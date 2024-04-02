Рецепт: Лепешки на кефире — В моем исполнении.

Ингредиенты:

кефир — 300 мл.;

майонез — 2 ст.л.;

куриное чйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

сода пищевая — 1 ч. л.;

мука — 500 гр.;

масло подсолнечное — 150 гр.

Способ приготовления: Особых требований моя семья в плане еды не предъявляет. На завтрак внуку, а заодно и себе, готовлю кашу на безлактозном молоке. Муж ест яичницу с сосисками. Но периодически жарю лепешки, их едят все. И каждый добавляет то, что ему хочется. Такие лепешки можно есть с сыром, либо колбасой, они слегка сладковаты и вкуса не перебьют. А мои сладкоежки берут к лепешкам мед, варенье, либоКонсервированную чернику с сахаром.

Ингредиенты мега просты и доступны. Уверена что они есть в каждом доме (мука, яйцо, кефир, майонез, соль, сахар, сода и растительное масло).

450 грамм муки обязательно просеиваю, (50 грамм понадобится чуть позже).

Добавляю соль и сахар. Перемешиваю и делаю в центре муки небольшое углубление.

В мерном стакане (мне так удобней, ведь меньше посуды приходится мыть) я соединяю все жидкие составляющие. К кефиру добавляю две столовых ложки майонеза.

Перемешиваю до тех пор, пока жидкость будет однородной консистенции. Добавляю чайную ложку соды.

И опять перемешиваю. Куриное яйцо среднего размера отправляю так же в мерный стакан.

И перемешиваю.

Отправляю в миску с мукой смесь кефира, майонеза, соды и яйца.

И начинаю рукой вымешивать тесто. Первое впечатление — слишком много жидкости, не получится тесто. Но буквально через несколько минут вымешивания тесто можно сформировать в виде шара.

Тесто «не забитое» мукой и немного липнет к рукам. Тут то и понадобится мука (50 грамм). На столешнице, присыпанной мукой, разделяю тесто на шесть кусочков примерно одинакового размера. Я делю тесто на шесть частей под диаметр своей чугунной сковороды. Если есть желание сделать порционные лепешки, то, соответственно, надо разделить тесто на десять- двенадцать частей.

Ставлю на огонь сковороду, наливаю в нее рафинированное масло, пусть масло греется. Тем временем кусочек теста не раскатываю, а делаю округлую плоскую форму ладонью.

Это можно сделать и ребром раскрытой ладони.

Выкладываю лепешку в сковороду с раскаленным маслом.

Жарю с двух сторон до золотистого цвета.

Жарю лепешки под крышкой на среднем делении огня на максимально большой (с двойным рядом огня) конфорке.

Вот такая стопка лепёшек у меня получилась из такого количества ингредиентов.

Не одинакового размера и толщины, но довольно вкусные лепешки, вкуснее, чем просто на кефире.

Можно подавать к столу. Лепёшки вкусные, с хрустящей корочкой и пористые внутри.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения. К стати, лепешки жареные вкусны как в горячем, так и в холодном виде.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

**** Прошу прощения за темные фото, не было света.****

Время приготовления: 30 мин.