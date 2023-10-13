Вкусный запеченный перчик в ароматном масле. Готовится быстро и просто

Почему болгарский перец так называется? Дело в том, что в СНГ часто можно услышать, что сладкий перец — это болгарский.

Однако, в Европе не принято называть перец болгарским.

Дело в том, что в Советском Союзе сладкий перец привозили в основном из Болгарии. Поэтому в народе зародилось название перца.

В данном овоще содержится много витамина С. Он очень полезен для организма. Надо включать перец в свой рацион питания.

Если вы не хотите готовить одни салаты из болгарского перца, то можно приготовить закуску из сладкого перца.

Ингредиенты для закуски из сладкого перца:

сладкий перец — 8 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сушеный базилик — ½ ч. л.;

мед — 1 ч.л.;

соль — 0,5 ч.л.;

яблочный уксус — ст. л.;

растительное масло — 100 мл.

Приготовление закуски из сладкого перца:

Застилаем фольгой противень, кладем на него перцы. Запекаем перцы в духовке при 200 градусах полчаса.

В банку выкладываем чеснок, заливаем 50 мл растительного масла. Высыпаем соль к растительному маслу и яблочный уксус, добавляем базилик и мед. Взбиваем до однородности.

Кладем запеченные перцы в целлофановый пакет, убираем на 20 минут. Далее удаляем с перцев кожицу и внутренности с ядрами.

Нарезаем перцы на небольшие кусочки.

В банку кладем слой из перцев, заливаем смесью растительного масла и чеснока.

Аналогично заполняем банку данными слоями.

Закрываем банку крышкой и убираем в холодильник на пару часов. В итоге получается отличная закуска из перцев на каждый день.