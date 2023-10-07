Описание приготовления:

Заливное из грудки индейки можно украсить при помощи отварной моркови, яиц, зеленого горошка. Заливное можно сделать в одной общей форме, а затем разрезать порционно.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Закуски / Заливное

Состав / Ингредиенты:

Филе индейки 300 Грамм (без кожи)

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Чеснок 1 Штука

Лавровый лист 1 Штука

Перец черный горошком 4 Штуки

Желатин 12 Грамм (порошок)

Вода 600 Миллилитров

Морковь 1 Штука

Зелень По вкусу

Клюква По вкусу (замороженная или свежая)

Количество порций 3

Калорийность

60 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливное из грудки индейки»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления заливное из грудки индейки.

Филе индейки сполосните, выложите в кастрюлю, влейте воду, добавьте разрезанные морковь и репчатый лук. Добавьте черный перец, лавровый лист, посолите и варите на медленном огне после закипания, снимая пену, в течение 40 минут. Затем снимите с огня и остудите.

Бульон процедите, грудку выложите в пакет и завяжите. В миску насыпьте желатин и залейте 100 миллилитрами бульона, оставьте на 30 минут для набухания. Желатин распустите на водяной бане, влейте в бульон и перемешайте.

В одноразовые формочки налейте немного бульона с желатином, уберите в холодильник до застывания. Выложите на застывший бульон клюкву, сверху выложите веточку зелени и налейте немного желатина, чтобы он намочил ягоды с зеленью и закрепил их при застывании.

Отварную грудку индейки разрежьте на порционные куски и выложите поверх зелени.

Заклейте формочки бульоном до самого верха и уберите в холодильник на несколько часов до полного застывания. Извлеките заливное из формочек, переверните и подавайте к столу.

Приятного аппетита!