Если готовить голубцы, то только так. Делюсь простым и вкусным рецептом

Голубцы — это излюбленное блюдо многих кулинаров. Дело в том, что оно необычное по своей концепции. Заворачивать фарш в листья было нонсенсом до определенного времени. Данная идея была заимствована у жителей Востока, где готовилась долма. Однако, долму делали из вишневых листьев.

Постепенно голубцы стали распространяться по всему миру и приобретать новые рецепты готовки. Например, в европейских странах используют не только листья белокочанной капусты, но и пекинской.

Для жителей СНГ привычнее делать голубцы с белокочанной капустой. Она придает блюду определенный сладковатый вкус.

Приготовим вместе простые голубцы.

Ингредиенты для голубцов:

Капуста — 1 шт.;

Лук — 2 шт.;

Растительное масло — 70 мл;

Фарш — 350 г;

Рис — 150 г;

Вода — 450 мл;

Соль ч.л.;

Чёрный перец — щепотка;

Паприка — ½ ч.л.;

Кориандр — ½ ч.л.;

Томатная паста — 1 ст.л.

Приготовление голубцов:

Удаляем кочерыжку с капусты, кладем вилок в кастрюлю с кипятком. Варим капусту 15-20 минут, убираем мягкие листья.

Нарезаем мелко лук, обжариваем в сковороде с 40 мл растительного масла до слегка золотистого цвета. Выкладываем к мягкому луку фарш, пол чайной ложки соли, паприку и кориандр с черным перцем, смешиваем и обжариваем до готовности.

На половину отвариваем рис и кладем к фаршу, вливаем 150 мл воды. Варим начинку до тех пор, пока не испарится вся вода.

Вырезаем у мягких листьев утолщение, делим на две равные части каждый лист. Выкладываем в каждую половину листа по столовой ложке начинки и заворачиваем в рулетик.

Выкладываем в глубокую сковороду голубцы. Для соуса смешиваем 300 мл воды, растительное масло с томатной пастой и половиной чайной ложки соли.

Заливаем голубцы томатным соусом, накрываем плоской тарелкой и крышкой.

На медленном огне тушим голубцы 30 минут.

В результате мы получаем сочные голубцы с мясом.

Этот рецепт подходит для сытного ужина и обеда.