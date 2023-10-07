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Яблочный сок без сахара на зиму

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Яблочный сок без сахара на зиму

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить яблочный сок без сахара на зиму. Яблоки лучше всего выбирать сочные, кисло-сладких сортов. Сок получается ароматным, вкусным и достаточно сладким сам по себе.
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

  • Яблоки 2 Килограмма
  • Лимонная кислота 1/3 Чайных ложки (или винная кислота)

Количество порций 4

Калорийность

47 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яблочный сок без сахара на зиму»

Яблочный сок без сахара на зиму

Подготовьте ингредиенты.

Яблочный сок без сахара на зиму

Яблоки помойте, удалите сердцевину и порежьте на ломтики.

Яблочный сок без сахара на зиму

С помощью соковыжималки выжмите из яблок сок.

Яблочный сок без сахара на зиму

Перелейте сок в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и снимите с плиты.

Яблочный сок без сахара на зиму

Процедите сок через марлю. Снова доведите почти до кипения и добавьте лимонную кислоту.

Яблочный сок без сахара на зиму

Перелейте сок в чистую стерилизованную банку.

Яблочный сок без сахара на зиму

Герметично закрутите крышкой, переверните банку вверх дном и укутайте в кухонное полотенце.

Яблочный сок без сахара на зиму

Яблочный сок без сахара на зиму готов. Для хранения уберите его в прохладное тёмное место.

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