Рецепт: Нежный крем-суп — с красной рыбой

Ингредиенты:
рыбный бульон — 0,5 л;
мясо красной рыбы — по вкусу;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
стебель сельдерея — 1 шт.;
корень сельдерея — по вкусу;
сливки — 200 мл;
смесь итальянских трав — 0,5 ст.л.
Способ приготовления: Этот крем-суп будет вполне диетическим, так как овощи, в него входящие, не будут пассерваться в масле. Зато он будет сытным из-за наличия в нем кусочков красной рыбы, и нежным, потому что мы добавим туда сливки.
Бульон для этого крем-супа я буду готовить из голов красной рыбы. У меня были головы, оставшиеся от разделки гольца для его дальнейшей засолки.
Заливаем промытые головы холодной водой, доводим до кипения и варим примерно полчаса на медленном огне, немного подсолив.
Когда бульон будет готов, процеживаем его, а из сваренных голов достаем мясо, которое там находится в достаточном для супа количестве.
Мелко нарезаем репчатый лук, морковь нарезаем кубикам, так же нарезаем стебель сельдерея, а корень сельдерея натираем на крупной терке.
Овощи выкладываем в кипящий бульон и добавляем туда половину столовой ложки смеси итальянских трав, в состав которой входит сушеный молотый базилик, сельдерей, петрушка и другие ароматные травы. Соль дополнительно добавлять не придется, потому что она уже была добавлена при приготовлении рыбного бульона. Варим овощи в бульоне примерно двадцать минут, пока они не станут мягкими.
После этого измельчаем всё погружным блендером.
В процессе измельчения заливаем в кастрюлю сливки.
Еще раз доводим суп до кипения и добавляем в него мясо красной рыбы. Оно не должно быть перемолотым в пюре, а оставаться целыми кусочками в готовом супе.
Подаем готовый суп, украсив его свежей зеленью петрушки и базилика.
Другой вариант подачи — с измельченной зеленью петрушки и базилика и смесью семян белого кунжута и льна.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 40 мин.