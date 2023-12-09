Готовила уже 2 раза. Новогодняя праздничная закуска: легко, быстро и вкусно

Как правило, в канун праздников, особенно целой праздничной недели, многие начинают задумываться по поводу блюд на стол. Начинается поиск самых интересных рецептов салатов, жаркого, десертов и прочих яств. Однако, в список праздничных блюд не нужно забывать включать закуски. Они на застолье занимают важное место. Особенно если на столе есть алкогольные напитки.

Но, делать обычные бутерброды для закуски неоригинально. К тому же, праздничный стол начинает напоминать какой-то пышный завтрак. Поэтому надо вооружиться оригинальными праздничными закусками.

Ингредиенты для праздничной закуски:

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

твердый сыр — 300 г;

морковь — 1 шт.;

соль — щепотка;

плавленый сыр — 3 шт.;

крабовые палочки — 240 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — пучок.

Приготовление праздничной закуски:

В миску разбиваем яйца, взбиваем с солью. Добавляем в яичную смесь сметану и тщательно перемешиваем.

Натираем на мелкой терке сыр и очищенную морковь, добавляем сыр и морковь в смесь, перемешиваем. Выкладываем смесь на противень, застеленный пергаментом, выравниваем.

Выпекаем пласт при 180 градусах 12 минут.

Для начинки натираем крабовые палочки и плавленый сыр на мелкой терке. Шинкуем к смеси сыра и палочек зелень.

Выкладываем в начинку нашинкованные зубчики чеснока, солим массу. Снимаем с яичного пласта пергамент, на поверхность выкладываем крабовую начинку.

Заворачиваем начинку в рулет, плотно запечатываем рулет в пищевую пленку.

Отправляем рулет на пару часов в холодильник.

Остается поделить рулет на небольшие порционные кусочки.

Получается необычная закуска на праздники без тарталеток и кусков хлеба.