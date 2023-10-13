Рецепт: Манты с тыквой и луком — на пару

Ингредиенты:

вода — 250 мл;

яйца куриные — 1 шт;

соль — в тесто — 0.5 ч.л., в начинку — по вкусу;

мука — 400 г;

тыква — 500-600 г;

лук репчатый — 1 шт;

специи — по вкусу;

масло растительное — по вкусу

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня поделюсь с вами, можно сказать, диетическим вариантом обеда или ужина. И это манты с тыквой на пару. Это блюдо очень ароматное, легкое и в то же время сытное. Сочное, с приятным сладковатым пряным вкусом. Признаться, я не очень люблю тыкву, но манты с ней — совсем другое дело. В сезон тыквы обязательно порадуйте этим блюдом близких!

Начнем, как всегда, с перечисления всех ингредиентов. Я люблю делить ингредиенты на подпункты, особенно если блюдо состоит из теста. Первое с чем мы разберемся — ингредиенты теста. Они довольно простые, у нас в Узбекистане очень часто готовят тесто такого состава, когда делают ханум, самсу, катламу и чучвару. Вам понадобится 250 мл воды, 1 куриное яйцо, 0.5 ч. л. соли и муки около 400 гр. Муки может уходить по разному, у меня в этот раз ушло 2,5 стакана объемом 250 мл. То есть это 400 гр, как я говорила выше. Так же можно налить в тесто еще 2 ст. л. растительного масла. Но я в этот раз не добавила.

Начинка, как можно понять из названия, состоит из тыквы и лука. Еще я взяла немного растительного масла, около 2 ст. л. Соли у меня ушло 2 ч. л. А из специй я взяла только черный молотый перец и паприку. Но вы можете добавить свои любимые специи, которые на ваш взгляд могут прекрасно дополнить тыкву. Хорошо подойдет хмели-сунели, чеснок, зира и кто любит по острее — хлопья чили. А растительное масло можно заменить на сливочное, небольшие его кусочки можно ставить в каждое манты.

Первым удобней приготовить тесто, так как оно у нас потом будет отдыхать около 30 минут. В чашке нужно перемешать яйцо, соль и воду.

Затем постепенно всыпаем муку. Для начала я всыпала 2 стакана объемом 250 мл, т. е. это 320 гр. Затем замешивая тесто, у меня ушло еще половина такого же стакана, т. е. это около 80 гр. Тесто я не забиваю, достаточно чтобы оно просто не липло к рукам. На ощупь оно мягкое, с таким тестом легче в дальнейшем работать. Тесто я месила на столе, а затем убрала обратно в чашку, закрыла крышкой и оставила отдыхать около 30 минут.

За это время приготовим начинку. Очищенную тыкву я провела через крупную терку. Лук нарезала мелким кубиком и добавила к тыкве. Посыпала 2 ч. л. соли (но это конечно по вкусу), черным молотым перцем и 0.5 ч. л. паприки, полила немного растительным маслом. Как я говорила, можно добавить свои подходящие любимые специи.

Все хорошо перемешала.

Я люблю для удобства делить начинку для равномерного распределения по всем манты. У меня будет 2 уровня мантоварки, поэтому я поделила всю начинку на 2 части. Но вы это можете не делать. Кто-то любит мерить весами, а кто-то «на глаз». Как вам удобней.

Тесто я тоже поделила на 2 части. Из каждого сделала шарик.

Берем шарик теста и раскатываем его в квадрат. Его сторона у меня получилась примерно 35-40 см.

Теперь делим его на 9 максимально одинаковых квадратиков.

Половину всей начинки распределяем по всем квадратикам. Можно, как я говорила выше, поставить еще в каждый квадратик кусочек сливочного масла (но я поливала растительным маслом, поэтому так не сделала).

Теперь начинаем каждый квадратик залеплять. Залепляем друг с другом сначала одну пару углов по диагонали, затем вторую.

Теперь залепляем друг с другом появившиеся 2 пары появившихся уголков.

Вот таким способом я слепила все манты. Сначала слепила оставшиеся 8, из первой части теста. Затем раскатала точно также второй шарик теста, разделила на 9 квадратиков, поставила в каждый начинку и залепила таким же способом. Вообще, способы лепки манты разнообразны, возможно, они появятся позже на кулинарной страничке моего профиля. Манты я поставила в мантоварку, дно каждого уровня смазала растительным маслом. Перед тем как начать лепить, я поставила на газовую плиту воду, чтобы она успела закипеть к тому моменту, когда все будет слеплено.

После того, как манты заполнили полностью два уровня мантоварки, я поставила их готовиться на пару в течении 1 часа (газ сделала максимальным, чтобы шел хороший пар).

Вот и все, наши манты готовы. Можно подавать со сметаной, смешанной с чесноком и украсить зеленью. Но и без всего этого получается очень вкусно.

На этом у меня всё. Всем приятного аппетита! Всем пока и до новых кулинарных рецептов!

Время приготовления: 2 ч. 10 мин.