 Грамм (мелкой фракции)

Масло сливочное 100 Грамм

Какао 1/3 Стакана (темный + для обсыпки)

Вода 60 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

435 ккал

Калорийность

0 г

Белки

26 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Трюфели из сухого молока»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления трюфелей из сухого молока.

В кастрюлю с толстым дном налейте воду, всыпьте сахар и добавьте сливочное масло.

Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите до растворения сахара и однородной массы, но не кипятите. Снимите кастрюлю с плиты.

Сухое молоко перемешайте с какао порошком и просейте. Всыпьте шоколадную смесь в кастрюлю и тщательно перемешайте. Дайте массе остыть и поставьте в холодильник на один час.

Из шоколадной массы сформируйте шарики и обваляйте в какао. Уберите трюфели в холодильник на 30 минут.

Приятного аппетита!