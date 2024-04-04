Описание приготовления:

Трюфели с вишней получаются с выраженной ноткой вишни и коньяка. Вишню можно взять свежую, замороженную и даже вяленую, главное без косточек. Шоколад для конфет должен быть высокого качества, от этого зависит вкус трюфелей. Конфеты можно не только обвалять в какао, но и покрыть горьким или белым шоколадом.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Десерты / Конфеты

Состав / Ингредиенты:

Шоколад черный 150 Грамм

Сливки 70 Миллилитров (33% жирности и выше)

Масло сливочное 25 Грамм

Вишня 50 Грамм (без косточек)

Коньяк 50 Миллилитров

Какао порошок По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

354 ккал

Калорийность

15 г

Белки

9 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Трюфели с вишней»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления трюфелей с вишней. Вишню залейте коньяком и плотно закройте, уберите в холодильник на 12 часов.

Шоколад поломайте на кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к шоколаду сливочное масло.

Поставьте кастрюлю на водяную баню и мешая растопите шоколад с маслом.

Сливки нагрейте до температуры 65-70 градусов, влейте в кастрюлю с шоколадом. Перемешайте до однородного состояния.

Откиньте вишню на сито и дайте коньяку стечь. Добавьте половину ягод в шоколадную массу и коньяк от ягод в шоколада. Пробейте блендером до однородности.

Переложите трюфельную массу в чистую форму и уберите в холодильник на 12-18 часов для стабилизации.

Чайной ложкой возьмите шоколадную массу, разомните в лепешку и выложите в середину вишню. Слепите круглый трюфель без трещин.

Обваляйте каждый трюфель в какао порошке и уберите в холодильник на один час.

Приятного аппетита!