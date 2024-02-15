Минтай готовлю без жарки и без косточек. Этому рецепту больше 30 лет: вкусно и просто

Употребление рыбы способствует запуску многих положительных процессов в организме. Не зря в различных религиозных календарях мира есть рыбные дни. Например, в православии такими днями считаются среда и пятница.
Рыбные блюда способны наладить обмен веществ, насытить организм витаминами и минералами. Положительно сказывается на человеке употребление в пищу минтая. В этой рыбе есть много йода. На 100 грамм рыбы рассчитывается дневная норма йода для человека. Также в рыбе есть кобальт и хром — важные элементы для организма.
Приготовим тушеный минтай в домашних условиях.
Ингредиенты для тушеного минтая:
- минтай — 500 г;
- лук — 4 шт.;
- огурцы маринованные — 6 шт.;
- сметана — 150 г;
- вода — 250 мл;
- соль — 1 ч.л.;
- смесь перцев — ⅓ ч.л.;
- чёрный молотый перец — ¼ ч.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- мука — 1 ст.л.
Приготовление тушеного минтая:
Удаляем у рыбы голову, хвост и плавники, а также хребет и внутренности, делим минтай на небольшие кусочки филе.
Не забываем промыть рыбу.
Нарезаем тонкими полукольцами репчатый лук. Режем небольшими кусочками маринованные огурцы.
Обжариваем на растительном масле лук, к луку добавляем также огурцы. Вливаем к луку и огурцам 200 мл кипятка и оставляем тушиться на 10 минут под крышкой.
Далее к овощам высыпаем муку, добавляем сметану, солим, высыпаем сахар, смесь перцев и черный молотый перец.
Выкладываем на соус и овощи рыбу, вливаем на нее 40 мл воды, тоже слегка подсаливаем.
Тушим рыбу в соусе под крышкой на среднем огне 15 минут.
Подавать минтай в соусе можно с картофельным пюре и укропом. Но, также к блюду подходят и крупы.
Регулировать вкус соуса у вас получится по своему желанию.