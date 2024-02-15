Тыквенная каша – это вкусное блюдо и кладезь полезных микроэлементов. Тыква определенно привносит в блюдо свой уникальный вкус и аромат, делая кашу яркой. Как и любую кашу ее можно варить на воде или молоке, делать сладкой или соленой. В качестве дополнения к тыкве используют рисовую, пшенную, кукурузную или манную крупу. Блюдо получается нежным, с вязкой текстурой и очень ароматным.

Тыквенная каша с рисом на молоке в кастрюле

Тыквенная каша с рисом на молоке в кастрюле – это блюдо, приготовление которого не вызовет никаких трудностей. К тому же, при варке ничего не пригорает ко дну и консистенция получается нежной и однородной. Дети будут уплетать такую яркую солнечную кашку за обе щеки.

Ингредиенты –+6 порц.

Молоко коровье 800 мл.

Тыква 800 гр.

Соль 1 ч.л.

Рис белый 300 гр.

Сахар-песок 2 ст.л.

Вода 500 мл.

Масло сливочное 50 гр.

Шаги 50 мин.

Как сварить вкусную тыквенную кашу? Помойте тыкву, очистите от кожуры, мякоть нарежьте небольшими кубиками. В кастрюлю влейте молоко, доведите его до кипения и выложите тыкву, варите при слабом кипении в течение 15-20 минут. Промойте рис проточной водой. Выложите в кастрюлю, влейте воду и варите крупу в течение 10 минут. Вареную тыкву в молоке пюрируйте погружным блендером до однородности и снова поместите на огонь. В молочно-тыквенную массу выложите проваренный рис. Варите кашу на медленном огне под крышкой в течение 5 минут. В конце добавьте сахар и перемешайте. Уберите кастрюлю с огня, укройте крышкой и дайте настояться блюду еще в течение 10 минут. Подавайте тыквенную кашу на стол в теплом виде, заправив ее сливочным маслом. Приятного аппетита!

Молочная каша из тыквы с пшеном

Молочная каша из тыквы с пшеном – это оригинальный вариант приготовления пшенки. Не все ее любят готовить и кушать за то, что крупа может горчить и не всегда хорошо разваривается. Но с тыквой пшенная каша всегда получается насыщенной и нежной.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Молоко – 3 ст.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Вода – 2 ст.

Тыква – 150 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Крупа пшенная – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Переберите пшенную крупу и промойте ее холодной водой. После этого залейте кипятком, чтобы избавиться от горечи. Снова промойте крупу.

Шаг 2. Переложите крупу в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. Когда вода закипит, снимите с ее поверхности пену.

Шаг 3. Варите пшенную крупу на среднем огне, пока не испарится жидкость.

Шаг 4. Мякоть тыквы натрите на мелкой терке.

Шаг 5. К вареной пшенной каше добавьте тыкву, соль и сахар. Влейте три стакана молока для жидкой и два стакана для густой каши. После того как каша закипит, убавьте нагрев до минимума и варите 12-15 минут до готовности помешивая.

Шаг 6. После этого оставьте тыквенную кашу под крышкой на 5 минут.

Шаг 7. Подавайте тыквенную кашу с пшенкой в теплом виде, заправив ее сливочным маслом. Приятного аппетита!

Тыквенная каша с рисом на воде

Тыквенная каша с рисом на воде – это простое и полезное кушанье. Чаще всего блюдо готовят на завтрак или ужин. Для того чтобы сэкономить время утром, можно с вечера проварить тыкву, это значительно ускорит приготовление каши для завтрака.

Время готовки: 80 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Вода – 2 ст. + 300 мл.

Рис – 1 ст.

Тыква – 500 гр.

Сахар-песок – 0,75 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для каши.

Шаг 2. Рис хорошо промойте проточной водой и переложите в кастрюлю. Влейте 2 стакана воды и поставьте крупу вариться на 10-12 минут.

Шаг 3. После варки промойте рисовую крупу холодной водой, откиньте на дуршлаг.

Шаг 4. Тыквенную мякоть натрите на крупной терке.

Шаг 5. На дно кастрюли выложите часть измельченной тыквенной мякоти, посыпьте ее сахаром.

Шаг 6. На тыкву положите слой риса. Так повторяйте слои, пока не закончится тыква и рис.

Шаг 7. Далее влейте 300 мл. воды, накройте крышкой и поставьте кастрюлю на медленный огонь.

Шаг 8. Варите тыквенную кашу в течение часа.

Шаг 9. Подавайте тыквенную кашу с рисом в теплом виде, заправив ее маслом или медом. Приятного аппетита!

Тыквенная каша с пшеном на воде

Тыквенная каша с пшеном на воде получается очень вкусной, вам даже не придется добавлять сахар. Также есть много разных вариантов подачи блюда: ее можно заправить растительным или сливочным маслом, кому какое больше нравится, добавить в пшенную кашу колотые орешки и сухофрукты.

Время готовки: 110 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Пшено – 1,5 ст.

Масло сливочное – 30 гр.

Тыква – 750 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Кипяток – 3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала подготовьте тыкву и крупу. Тыквенную мякоть срежьте с кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Пшено промойте холодной водой несколько раз и залейте на 5 минут кипятком.

Шаг 2. Тыкву переложите в кастрюлю, залейте овощ кипятком и проварите в течение 10 минут.

Шаг 3. После этого к тыкве добавьте пшено. Варите кашу в течение 15-20 минут на небольшом огне.

Шаг 4. Через 20 минут укройте кастрюлю крышкой и уберите ее с огня. Дайте тыквенной каше настояться в течение получаса.

Шаг 5. В готовую тыквенную кашу при подаче можно добавить сливочное масло. Приятного аппетита!

Каша из тыквы с пшеном в мультиварке

Каша из тыквы с пшеном в мультиварке – это просто и вкусно. Именно в мультиварке можно добиться такого распаривания пшенной крупы, которое получалось раньше только в настоящей печи. К тому же в умной технике есть режим отложенного старта, вам нужно только задать время и к завтраку или возвращению с работы у вас на столе будет полезное и питательное блюдо.

Время готовки: 30 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Тыква – 500 гр.

Масло сливочное – 55 гр.

Крупа пшенная – 250 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Клюква – 2 ст.л.

Вода – 250 мл.

Молоко – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все продукты, указанные в списке.

Шаг 2. Тыкву очистите от кожуры и уберите семечки. Мякоть нарежьте кубиками со стороной 1-1,5 сантиметра.

Шаг 3. Кипятком промойте пшенную крупу.

Шаг 4. Чашу мультиварки смажьте 25 граммами сливочного масла в верхней части, это предотвратит выкипание молока. Выложите тыкву.

Шаг 5. К тыкве добавьте пшено и клюкву. Влейте 250 миллилитров воды и столько же молока, добавьте сахар и соль. Активируйте режим «Молочная каша» на 20 минут.

Шаг 6. Готовьте тыквенную кашу до звукового сигнала. Готовую кашу разложите по тарелкам, заправьте сливочным маслом и подавайте. Приятного аппетита!

Тыквенная каша с рисом в мультиварке

Тыквенная каша с рисом в мультиварке – это рецепт, который немного разгрузит хозяек. При помощи мультиварки, вы без труда приготовите вкусную тыквенную кашу и к тому же вам не придется все время следить за тем, чтобы ничего из кастрюли не убежало и не пригорело.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 15-20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сахар-песок – по вкусу.

Молоко – 6 мультистаканов.

Тыква – 150 гр.

Крупа рисовая – 1 мультистакан.

Соль – по вкусу.

Мало сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте тыкву, рис и молоко для варки каши в мультиварке.

Шаг 2. Очистите тыкву от кожуры и семечек. Мякоть нарежьте кубиками.

Шаг 3. Рис промойте под краном проточной водой.

Шаг 4. В чашу мультиварки влейте молоко и выложите рисовую крупу, добавьте соль и сахар.

Шаг 5. Положите в чашу тыкву, закройте крышку мультиварки. Выберите в меню режим «Молочная каша».

Шаг 6. После звукового сигнала откройте крышу мультиварки, перемешайте кашу и заправьте ее сливочным маслом. При желании можно добавить в кашу мед и изюм. Приятного аппетита!

Тыквенная каша с пшеном в духовке

Тыквенная каша с пшеном в духовке – это бюджетное, питательное и вкусное блюдо для вашего повседневного рациона питания. Ни для кого не является секретом то, как тыква ценна для организма. а еще у тыквы великолепный вкус, который отлично сочетается со многими крупами.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 200 гр.

Тыква – 500 гр.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Молоко – 1 л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Цветы календулы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помойте тыкву, очистите и нарежьте кубиками. Можно также натереть мякоть на крупной терке.

Шаг 2. Пшено хорошо промойте холодной или горячей водой. Выложите в кастрюлю и залейте молоком.

Шаг 3. Также в кастрюлю отправьте нарезанную тыкву и сахар.

Шаг 4. Всыпьте в кастрюлю молотую корицу и добавьте 50 грамм сливочного масла. Варите тыквенную кашу в течение 20 минут, время от времени помешивая.

Шаг 5. После этого тыквенную кашу переложите в жаропрочную форму, добавьте оставшееся сливочное масло и запекайте блюдо при 180 градусах в течение 20 минут.

Шаг 6. При подаче тыквенную кашу украсьте цветками календулы. Приятного аппетита!

Тыквенно-кукурузная каша

Тыквенно-кукурузная каша – это яркое и вкусное блюдо, которое точно привлечет внимание детей. Для реализации рецепта много времени не потребуется, да и варить кашу можно, как на молоке, так и на воде. И сколько добавлять в нее сахара, вы также можете решить исходя из своего вкуса.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Молоко – 500 мл.

Масло сливочное – 60 гр.

Вода – 250 мл.

Тыква – 500 гр.

Крупа кукурузная – 150 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кукурузную крупу выбирайте мелкого помола. А тыкву желательно брать мускатную.

Шаг 2. Тыквенную мякоть нарежьте кубиками небольшого размера.

Шаг 3. Для варки каши используйте казан или толстостенную кастрюлю. Влейте в емкость молоко и воду. Выложите тыкву и поставьте вариться. После закипания убавьте нагрев до минимального и готовьте тыкву в течение 15 минут.

Шаг 4. Кукурузную крупу промойте водой несколько раз.

Шаг 5. Кастрюлю с молоком и тыквой уберите с огня и разомните ее содержимое толкушкой. Затем верните емкость на огонь и доведите ее содержимое до кипения.

Шаг 6. В кастрюлю добавьте кукурузную крупу и варите до закипания. После этого убавьте огонь и варите, постоянно помешивая, примерно 20 минут до мягкости крупы.

Шаг 7. В конце добавьте соль, сахар и сливочное масло. Кашу перемешайте, кастрюлю накройте крышкой и укутайте в толстое полотенце на 15 минут.

Шаг 8. После этого можно разложить кукурузную кашу с тыквой по тарелкам и подавать на стол. Приятного аппетита!

Каша «Дружба» с тыквой

Каша «Дружба» с тыквой – это блюдо, которое объединяет в себе рисовую и пшенную крупу. Мы расскажем, как приготовить классический вариант этой каши. Но по своему усмотрению вы можете добавить в нее различные сухофрукты, мед, пряные специи, такие как корица, мускатный орех или бадьян.

Время готовки: 40 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Молоко – 1 ст.

Сахар-песок – по вкусу.

Тыква – 100 гр.

Соль – 1 щепотка.

Вода – 2 ст.

Пшено – 50 гр.

Рис – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Пшено и рис промойте водой. Пшено дополнительно обдайте кипятком, чтобы избавиться от горечи. Крупы переложите в кастрюлю.

Шаг 3. Влейте воду и поставьте емкость на плиту.

Шаг 4. Тыкву натрите на терке и добавьте ее в кастрюлю спустя 5 минут от закипания.

Шаг 5. Варите кашу «Дружба» в течение 15 минут на среднем огне.

Шаг 6. После этого добавьте соль, сахар и влейте молоко. Перемешайте и варите кашу 10 минут.

Шаг 7. Готовой каше дайте еще 10 минут настояться под крышкой. Перед подачей можно заправить кашу маслом или медом. Приятного аппетита!

Тыквенная каша с манной крупой

Тыквенная каша с манной крупой – это питательное, нежное и легкое блюдо. Консистенция каши получается очень однородной, поэтому ее можно включать в рацион маленьких детей. Но тыквенная каша с манкой получается такой вкусной, что вы и сами не откажетесь от небольшой порции.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Молоко – 400 мл.

Масло сливочное – 20 гр.

Тыква – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Крупа манная – 40 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тыкву помойте, очистите от кожуры и семечек. Подготовьте все остальные необходимые продукты.

Шаг 2. Мякоть тыквы нарежьте небольшими кусочками и выложите в кастрюлю. Влейте воду и варите тыкву в течение 15-20 минут до мягкости на умеренном огне.

Шаг 3. Вареную тыкву разомните толкушкой или пробейте погружным блендером.

Шаг 4. В кастрюлю с тыквенным пюре влейте молоко, перемешайте и поставьте на огонь. Посолите и добавьте сахар по вкусу, доведите смесь до кипения.

Шаг 5. В кипящую тыквенно-молочную массу тонкой струйкой введите манную крупу, постоянно помешивайте кашу ложкой, чтобы манка не сбилась в комки и не пригорела. Варите кашу 2-3 минуты после закипания на медленном огне.

Шаг 6. Тыквенную кашу с манной крупой заправьте сливочным маслом и подавайте на стол в теплом виде. Приятного аппетита!