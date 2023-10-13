Новый вкус привычного салата с крабовыми палочками. Всё дело в заправке: делюсь рецептом

Крабовые палочки — это весьма распространенный продукт, который встречается на полках продуктовых магазинов постоянно. Ни для кого не секрет, что крабовые палочки создаются отнюдь не из краба.

Ранний способ производства крабовых палочек реально подразумевал использование крабового мяса в составе. Но, позднее от данного сырья было решено отказаться. Слишком затратно делать такой продукт из натурального краба. Поэтому палочки стали создавать из рыбного мяса.

Расскажем, как можно приготовить вкусный салат с крабовыми палочками.

Ингредиенты для салата с крабовыми палочками:

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 5 шт.;

огурцы — 3 шт.;

кукуруза — 100 г;

майонез — 200 г;

сыр — 150 г;

укроп — пучок;

чеснок — зубчик;

горчица — ч.л.

Приготовление салата с крабовыми палочками:

Шинкуем мелко укроп, натираем на маленьких резцах терки сыр, смешиваем. Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем в сыр и укроп. Заправляем смесь майонезом и горчицей, солим и смешиваем.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и остужаем. Нарезаем маленьким кубиком крабовые палочки и яйца, смешиваем в салатнике.

Режем маленьким кубиком огурец, кладем в салат вместе с кукурузой. Заправляем салат смесью горчицы и майонеза, перемешиваем.

Получается сытный салат из крабовых палочек. Он простой в приготовлении, с интересной закуской.