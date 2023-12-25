Описание приготовления:
Песочный пирог с голубикой готовится в два этапа. Сначала основа запекается отдельно, а затем с ягодами и заливкой. Это нужно для того, чтобы дно оставалось ровным и не промокло во время запекания. Голубика дает отличную сочную нотку, ее можно заменить на чернику или жимолость.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Ягоды / Голубика / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Голубика 100 Грамм (свежая)
- Масло сливочное 100 Грамм (подмороженное)
- Желток куриный 1 Штука
- Сахар 75 Грамм
- Сметана 40 Грамм
- Мука 250 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Йогурт 150 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Сахар 75 Грамм (для крема)
- Крахмал 12 Грамм (в начинку)
- Ванильный сахар 10 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
293 ккал
Калорийность
5 г
Белки
13 г
Жиры
37 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Песочный пирог с голубикой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления песочного пирога с голубикой. Ягоды переберите, сполосните и обсушите.
В миске смешайте муку, сахар, соль и ванильный сахар.
Натрите в мучную массу подмороженное масло. Все перетрите руками до крошки.
Добавьте в мучную крошку желток и сметану.
Быстро замесите тесто, выложите в пакет и уберите в холодильник на 30 минут.
Форму для запекания диаметром 20 сантиметров застелите бумагой для выпечки. Выложите тесто и ровным слоем распределите по дну и бокам формы. Наколите дно вилкой по всей поверхности.
Пергамент для выпечки помните и выложите поверх теста. Насыпьте сверху любые бобовые, у меня горох, чтобы уменьшить поднятие теста.
Выпекайте основу в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Спустя время достаньте основу и уберите пергамент с бобовыми.
Выложите на основу ягоды голубики.
Смешайте йогурт, яйца, крахмал, сахар и ванильный сахар, перемешайте до однородности. Залейте массой пирог.
Верните пирог обратно в горячую духовку и выпекайте еще 45 минут при температуре 180 градусов. Готовый песочный пирог с голубикой достаньте из духовки и полностью остудите.
Приятного аппетита!