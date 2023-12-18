Описание приготовления:

Майонез из сыра можно подавать к супу, макаронам, отварному картофелю, заправлять салаты. Им можно смазывать верх мяса и рыбы для запекания. Для пикантности можете добавить специи и зелень после приготовления. Во время взбивания не вливайте масло большими порциями, масса расслоится, и майонез не получится.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Яйца 1 Штука

Сыр плавленый 2 Ст. ложки

Соль 2 Щепотки

Перец черный 1 Щепотка

Горчица 1/2 Ст. ложки

Сок лимона 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 150 Миллилитров (без запаха и вкуса)

Количество порций 3

Калорийность

616 ккал

Калорийность

6 г

Белки

65 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Майонез из сыра»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления майонеза из сыра.

В узкую небольшую миску выложите плавленый сыр, горчицу, вбейте яйцо, посолите, поперчите и влейте лимонный сок.

Пробейте все погружным блендером до однородного состояния. Масса покажется жидкой, но это только в начале. Продолжая пробивать блендером, тонкой струйкой вливайте растительное масло, пока не кончится.

Готовый майонез готов.

Перелейте его в пиалу и подавайте к столу.