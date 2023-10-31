Рецепт: Огурцы в сладко- остром маринаде — С вишней!

Ингредиенты:
огурцы свежие — 1 кг;
свежая вишня — 1 стакан;
сахар — 1 ст.л.;
соль — 3 ст.л.;
чеснок — 3 зубчика;
перец чили рстрый — 1 шт;
уксусная эссенция 70% — 1 ч.л.;
укроп зонтик — 2 шт;
хрен лист — 1 шт;
зелень — по вкусу
Способ приготовления: Для маринования огурчиков сейчас напридумано сотни рецептов. Я всегда придерживаюсь классики, но вот однажды большой урожай вишни в саду подсказал мне такую идею. А почему бы не добавить ягодки в маринад?
До этого был опыт с красной смородиной, понравилось. Всё делается как обычно. Банки и крышки стерилизую. Закладываю на дно трехлитровой банки хрен, чеснок, укроп, перчик, по желанию можно добавить петрушку, лист черной смородины, перец горошком. Кому что по душе)
Потом закладываю в банку огурцы и ягоду
Теперь всё это надо залить кипятком и подержать минут 15 для прогрева
Потом воду слить, всыпать соль и сахар, добавить чайную ложечку эссенции и закатать банку.
Банки переворачиваю и укутываю в одеяло или плед какой-нибудь до полного остывания
Готово! Хранить можно, где угодно, даже просто в комнате, холод не обязателен.
Вкус у огурчиков получается пикантный, с терпким привкусом вишни. Зимой под вкусную картошечку — это шик!
Стоимость поставила из расчета, что все ингредиенты свои, с огорода. А если покупное, то тут уж в каждом регионе свои цены.
Спасибо за внимание! Всем тепла, благополучия и уютных домашних застолий!
Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 10 руб.