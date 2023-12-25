Рецепт: Маринованные шампиньоны с овощами — с морковью, репчатым луком и кориандром

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 гр.;

красный репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец черный молотый — по вкусу;

соль — 3 ст. л;

кориандр — 0.5 ч. л.;

масло подсолнечное — 4 ст. л.;

уксус 9% — 4 ст. л.

Способ приготовления: Как же я люблю грибы, конечно больше белые грибочки люблю, но и шампиньоны тоже хороши!

Шампиньоны люблю жарить, люблю добавлять в салаты, люблю добавлять шампиньоны к картошечке…

А ещё люблю маринованные шапиньончики! Ммм…

Как же вкусно!

Рассказать как я готовлю такие вот вкусные шампиньоны?! Пять минут и грибочки готовы!

Сразу говорю, что готовить быстро, а получается ну очень вкусно!

Для начала покупаем шампиньоны. Я обычно покупаю крупные шампиньоны и режу их на четыре части. Вот какие красавцы!

Затем очередь красного репчатого лука. Если нет красного, то можно и обычный репчатый лук. Нарезаем его так, как нравится вам. Я обычно кольцами режу или полукольцами, а в этот раз что-то захотелось кубиками.

Затем пошла очередь морковки. Опять же как вам захочется, так и режьте.) Я порезала как для корейской моркови.

Затем всё солим, перчим и добавляем немного кориандра.

Затем добавляем 4 ст. ложки подсолнечное масла и 4 ст. ложки 9% уксуса. И хорошо всё перемешиваем!

Затем перекладываем грибы с овощами в кастрюлю и кипятим примерно 10 минут.

Укладываем в банку и в холодильник на ночь. А утром можно кушать!

Приятного аппетита!

А ещё, если речь идёт о шампиньонах, то они вкусно получаются запечёнными в специальном соусе. Готовятся тоже быстро, а получаются изумительно вкусно! Рекомендую попробовать!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 180 руб.