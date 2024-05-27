Описание приготовления:
Такие конфеты станут отличным подарком, их можно подать на праздничный стол. Если хотите, чтобы трюфели имели насыщенный темный цвет и вкус, смешайте обычное какао и алкализованное. Сухое молоко можно взять любой жирности, но чем больше она будет, тем более ярко будет выражен сливочный вкус.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Десерты / Конфеты
Состав / Ингредиенты:
- Сухое молоко 1/2 Стакана
- Сахар 150 Грамм (мелкой фракции)
- Масло сливочное 100 Грамм
- Какао 1/3 Стакана (темный + для обсыпки)
- Вода 60 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
435 ккал
Калорийность
0 г
Белки
26 г
Жиры
48 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Трюфели из сухого молока»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления трюфелей из сухого молока.
В кастрюлю с толстым дном налейте воду, всыпьте сахар и добавьте сливочное масло.
Поставьте кастрюлю на медленный огонь и варите до растворения сахара и однородной массы, но не кипятите. Снимите кастрюлю с плиты.
Сухое молоко перемешайте с какао порошком и просейте. Всыпьте шоколадную смесь в кастрюлю и тщательно перемешайте. Дайте массе остыть и поставьте в холодильник на один час.
Из шоколадной массы сформируйте шарики и обваляйте в какао. Уберите трюфели в холодильник на 30 минут.
Приятного аппетита!