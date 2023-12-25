Описание приготовления:

Песочный пирог с голубикой готовится в два этапа. Сначала основа запекается отдельно, а затем с ягодами и заливкой. Это нужно для того, чтобы дно оставалось ровным и не промокло во время запекания. Голубика дает отличную сочную нотку, ее можно заменить на чернику или жимолость.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Голубика / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Голубика 100 Грамм (свежая)

Масло сливочное 100 Грамм (подмороженное)

Желток куриный 1 Штука

Сахар 75 Грамм

Сметана 40 Грамм

Мука 250 Грамм

Соль 1 Щепотка

Йогурт 150 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Сахар 75 Грамм (для крема)

Крахмал 12 Грамм (в начинку)

Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

293 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

37 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Песочный пирог с голубикой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления песочного пирога с голубикой. Ягоды переберите, сполосните и обсушите.

В миске смешайте муку, сахар, соль и ванильный сахар.

Натрите в мучную массу подмороженное масло. Все перетрите руками до крошки.

Добавьте в мучную крошку желток и сметану.

Быстро замесите тесто, выложите в пакет и уберите в холодильник на 30 минут.

Форму для запекания диаметром 20 сантиметров застелите бумагой для выпечки. Выложите тесто и ровным слоем распределите по дну и бокам формы. Наколите дно вилкой по всей поверхности.

Пергамент для выпечки помните и выложите поверх теста. Насыпьте сверху любые бобовые, у меня горох, чтобы уменьшить поднятие теста.

Выпекайте основу в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Спустя время достаньте основу и уберите пергамент с бобовыми.

Выложите на основу ягоды голубики.

Смешайте йогурт, яйца, крахмал, сахар и ванильный сахар, перемешайте до однородности. Залейте массой пирог.

Верните пирог обратно в горячую духовку и выпекайте еще 45 минут при температуре 180 градусов. Готовый песочный пирог с голубикой достаньте из духовки и полностью остудите.

Приятного аппетита!