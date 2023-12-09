Готовила уже 2 раза. Новогодняя праздничная закуска: легко, быстро и вкусно

Как правило, в канун праздников, особенно целой праздничной недели, многие начинают задумываться по поводу блюд на стол. Начинается поиск самых интересных рецептов салатов, жаркого, десертов и прочих яств. Однако, в список праздничных блюд не нужно забывать включать закуски. Они на застолье занимают важное место. Особенно если на столе есть алкогольные напитки.
Но, делать обычные бутерброды для закуски неоригинально. К тому же, праздничный стол начинает напоминать какой-то пышный завтрак. Поэтому надо вооружиться оригинальными праздничными закусками.
Ингредиенты для праздничной закуски:
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- твердый сыр — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- плавленый сыр — 3 шт.;
- крабовые палочки — 240 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — пучок.
Приготовление праздничной закуски:
В миску разбиваем яйца, взбиваем с солью. Добавляем в яичную смесь сметану и тщательно перемешиваем.
Натираем на мелкой терке сыр и очищенную морковь, добавляем сыр и морковь в смесь, перемешиваем. Выкладываем смесь на противень, застеленный пергаментом, выравниваем.
Выпекаем пласт при 180 градусах 12 минут.
Для начинки натираем крабовые палочки и плавленый сыр на мелкой терке. Шинкуем к смеси сыра и палочек зелень.
Выкладываем в начинку нашинкованные зубчики чеснока, солим массу. Снимаем с яичного пласта пергамент, на поверхность выкладываем крабовую начинку.
Заворачиваем начинку в рулет, плотно запечатываем рулет в пищевую пленку.
Отправляем рулет на пару часов в холодильник.
Остается поделить рулет на небольшие порционные кусочки.
Получается необычная закуска на праздники без тарталеток и кусков хлеба.