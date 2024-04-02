Вкусный торт без выпечки. Если нет времени, то готовлю только его: простой рецепт

История торта насчитывает несколько веков. Первые торты были простыми и представляли собой лепёшки или плоские круглые хлебцы из твёрдых сортов пшеницы. В качестве подсластителя использовали мёд или сухофрукты, а для украшения — различные семена.

В Средневековье торты стали более сложными и изысканными. Их начали готовить из слоеного теста, добавлять разнообразные начинки и украшать фруктами и орехами. Торты стали символом роскоши и достатка.

В эпоху Возрождения появились новые виды теста, такие как песочное и бисквитное, а также новые начинки и украшения. Торты стали не только десертом, но и произведением искусства.

Приготовим простой торт из печенья.

Ингредиенты бисквита для торта:

печенье — 350 г;

сливочное масло — 90 г;

молоко — 30 мл.

Ингредиенты для крема:

желток — шт.;

сахар — 80 г;

кукурузный крахмал — 60 г;

молоко — 500 мл;

белый шоколад — 50 г;

маскарпоне — 100 г.

Приготовление торта:

Измельчаем в мелкую крошку печенье, смешиваем с молоком и растопленным сливочным маслом. Делим бисквитное тесто на две равные части.

Одну часть теста из печенья выкладываем в кондитерское кольцо диаметром 20 см, утрамбовываем по дну. Убираем основу для торта в холодильник на пару минут.

Для крема соединяем желток с сахаром, перемешиваем. Высыпаем туда же кукурузный крахмал, вливаем частями молоко и перемешиваем до однородности.

На среднем огне постоянно помешиваем и доводим смесь до загустения. Снимаем заварную основу с огня и добавляем к ней белый шоколад с маскарпоне, смешиваем до растворения ингредиентов в креме.

Выкладываем крем в кондитерскую форму, выравниваем.

Посыпаем второй частью бисквита кремовый слой, оставляем торт стабилизироваться 4 часа в холодильнике.

Можно для украшения посыпать торт сахарной пудрой.

Получается отменный торт с толстой прослойкой крема.