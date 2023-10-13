Рецепт: Нежный крем-суп — с красной рыбой

Ингредиенты:

рыбный бульон — 0,5 л;

мясо красной рыбы — по вкусу;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

корень сельдерея — по вкусу;

сливки — 200 мл;

смесь итальянских трав — 0,5 ст.л.

Способ приготовления: Этот крем-суп будет вполне диетическим, так как овощи, в него входящие, не будут пассерваться в масле. Зато он будет сытным из-за наличия в нем кусочков красной рыбы, и нежным, потому что мы добавим туда сливки.

Бульон для этого крем-супа я буду готовить из голов красной рыбы. У меня были головы, оставшиеся от разделки гольца для его дальнейшей засолки.

Заливаем промытые головы холодной водой, доводим до кипения и варим примерно полчаса на медленном огне, немного подсолив.

Когда бульон будет готов, процеживаем его, а из сваренных голов достаем мясо, которое там находится в достаточном для супа количестве.

Мелко нарезаем репчатый лук, морковь нарезаем кубикам, так же нарезаем стебель сельдерея, а корень сельдерея натираем на крупной терке.

Овощи выкладываем в кипящий бульон и добавляем туда половину столовой ложки смеси итальянских трав, в состав которой входит сушеный молотый базилик, сельдерей, петрушка и другие ароматные травы. Соль дополнительно добавлять не придется, потому что она уже была добавлена при приготовлении рыбного бульона. Варим овощи в бульоне примерно двадцать минут, пока они не станут мягкими.

После этого измельчаем всё погружным блендером.

В процессе измельчения заливаем в кастрюлю сливки.

Еще раз доводим суп до кипения и добавляем в него мясо красной рыбы. Оно не должно быть перемолотым в пюре, а оставаться целыми кусочками в готовом супе.

Подаем готовый суп, украсив его свежей зеленью петрушки и базилика.

Другой вариант подачи — с измельченной зеленью петрушки и базилика и смесью семян белого кунжута и льна.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 40 мин.