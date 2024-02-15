Минтай готовлю без жарки и без косточек. Этому рецепту больше 30 лет: вкусно и просто

Употребление рыбы способствует запуску многих положительных процессов в организме. Не зря в различных религиозных календарях мира есть рыбные дни. Например, в православии такими днями считаются среда и пятница.

Рыбные блюда способны наладить обмен веществ, насытить организм витаминами и минералами. Положительно сказывается на человеке употребление в пищу минтая. В этой рыбе есть много йода. На 100 грамм рыбы рассчитывается дневная норма йода для человека. Также в рыбе есть кобальт и хром — важные элементы для организма.

Приготовим тушеный минтай в домашних условиях.

Ингредиенты для тушеного минтая:

минтай — 500 г;

лук — 4 шт.;

огурцы маринованные — 6 шт.;

сметана — 150 г;

вода — 250 мл;

соль — 1 ч.л.;

смесь перцев — ⅓ ч.л.;

чёрный молотый перец — ¼ ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

мука — 1 ст.л.

Приготовление тушеного минтая:

Удаляем у рыбы голову, хвост и плавники, а также хребет и внутренности, делим минтай на небольшие кусочки филе.

Не забываем промыть рыбу.

Нарезаем тонкими полукольцами репчатый лук. Режем небольшими кусочками маринованные огурцы.

Обжариваем на растительном масле лук, к луку добавляем также огурцы. Вливаем к луку и огурцам 200 мл кипятка и оставляем тушиться на 10 минут под крышкой.

Далее к овощам высыпаем муку, добавляем сметану, солим, высыпаем сахар, смесь перцев и черный молотый перец.

Выкладываем на соус и овощи рыбу, вливаем на нее 40 мл воды, тоже слегка подсаливаем.

Тушим рыбу в соусе под крышкой на среднем огне 15 минут.

Подавать минтай в соусе можно с картофельным пюре и укропом. Но, также к блюду подходят и крупы.

Регулировать вкус соуса у вас получится по своему желанию.