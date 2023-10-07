Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить яблочный сок без сахара на зиму. Яблоки лучше всего выбирать сочные, кисло-сладких сортов. Сок получается ароматным, вкусным и достаточно сладким сам по себе.

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Яблоки 2 Килограмма

Лимонная кислота 1/3 Чайных ложки (или винная кислота)

Количество порций 4

Калорийность

47 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яблочный сок без сахара на зиму»

Подготовьте ингредиенты.

Яблоки помойте, удалите сердцевину и порежьте на ломтики.

С помощью соковыжималки выжмите из яблок сок.

Перелейте сок в кастрюлю с толстым дном. Доведите до кипения и снимите с плиты.

Процедите сок через марлю. Снова доведите почти до кипения и добавьте лимонную кислоту.

Перелейте сок в чистую стерилизованную банку.

Герметично закрутите крышкой, переверните банку вверх дном и укутайте в кухонное полотенце.

Яблочный сок без сахара на зиму готов. Для хранения уберите его в прохладное тёмное место.