Торт «Дамские пальчики» Самый вкусный торт, который я ела: все будут просить рецепт

Торты стали достоянием всего человечества. Дело в том, что столь сладкая выпечка является произведением искусства. Авторские торты поражают своей креативностью и красотой. Однако, такое суждение подходит лишь для десертов, сделанных вручную кондитерами.

Фабричные торты не отличаются оригинальностью.

Авторские торты сочетают в себе много качественных ингредиентов в отличие от покупных фабричных тортов. Поэтому лучше выбирать торты от кондитеров. Но, такие торты намного дороже.

Приготовим самостоятельно десерт — Дамские пальчики.

Ингредиенты для торта Дамские пальчики:

Сливочное масло — 100 г;

Вода — 125 мл;

Молоко — 125 мл;

Соль — 0,5 ч.л.;

Мука — 150 г;

Яйца — 4 шт.;

Сливки — 500 мл;

Сахарная пудра — 160 г;

Сметана — 150 г;

Шоколад — 100 г.

Приготовление торта Дамские пальчики:

В кастрюле смешиваем сливочное масло с водой, молоком. Растапливаем сливочное масло в кастрюле, солим жидкость и доводим до кипения.

Высыпаем в жидкость муку, замешиваем тесто на минимальном огне. Подсушиваем тесто, а затем выкладываем в миску.

Вводим в тесто яйца по одному, тщательно перемешиваем. Выкладываем в кондитерский мешок тесто, застилаем противень пергаментом. Отсаживаем на противень небольшие брусочки теста.

Выпекаем печенье при 180 градусах в духовке 25-30 минут.

Для приготовления крема смешиваем сливки с сахарной пудрой, взбиваем миксером.

В сливочный крем кладем сметану, продолжаем взбивать до однородной массы. В глубокую тарелку выкладываем печенье, смешиваем с кремом. Можно разделить печенье и крем, смешивать частями.

Кладем печенье в креме в кондитерское кольцо, утрамбовываем. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 4 часа.

Растапливаем шоколад, после стабилизации украшаем торт глазурью.

Это красивый воздушный торт готовится довольно быстро и просто. Поэтому обязательно стоит попробовать его приготовить.