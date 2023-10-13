Описание приготовления:

Морковный бисквит готовится по классическому рецепту с добавлением натертой моркови. Его можно испечь заранее, обмотать пищевой пленкой и хранить в морозильной камере. Нарезать нужно только остывший бисквит, иначе он будет рваться на части.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит

Состав / Ингредиенты:

Морковь 2 Штуки

Яйцo 3 Штуки

Сахар 150 Грамм

Соль 2 Щепотки

Мука пшеничная 130 Грамм

Масло растительное 20 Миллилитров

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

239 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морковный бисквит для торта»

Подготовьте указанные ингредиенты. Морковь очистите от кожуры и промойте в воде.

Морковь натрите на терке с мелкими ячейками в глубокую емкость. Посолите и оставьте на 5-10 минут. Затем отожмите выделившийся сок, если морковь сочных сортов.

Куриные яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна и всыпьте туда же сахарный песок. Взбейте на высоких оборотах примерно 3-4 минуты в пышную пену.

Выложите в массу натертую морковь и перемешайте.

Всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта. Аккуратно вмешайте их во взбитую массу.

Смажьте форму растительным маслом, заходя и на бортики. Выложите в нее приготовленное морковное тесто.

Испеките морковный бисквит в духовке при 180 градусах примерно 30 минут. Обязательно проткните его в середине деревянной шпажкой, она должна выйти из него сухой. Это значит, что выпечка полностью готова. Извлеките форму и переверните ее на бок, чтобы в процессе остывания бисквит не опал.

Нарежьте бисквит горизонтально или на порционные кусочки и подайте к столу. Если собираетесь приготовить вкусный торт, то нарезайте горизонтально на три коржа.