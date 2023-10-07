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Заливное из грудки индейки

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Заливное из грудки индейки

Описание приготовления:

Заливное из грудки индейки можно украсить при помощи отварной моркови, яиц, зеленого горошка. Заливное можно сделать в одной общей форме, а затем разрезать порционно.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Закуски / Заливное

Состав / Ингредиенты:

  • Филе индейки 300 Грамм (без кожи)
  • Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
  • Чеснок 1 Штука
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Перец черный горошком 4 Штуки
  • Желатин 12 Грамм (порошок)
  • Вода 600 Миллилитров
  • Морковь 1 Штука
  • Зелень По вкусу
  • Клюква По вкусу (замороженная или свежая)

Количество порций 3

Калорийность

60 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливное из грудки индейки»

Заливное из грудки индейки

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления заливное из грудки индейки.

Заливное из грудки индейки

Филе индейки сполосните, выложите в кастрюлю, влейте воду, добавьте разрезанные морковь и репчатый лук. Добавьте черный перец, лавровый лист, посолите и варите на медленном огне после закипания, снимая пену, в течение 40 минут. Затем снимите с огня и остудите.

Заливное из грудки индейки

Бульон процедите, грудку выложите в пакет и завяжите. В миску насыпьте желатин и залейте 100 миллилитрами бульона, оставьте на 30 минут для набухания. Желатин распустите на водяной бане, влейте в бульон и перемешайте.

Заливное из грудки индейки

В одноразовые формочки налейте немного бульона с желатином, уберите в холодильник до застывания. Выложите на застывший бульон клюкву, сверху выложите веточку зелени и налейте немного желатина, чтобы он намочил ягоды с зеленью и закрепил их при застывании.

Заливное из грудки индейки

Отварную грудку индейки разрежьте на порционные куски и выложите поверх зелени.

Заливное из грудки индейки

Заклейте формочки бульоном до самого верха и уберите в холодильник на несколько часов до полного застывания. Извлеките заливное из формочек, переверните и подавайте к столу.

Заливное из грудки индейки

Приятного аппетита!

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