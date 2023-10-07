Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить яблочный сок без сахара на зиму. Яблоки лучше всего выбирать сочные, кисло-сладких сортов. Сок получается ароматным, вкусным и достаточно сладким сам по себе.
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Яблоки 2 Килограмма
- Лимонная кислота 1/3 Чайных ложки (или винная кислота)
Количество порций 4
Калорийность
47 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яблочный сок без сахара на зиму»
Подготовьте ингредиенты.
Яблоки помойте, удалите сердцевину и порежьте на ломтики.
С помощью соковыжималки выжмите из яблок сок.
Перелейте сок в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и снимите с плиты.
Процедите сок через марлю. Снова доведите почти до кипения и добавьте лимонную кислоту.
Перелейте сок в чистую стерилизованную банку.
Герметично закрутите крышкой, переверните банку вверх дном и укутайте в кухонное полотенце.
Яблочный сок без сахара на зиму готов. Для хранения уберите его в прохладное тёмное место.