Описание приготовления:
Майонез из сыра можно подавать к супу, макаронам, отварному картофелю, заправлять салаты. Им можно смазывать верх мяса и рыбы для запекания. Для пикантности можете добавить специи и зелень после приготовления. Во время взбивания не вливайте масло большими порциями, масса расслоится, и майонез не получится.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 1 Штука
- Сыр плавленый 2 Ст. ложки
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный 1 Щепотка
- Горчица 1/2 Ст. ложки
- Сок лимона 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 150 Миллилитров (без запаха и вкуса)
Количество порций 3
Калорийность
616 ккал
Калорийность
6 г
Белки
65 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Майонез из сыра»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления майонеза из сыра.
В узкую небольшую миску выложите плавленый сыр, горчицу, вбейте яйцо, посолите, поперчите и влейте лимонный сок.
Пробейте все погружным блендером до однородного состояния. Масса покажется жидкой, но это только в начале. Продолжая пробивать блендером, тонкой струйкой вливайте растительное масло, пока не кончится.
Готовый майонез готов.
Перелейте его в пиалу и подавайте к столу.