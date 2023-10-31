Рецепт: Огурцы в сладко- остром маринаде — С вишней!

Ингредиенты:

огурцы свежие — 1 кг;

свежая вишня — 1 стакан;

сахар — 1 ст.л.;

соль — 3 ст.л.;

чеснок — 3 зубчика;

перец чили рстрый — 1 шт;

уксусная эссенция 70% — 1 ч.л.;

укроп зонтик — 2 шт;

хрен лист — 1 шт;

зелень — по вкусу

Способ приготовления: Для маринования огурчиков сейчас напридумано сотни рецептов. Я всегда придерживаюсь классики, но вот однажды большой урожай вишни в саду подсказал мне такую идею. А почему бы не добавить ягодки в маринад?

До этого был опыт с красной смородиной, понравилось. Всё делается как обычно. Банки и крышки стерилизую. Закладываю на дно трехлитровой банки хрен, чеснок, укроп, перчик, по желанию можно добавить петрушку, лист черной смородины, перец горошком. Кому что по душе)

Потом закладываю в банку огурцы и ягоду

Теперь всё это надо залить кипятком и подержать минут 15 для прогрева

Потом воду слить, всыпать соль и сахар, добавить чайную ложечку эссенции и закатать банку.

Банки переворачиваю и укутываю в одеяло или плед какой-нибудь до полного остывания

Готово! Хранить можно, где угодно, даже просто в комнате, холод не обязателен.

Вкус у огурчиков получается пикантный, с терпким привкусом вишни. Зимой под вкусную картошечку — это шик!

Стоимость поставила из расчета, что все ингредиенты свои, с огорода. А если покупное, то тут уж в каждом регионе свои цены.

Спасибо за внимание! Всем тепла, благополучия и уютных домашних застолий!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.