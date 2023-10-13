Вкусный запеченный перчик в ароматном масле. Готовится быстро и просто

Почему болгарский перец так называется? Дело в том, что в СНГ часто можно услышать, что сладкий перец — это болгарский.
Однако, в Европе не принято называть перец болгарским.
Дело в том, что в Советском Союзе сладкий перец привозили в основном из Болгарии. Поэтому в народе зародилось название перца.
В данном овоще содержится много витамина С. Он очень полезен для организма. Надо включать перец в свой рацион питания.
Если вы не хотите готовить одни салаты из болгарского перца, то можно приготовить закуску из сладкого перца.
Ингредиенты для закуски из сладкого перца:
- сладкий перец — 8 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сушеный базилик — ½ ч. л.;
- мед — 1 ч.л.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- яблочный уксус — ст. л.;
- растительное масло — 100 мл.
Приготовление закуски из сладкого перца:
Застилаем фольгой противень, кладем на него перцы. Запекаем перцы в духовке при 200 градусах полчаса.
В банку выкладываем чеснок, заливаем 50 мл растительного масла. Высыпаем соль к растительному маслу и яблочный уксус, добавляем базилик и мед. Взбиваем до однородности.
Кладем запеченные перцы в целлофановый пакет, убираем на 20 минут. Далее удаляем с перцев кожицу и внутренности с ядрами.
Нарезаем перцы на небольшие кусочки.
В банку кладем слой из перцев, заливаем смесью растительного масла и чеснока.
Аналогично заполняем банку данными слоями.
Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник на пару часов. В итоге получается отличная закуска из перцев на каждый день.