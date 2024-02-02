Если готовить голубцы, то только так. Делюсь простым и вкусным рецептом

Голубцы — это излюбленное блюдо многих кулинаров. Дело в том, что оно необычное по своей концепции. Заворачивать фарш в листья было нонсенсом до определенного времени. Данная идея была заимствована у жителей Востока, где готовилась долма. Однако, долму делали из вишневых листьев.
Постепенно голубцы стали распространяться по всему миру и приобретать новые рецепты готовки. Например, в европейских странах используют не только листья белокочанной капусты, но и пекинской.
Для жителей СНГ привычнее делать голубцы с белокочанной капустой. Она придает блюду определенный сладковатый вкус.
Приготовим вместе простые голубцы.
Ингредиенты для голубцов:
- Капуста — 1 шт.;
- Лук — 2 шт.;
- Растительное масло — 70 мл;
- Фарш — 350 г;
- Рис — 150 г;
- Вода — 450 мл;
- Соль ч.л.;
- Чёрный перец — щепотка;
- Паприка — ½ ч.л.;
- Кориандр — ½ ч.л.;
- Томатная паста — 1 ст.л.
Приготовление голубцов:
Удаляем кочерыжку с капусты, кладем вилок в кастрюлю с кипятком. Варим капусту 15-20 минут, убираем мягкие листья.
Нарезаем мелко лук, обжариваем в сковороде с 40 мл растительного масла до слегка золотистого цвета. Выкладываем к мягкому луку фарш, пол чайной ложки соли, паприку и кориандр с черным перцем, смешиваем и обжариваем до готовности.
На половину отвариваем рис и кладем к фаршу, вливаем 150 мл воды. Варим начинку до тех пор, пока не испарится вся вода.
Вырезаем у мягких листьев утолщение, делим на две равные части каждый лист. Выкладываем в каждую половину листа по столовой ложке начинки и заворачиваем в рулетик.
Выкладываем в глубокую сковороду голубцы. Для соуса смешиваем 300 мл воды, растительное масло с томатной пастой и половиной чайной ложки соли.
Заливаем голубцы томатным соусом, накрываем плоской тарелкой и крышкой.
На медленном огне тушим голубцы 30 минут.
В результате мы получаем сочные голубцы с мясом.
Этот рецепт подходит для сытного ужина и обеда.