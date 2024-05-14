Рецепт: Куриный суп с помидорами — Диетический суп с белым мясом индейки и свежими помидорами.

Ингредиенты:
помидоры свежие средние — 5 шт.;
морковь — 1-2 шт.;
лук репчатый (среднего размера) — 1 шт.;
картофель — 6-7 шт.;
укроп свежий — 1 ст.л.;
соль перец — по вкусу;
индейка филе грудки — 600 г;
бульон — 3 литра
Способ приготовления: Суп со свежими помидорами на курином бульоне — это из серии «любимое блюдо с детства». В детстве нам такой суп дед варил, а он на флоте с должности кока был, готовить умел и любил:)
Для супа нам понадобятся пять-шесть спелых помидоров.
Курицу или индейку отвариваем заранее, вынимаем из бульона. В бульон добавляем мелко нарезанный картофель.
Затем нарезаем репчатый лук и морковь и отправляем в бульон вслед за картофелем.
Мясо, у меня это грудка индейки, мелко нарезаем поперёк волокон и добавляем в суп после того, как овощи закипят.
По желанию можно подсолить и поперчить.
В самом конце, когда овощи уже почти сварятся, примерно минут за пять до готовности, добавляем мелко нарезанные помидоры, кожицу можно снять по желанию. Я не снимаю, нарезаю вместе с кожурой.
Перемешиваем, доводим суп до кипения и выключаем. Накрываем крышкой, даем настояться минут пять-семь и можно разливать по тарелкам.
Перед подачей посыпаем мелко нарезанным укропчиком. Суп получается лёгким и при этом сытным, с потрясающим свежим летним ароматом помидоров и укропа.
Вроде бы обычный куриный суп, но помидоры придают ему особую прелесть, лёгкую кислинку и аромат. Иногда в такой суп мы добавляем мелкую вермишельку, он получается гуще и сытнее.
Время приготовления: 30 мин.