Описание приготовления:
Трюфели с вишней получаются с выраженной ноткой вишни и коньяка. Вишню можно взять свежую, замороженную и даже вяленую, главное без косточек. Шоколад для конфет должен быть высокого качества, от этого зависит вкус трюфелей. Конфеты можно не только обвалять в какао, но и покрыть горьким или белым шоколадом.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Десерты / Конфеты
Состав / Ингредиенты:
- Шоколад черный 150 Грамм
- Сливки 70 Миллилитров (33% жирности и выше)
- Масло сливочное 25 Грамм
- Вишня 50 Грамм (без косточек)
- Коньяк 50 Миллилитров
- Какао порошок По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
354 ккал
Калорийность
15 г
Белки
9 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Трюфели с вишней»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления трюфелей с вишней. Вишню залейте коньяком и плотно закройте, уберите в холодильник на 12 часов.
Шоколад поломайте на кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте к шоколаду сливочное масло.
Поставьте кастрюлю на водяную баню и мешая растопите шоколад с маслом.
Сливки нагрейте до температуры 65-70 градусов, влейте в кастрюлю с шоколадом. Перемешайте до однородного состояния.
Откиньте вишню на сито и дайте коньяку стечь. Добавьте половину ягод в шоколадную массу и коньяк от ягод в шоколада. Пробейте блендером до однородности.
Переложите трюфельную массу в чистую форму и уберите в холодильник на 12-18 часов для стабилизации.
Чайной ложкой возьмите шоколадную массу, разомните в лепешку и выложите в середину вишню. Слепите круглый трюфель без трещин.
Обваляйте каждый трюфель в какао порошке и уберите в холодильник на один час.
Приятного аппетита!