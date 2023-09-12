Рецепт: Маринованные шампиньоны с овощами — с красным луком и морковью

Ингредиенты:

шампиньоны — 400 гр;

чеснок — 3 зубчика;

морковь — 100 гр;

лук красный — 1 шт;

масло подсолнечное — 10 ст ложек;

уксус 9% — 5 ст ложек

Способ приготовления: Рецепт этот я взял у одного блогера известного и так уж мне понравился итог, что теперь буду каждый месяц радовать родных не только вкусом, но и экономией семейного бюджета. Приготовим шампиньоны маринованные с овощами.

И, естественно, первым делом, подготовим шампиньоны. Я беру их среднего размера (те, что побольше — разрежу просто пополам).

Теперь грибы нужно отмыть. И тут я использую лайфхак, который подглядел все у того же блогера — посыпаем шампиньоны мукой.

Добавим воды и просто руками перемешаем все грибы в течение нескольких минут. Все лишнее с шампиньонов будет убрано.

Далее пойдем к ингредиентам. Чеснок измельчаем, нарезая мелко.

Очищаем морковь, я взял две штуки, примерно 100 грамм (то есть 1 четверть от веса грибов).

Грибы в этот момент отварим в горячей, но не кипящей воде, минутки 3-5, больше не нужно, чтобы они остались твердыми, но при этом были термически обработаны. Не забываем воду посолить как следует.

После шампиньоны выкладываем в блюдо, где будем все смешивать. Поверх них выкладываем натертую на крупной терке морковь.

Лук будем использовать именно красный, он придаст отдельные нотки пикантности и ароматов. Мелко нарезанный выкладываем его к грибам и моркови. Еще раз солим, перец добавляем и молотый кориандр.

Перемешиваем и начинаем формировать рассол. Добавляем 10 столовых ложек масла подсолнечного и 5 столовых ложек уксуса 9%.

Еще раз все перемешаем и убираем в две банки ( у меня такой объем выходит уже третий раз). По стоимости — раза в три-четыре дешевле, чем магазинные, а по составу точно лучше, ведь я сам все ингредиенты контролирую. Банки закроем и в холодильник на три дня.

Ну а спустя это время любой удивится, какой же вы мастер приготовления уникальных, вкусных и красивых закусок. Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.