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Печенье «Орешки» — рецепт проще простого. Без формы и с вкусной начинкой

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Печенье «Орешки» — рецепт проще простого. Без формы и с вкусной начинкой

Печенье Орешки для многих людей ассоциируется со вкусом из детства. Данный вид печенья жив сегодня, несмотря на большую конкуренцию с иностранными производителями. В чем заключается секрет печенья Орешки?

Производство печенья относят к XVI веку. Тогда такое печенье было распространено по всей Европе. Постепенно печенье попало в страны СНГ. До 1917 года печенье было простым и непопулярным. После революции про печенье Орешек полностью забыли. Возродить десерт было решено в конце 1920 годов. Актуальным оно стало в 1960-1970 годы.

Приготовим домашнее печенье Орешек.

Ингредиенты для печенья Орешек:

  • яйцо — шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • растительное масло — 30 мл;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • мука — 270 г;
  • соль — ½ ч.л.;
  • корица;
  • вареное сгущенное молоко — 200 г.

Приготовление печенье Орешек:

Соединяем в миске яйцо с солью, сахарной пудрой, корицей и растительным маслом, перемешиваем до однородности. Добавляем в смесь мягкое сливочное масло, смешиваем.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем эластичное и не липкое тесто. От теста отщипываем маленькие кусочки и формируем шарики.

Отправляем орешки из теста в холодильник на 10-15 минут под целлофаном.

Печенье «Орешки» — рецепт проще простого. Без формы и с вкусной начинкой

Далее делим каждый орешек на две половинки, выкладываем разрезом на противень, застеленный пергаментом.

Печенье «Орешки» — рецепт проще простого. Без формы и с вкусной начинкой

Слегка сужаем одну из сторон орешков, посередине каждого вдоль делаем небольшое длинное углубление шпажкой. С обеих сторон от углубления создаем бороздки шпажкой, имитирующие настоящий орех.

Печенье «Орешки» — рецепт проще простого. Без формы и с вкусной начинкой

Оставляем будущие орешки в холодильнике на 10 минут.

Печенье «Орешки» — рецепт проще простого. Без формы и с вкусной начинкой

Выпекаем орешки при 180 градусах 10-15 минут, половинки смазываем вареным сгущенным молоком и прижимаем друг к другу.

Печенье «Орешки» — рецепт проще простого. Без формы и с вкусной начинкой

К сгущенному молоку можно добавить также измельченные грецкие орехи. Так начинка для печенья заиграет новыми вкусовыми красками.

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