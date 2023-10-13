Описание приготовления:
Морковный бисквит готовится по классическому рецепту с добавлением натертой моркови. Его можно испечь заранее, обмотать пищевой пленкой и хранить в морозильной камере. Нарезать нужно только остывший бисквит, иначе он будет рваться на части.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Мука Блюдо: Выпечка / Бисквит
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 2 Штуки
- Яйцo 3 Штуки
- Сахар 150 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Мука пшеничная 130 Грамм
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
239 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морковный бисквит для торта»
Подготовьте указанные ингредиенты. Морковь очистите от кожуры и промойте в воде.
Морковь натрите на терке с мелкими ячейками в глубокую емкость. Посолите и оставьте на 5-10 минут. Затем отожмите выделившийся сок, если морковь сочных сортов.
Куриные яйца вбейте в чашу миксера или кухонного комбайна и всыпьте туда же сахарный песок. Взбейте на высоких оборотах примерно 3-4 минуты в пышную пену.
Выложите в массу натертую морковь и перемешайте.
Всыпьте разрыхлитель и пшеничную муку высшего сорта. Аккуратно вмешайте их во взбитую массу.
Смажьте форму растительным маслом, заходя и на бортики. Выложите в нее приготовленное морковное тесто.
Испеките морковный бисквит в духовке при 180 градусах примерно 30 минут. Обязательно проткните его в середине деревянной шпажкой, она должна выйти из него сухой. Это значит, что выпечка полностью готова. Извлеките форму и переверните ее на бок, чтобы в процессе остывания бисквит не опал.
Нарежьте бисквит горизонтально или на порционные кусочки и подайте к столу. Если собираетесь приготовить вкусный торт, то нарезайте горизонтально на три коржа.