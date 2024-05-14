Описание приготовления:
Румяные крылышки можно приготовить и на природе, на пикнике, взяв с собой решетку. Главное — замариновать их заранее во вкусном маринаде минимум за 1 час до начала приготовления. Подавайте их с гарниром, салатом, соусами и т.д.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные крылышки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Куриные крылышки 8 Штук
- Мед 3 Ст. ложки
- Соль 2 Щепотки
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Горчица дижонская 3 Ст. ложки
- Приправа куриная 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
205 ккал
Калорийность
18 г
Белки
15 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крылышки в медово-горчичном соусе в духовке»
Подготовьте указанные продукты. Крылышки приобретите без верхней фаланги или удалите, срезав ее. Она быстро пригорает и в ней абсолютно нет мяса. Промойте крылья и просушите бумажными салфетками.
Выложите их в глубокую емкость и добавьте цветочный мед, горчицу, приправу куриную и соль. По желанию добавьте немного молотого черного перца или другие пряности, но не крупного помола. Тщательно перемешайте и оставьте на 1 час мариноваться при комнатной температуре.
Время от времени перемешивайте содержимое емкости для равномерного маринования.
По желанию крылья можно запечь с гарниром из картофеля — в таком случае гарнир располагайте снизу в форме, чтобы жир с крыльев пропитывал его. Выложите крылья в форму и сбрызните растительным маслом для получения красочной корочки. Отправьте в разогретую духовку на 40-45 минут при 200 градусах.
Если крылышки крупные, то время запекания может увеличиться на 5-10 минут. Извлеките их из духовки и слегка остудите.
Выложите на тарелку вместе с гарниром и подайте к столу. Особенно вкусны крылышки с соусами, салатами. Приятного вам аппетита!