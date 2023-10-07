Описание приготовления:
Заливное из грудки индейки можно украсить при помощи отварной моркови, яиц, зеленого горошка. Заливное можно сделать в одной общей форме, а затем разрезать порционно.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Индейка Блюдо: Закуски / Заливное
Состав / Ингредиенты:
- Филе индейки 300 Грамм (без кожи)
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
- Чеснок 1 Штука
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец черный горошком 4 Штуки
- Желатин 12 Грамм (порошок)
- Вода 600 Миллилитров
- Морковь 1 Штука
- Зелень По вкусу
- Клюква По вкусу (замороженная или свежая)
Количество порций 3
Калорийность
60 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заливное из грудки индейки»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления заливное из грудки индейки.
Филе индейки сполосните, выложите в кастрюлю, влейте воду, добавьте разрезанные морковь и репчатый лук. Добавьте черный перец, лавровый лист, посолите и варите на медленном огне после закипания, снимая пену, в течение 40 минут. Затем снимите с огня и остудите.
Бульон процедите, грудку выложите в пакет и завяжите. В миску насыпьте желатин и залейте 100 миллилитрами бульона, оставьте на 30 минут для набухания. Желатин распустите на водяной бане, влейте в бульон и перемешайте.
В одноразовые формочки налейте немного бульона с желатином, уберите в холодильник до застывания. Выложите на застывший бульон клюкву, сверху выложите веточку зелени и налейте немного желатина, чтобы он намочил ягоды с зеленью и закрепил их при застывании.
Отварную грудку индейки разрежьте на порционные куски и выложите поверх зелени.
Заклейте формочки бульоном до самого верха и уберите в холодильник на несколько часов до полного застывания. Извлеките заливное из формочек, переверните и подавайте к столу.
Приятного аппетита!