Вкусный торт без выпечки. Если нет времени, то готовлю только его: простой рецепт

История торта насчитывает несколько веков. Первые торты были простыми и представляли собой лепёшки или плоские круглые хлебцы из твёрдых сортов пшеницы. В качестве подсластителя использовали мёд или сухофрукты, а для украшения — различные семена.
В Средневековье торты стали более сложными и изысканными. Их начали готовить из слоеного теста, добавлять разнообразные начинки и украшать фруктами и орехами. Торты стали символом роскоши и достатка.
В эпоху Возрождения появились новые виды теста, такие как песочное и бисквитное, а также новые начинки и украшения. Торты стали не только десертом, но и произведением искусства.
Приготовим простой торт из печенья.
Ингредиенты бисквита для торта:
- печенье — 350 г;
- сливочное масло — 90 г;
- молоко — 30 мл.
Ингредиенты для крема:
- желток — шт.;
- сахар — 80 г;
- кукурузный крахмал — 60 г;
- молоко — 500 мл;
- белый шоколад — 50 г;
- маскарпоне — 100 г.
Приготовление торта:
Измельчаем в мелкую крошку печенье, смешиваем с молоком и растопленным сливочным маслом. Делим бисквитное тесто на две равные части.
Одну часть теста из печенья выкладываем в кондитерское кольцо диаметром 20 см, утрамбовываем по дну. Убираем основу для торта в холодильник на пару минут.
Для крема соединяем желток с сахаром, перемешиваем. Высыпаем туда же кукурузный крахмал, вливаем частями молоко и перемешиваем до однородности.
На среднем огне постоянно помешиваем и доводим смесь до загустения. Снимаем заварную основу с огня и добавляем к ней белый шоколад с маскарпоне, смешиваем до растворения ингредиентов в креме.
Выкладываем крем в кондитерскую форму, выравниваем.
Посыпаем второй частью бисквита кремовый слой, оставляем торт стабилизироваться 4 часа в холодильнике.
Можно для украшения посыпать торт сахарной пудрой.
Получается отменный торт с толстой прослойкой крема.