Описание приготовления:

Румяные крылышки можно приготовить и на природе, на пикнике, взяв с собой решетку. Главное — замариновать их заранее во вкусном маринаде минимум за 1 час до начала приготовления. Подавайте их с гарниром, салатом, соусами и т.д.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные крылышки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Куриные крылышки 8 Штук

Мед 3 Ст. ложки

Соль 2 Щепотки

Масло растительное 30 Миллилитров

Горчица дижонская 3 Ст. ложки

Приправа куриная 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

205 ккал

Калорийность

18 г

Белки

15 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крылышки в медово-горчичном соусе в духовке»

Подготовьте указанные продукты. Крылышки приобретите без верхней фаланги или удалите, срезав ее. Она быстро пригорает и в ней абсолютно нет мяса. Промойте крылья и просушите бумажными салфетками.

Выложите их в глубокую емкость и добавьте цветочный мед, горчицу, приправу куриную и соль. По желанию добавьте немного молотого черного перца или другие пряности, но не крупного помола. Тщательно перемешайте и оставьте на 1 час мариноваться при комнатной температуре.

Время от времени перемешивайте содержимое емкости для равномерного маринования.

По желанию крылья можно запечь с гарниром из картофеля — в таком случае гарнир располагайте снизу в форме, чтобы жир с крыльев пропитывал его. Выложите крылья в форму и сбрызните растительным маслом для получения красочной корочки. Отправьте в разогретую духовку на 40-45 минут при 200 градусах.

Если крылышки крупные, то время запекания может увеличиться на 5-10 минут. Извлеките их из духовки и слегка остудите.

Выложите на тарелку вместе с гарниром и подайте к столу. Особенно вкусны крылышки с соусами, салатами. Приятного вам аппетита!