Салат “Гранатовый браслет” — это привлекательная и сытная закуска, которая станет прекрасным угощением на любом мероприятии. Салат имеет различные интерпретации, но основным продуктом является гранат. Праздничная закуска обладает восхитительным вкусом. Слоеный салат готовится не сложнее любого другого. Сварить овощи и мясо получится у всех.

Классический салат “Гранатовый браслет” с курицей

Классический салат “Гранатовый браслет” с курицей – холодная закуска, которую подают преимущественно на праздники и застолья. Для салата потребуются простые продукты, сварив которые заранее, вы значительно сэкономите время на сборку яркой и питательной закуски.

Ингредиенты –+12 порц.

Куриное филе 500 гр. (отварное)

Лук репчатый 150 гр.

Масло растительное 2 ст.л.

Свекла 500 гр.

Морковь 500 гр.

Гранат 100 гр.

Картофель 500 гр.

Майонез 250 гр.

Соль ½ ч.л.

Зелень для украшения

Шаги 90 мин.

Как приготовить салат “Гранатовый браслет” по классическому рецепту с курицей? Подготавливаем продукты. Накануне отвариваем куриное мясо. В данном случае окорочок. Морковку и картошку хорошо промываем. Опускаем в кастрюлю с водой и помещаем на огонь. Вскипятив, уменьшаем нагрев до умеренного. Варим треть часа. Проверив готовность, сливаем воду, а овощи остужаем. Вымытую свеклу кладем в кастрюлю с холодной водой. Разместив на огне, кипятим и минимизируем нагрев. Готовим свеклу 1 час. Сливаем воду и остужаем овощ. Очищаем лук, ополаскиваем и рубим кубиком. Освобождаем зерна граната от кожуры и перегородок. Куриное мясо освобождаем от кожи и костей. Разрезаем на удобные кусочки. Нагреваем сковородку с растительным маслом. Забрасываем курицу и поджариваем, перемешивая 4 минуты. Солим и размешиваем. Убираем со сковородки. Доливаем на горячую сковородку растительное масло. Высыпаем лук и пассеруем при помешивании 3 минуты. Отключив от огня сковородку, к луку перекладываем мясо и объединяем составляющие. С морковки снимаем кожицу и режем брусочками. Повторяем те же действия со свеклой. Очищаем картошку от кожуры и нарезаем так же, как и остальные овощи. Берем блюдо, в центре размещаем стакан. Вокруг формируем картофельный слой. Щедро пропитываем майонезом. Выкладываем морковный слой и промазываем майонезом. Распределяем куриное мясо с луком и пропитываем соусом. Кладем свеклу и покрываем майонезом. Равномерно присыпаем салат гранатовыми зернами. Салат убираем в холодильник на несколько часов. Достаем закуску, аккуратно вынимаем стакан. Декорируем салат листочками петрушки или другой зелени. Салат “Гранатовый браслет” готов! Приятного аппетита!

Салат “Гранатовый браслет” с копченой курицей и грецкими орехами

Салат “Гранатовый браслет” с копченой курицей и грецкими орехами имеет потрясающий внешний вид и обладает восхитительным вкусом. Копченая курица придает салату интересную изюминку и экономит время на варке мясного продукта. “Гранатовый браслет” отлично подойдет для праздничных мероприятий.

Время готовки – 8 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Курица копченая – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грецкие орехи – по вкусу.

Свекла вареная – 2-3 шт.

Морковь вареная – 1-2 шт.

Гранат – 1 шт.

Картошка вареная – 3-4 шт.

Яйца куриные – 2-3 шт.

Масло растительное – 30 мл.

Майонез – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С вечера отвариваем промытые картофель, морковку и свеклу, а также яйца. Очистив лук, промываем, крошим кубиком. По своему усмотрению маринуем с уксусом или лимонным соком.

Шаг 2. С морковки убираем кожицу и натираем на крупной терке.

Шаг 3. Картошку освобождаем от кожицы и тоже натираем на крупной терке.

Шаг 4. Повторяем те же действия с отварной свеклой.

Шаг 5. Очищаем гранат, освобождая зернышки.

Шаг 6. Сваренные яйца очищаем и рубим кубиками.

Шаг 7. Грецкие орехи перебираем от скорлупы и перегородок. Измельчаем ножом или скалкой.

Шаг 8. Прогреваем сковородку с растительным маслом. Забрасываем лук. Подрумяниваем 3 минуты, помешивая. Убираем с огня и остужаем.

Шаг 9. Освобождаем копченую курицу от костей и кожи и нарезаем кубиками.

Шаг 10. В центре блюда устанавливаем стакан. Кладем картошку, солим и промазываем майонезом.

Шаг 11. Распределяем половину свеклы. Солим и пропитываем провансалем. Присыпаем рублеными грецкими орехами. Распределяем морковку. Солим и промазываем майонезом. Кладем половину копченой курицы. Пропитываем соусом. Распределяем поджаренный лук. Посыпаем отварными яйцами. Солим и пропитываем майонезом.

Шаг 12. Укладываем вторую часть копченой курицы и промазываем майонезом. Распределяем оставшуюся свеклу. Солим и пропитываем соусом. Декорируем зернами граната. Помещаем в холодильник на ночь.

Шаг 13. После охлаждения достаем стакан. Декорируем листиками зелени и подаем к столу. Приятного аппетита!

“Гранатовый браслет” с говядиной

“Гранатовый браслет” с говядиной – слоеное блюдо, которое оценят все гости на вашем застолье. Салат получается сочным и нежным. Готовится закуска довольно просто. Сложностей не возникнет даже у тех, кто готовит салат впервые. Сварить овощи или запечь их сможет каждый. Говядина тоже варится несложно. Но подготовительный процесс потребует некоторого времени.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Говядина отварная – 300 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Свекла – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Гранат – 1 шт.

Картофель – 4 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Майонез – 250-300 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачистив и сполоснув мясо, опускаем его в кастрюлю. Наливаем воду. Вскипятив, убираем пену и солим. Уменьшаем пламя и готовим говядину до мягкости 1-1,5 часа. Сваренное мясо остужаем.

Шаг 2. Хорошо промытые овощи погружаем в кастрюлю с водой. Размещаем на огне. Закипятив и прикрыв крышкой, уменьшаем пламя. Варим картошку и морковку 25 минут, свеклу около часа. Отварные овощи остужаем и освобождаем от кожуры. Приготовить овощи можно в духовке или микроволновке.

Шаг 3. Ставим вариться крупные яйца. Опускаем в ледяную воду и освобождаем от скорлупы.

Шаг 4. Натираем на крупной терке свеклу.

Шаг 5. Натираем так же морковку.

Шаг 6. Повторяем действия с сыром.

Шаг 7. Разрезаем говядину на кубики.

Шаг 8. Измельчаем яйца на крупной терке.

Шаг 9. Натираем так же картошку.

Шаг 10. Грецкие орехи рубим на мелкие части.

Шаг 11. Освобождаем зерна граната от пленок. На плоское блюдо ставим стакан. Кладем картофель, пропитываем майонезом. Укладываем морковь, говядину. Между слоями смазываем майонезом. Распределяем орехи и сыр, пропитываем соусом.

Шаг 12. Посыпаем яйцами. Смазав майонезом, укладываем говядину. Пропитываем провансалем. Распределяем свеклу и промазываем соусом. Щедро посыпаем зернами граната. Размещаем в холодильнике на 4 часа. После стабилизации вынимаем стакан. Приятного аппетита!

Салат “Гранатовый браслет” с черносливом

Салат “Гранатовый браслет” с черносливом – вариант, который не доставит сложностей в своей реализации. Закуска выглядит максимально привлекательно и аппетитно. Сборка салата занимает немного времени, если предварительно отварены куриное филе и овощи. Если предстоит важное событие, берите на вооружение.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 гр.

Чернослив – 50 гр.

Грецкие орехи – 50 гр.

Свекла средняя – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Гранат – 1 шт.

Картофель крупный – 3 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Сметана – 150 гр.

Майонез – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Чеснок/гранулированный чеснок – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное филе в подсоленной воде. Отвариваем 3 картошки в кастрюле или в микроволновке. Остужаем, очищаем от кожуры и натираем на терке или режем кубиками. С отварными яйцами поступаем аналогично. Варим их вкрутую в подсоленной воде. Выбираем яйца С0-С1. Мелких яиц понадобится 3-4.

Шаг 2. Чернослив промываем и запариваем крутым кипятком. Даем постоять, чтобы твердые сухофрукты размякли. Отвариваем морковку и свеклу. Лучше сделать это заранее. Очистив остывшие корнеплоды и клубни от кожуры, натираем овощи, используя среднюю или крупную терку.

Шаг 3. Внимательно осмотрев грецкие орехи на наличие случайно попавших соринок, измельчаем помельче и объединяем со свеклой. Сдабриваем солью и перемешиваем. Остывшую птицу делим на мелкие кубики. Солим и перчим. Соединяем составляющие, активно перемешивая.

Шаг 4. Для пропитки делаем соус, смешав по 150 граммов сметаны и майонеза. Солим и перчим. По своему желанию приправляем свежим или гранулированным чесноком. Смешиваем заправку. Можно обойтись и просто майонезом. Провансаль выбираем хорошего качества или используем соус домашнего приготовления.

Шаг 5. По центру красивого блюда устанавливаем стакан, до половины смазываем растительным маслом, чтобы проще было извлечь после сборки. Обсушиваем чернослив и мелко крошим. Выкладываем картошку, пропитываем соусом. Распределяем курицу. Пропитав слой соусом, распределяем чернослив. Посыпаем тертыми яйцами.

Шаг 6. Промазав соусом, выкладываем морковку. Пропитав соусом, укладываем свеклу с орехами. Промазываем соусом. Гранатовые зерна освобождаем от кожуры и перегородок. Декорируем восхитительный салат. Извлекаем стакан, чтобы не повредить праздничную закуску.

Шаг 7. Украшаем “Гранатовый браслет” микрозеленью. Презентуем на праздничный стол. Приятного аппетита!

Салат “Гранатовый браслет” со свеклой

Салат “Гранатовый браслет” со свеклой выглядит ярко и получается неописуемо вкусным. Приготовив однажды праздничную закуску, она будет украшать все застолья и особенные знаковые события. Для приготовления салата потребуется не так много времени, как кажется. Предварительно приготовив необходимые продукты, салат собирается элементарно.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч.00 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриное филе/филе индейки – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грецкие орехи – 2 ст.л.

Свекла – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Гранат – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Яйца куриные – 3 шт.

Масло растительное – для жарки.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. Сполоснув корнеплоды, клубни и яйца, помещаем вариться на плиту. Доводим до кипения, убавляем пламя. Сваренные ингредиенты охлаждаем, освобождаем от кожуры и скорлупы. Варим курицу или индейку, посолив воду.

Шаг 2. Очистив головку лука, нарезаем кубиками. Забрасываем на раскаленную сковородку с растительным маслом и пассеруем до румяности. После этого, переложив на тарелку, остужаем.

Шаг 3. Остудив птицу, режем произвольно. По своему усмотрению филе заменяем мякотью бедра, говядиной, языком или копченой курицей. Морковку, свеклу, картофель и яйца измельчаем, применив крупную терку.

Шаг 4. В центре тарелки с большим диаметром устанавливаем стакан.

Шаг 5. Вокруг него кладем тертый картофель. Солим и прослаиваем соусом. Майонез применяем покупной хорошего качества или готовим самостоятельно. Соус можно приготовить на яйцах или постный по желанию.

Шаг 6. Укладываем отварную курицу, промазанную провансалем.

Шаг 7. Кладем поджаренный лук на курицу.

Шаг 8. Кладем тертую морковку. Солим и смазываем соусом.

Шаг 9. Присыпаем тертыми яйцами, поливаем тонким слоем майонеза. Рассыпаем рубленые орешки.

Шаг 10. Выкладываем тертую свеклу и прослаиваем провансалем.

Шаг 11. Разрезав гранат, достаем зернышки и посыпаем салат. Даем яркому салату настояться, убрав в холодильник. Вынимаем стакан. Декорируем веточками зелени. Приятного аппетита!

“Гранатовый браслет” с яблоком

“Гранатовый браслет” с яблоком – сочная закуска с неповторимой изюминкой. Слоеный салат приготовит даже подросток. Для тех, кто ограничен по времени, овощи можно приобрести уже сваренные. Куриное филе для рецепта варят, но можно взять уже готовый копченый продукт или позаботиться заранее и сварить птицу накануне.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грецкие орехи – 60 гр.

Яблоко – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Гранат – 0,5 шт.

Картофель – 3 шт.

Яйца куриные крупные – 2 шт.

Лимонный сок – 20 мл.

Майонез – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем овощи. Готовим в пакете с применением микроволновки или отвариваем в кастрюле. Сварив овощи, охлаждаем плоды и избавляем от кожуры. Трем картошку и морковку на крупной терке.

Шаг 2. Обдаем куриное филе под краном. Опускаем в сотейник с водой. Разместив на плите, ждем закипания. Минимизируем нагрев и варим треть часа. Охладив, мелко режем.

Шаг 3. Сварив вкрутую яйца, охлаждаем в ледяной воде и освобождаем от скорлупы. Измельчаем яйца теркой с крупными отверстиями.

Шаг 4. Очистив лук, мелко крошим. Обжариваем до легкой румяности на растительном масле.

Шаг 5. Осмотрев орехи, чтобы не попало скорлупок, обжариваем на сухой сковородке. Измельчаем любым удобным способом. Промываем яблоки, снимаем кожуру экономкой и крупно натираем на терке. Поливаем цитрусовым соком.

Шаг 6. На плоское блюдо ставим по центру стакан. Кладем первым слоем картошку. Пропитав майонезом, кладем тертую морковку. Повторив майонезную пропитку, распределяем нарезанную курицу. Прослаиваем майонезом.

Шаг 7. Распределяем обжаренный лук. Посыпаем тертыми яйцами и рублеными орехами. Формируем яблочный слой и пропитываем майонезом. Освободив гранат от перепонок, присыпаем зернами верх салата. Помещаем блюдо в холодильник.

Шаг 8. Пропитавшийся салат достаем из холодильника, аккуратно извлекаем стакан. Посыпаем листиками петрушки. Приятного аппетита!

“Гранатовый браслет” без добавления свеклы

“Гранатовый браслет” без добавления свеклы – отличный вариант для новогоднего стола, если традиционное “Оливье” и “Селедка под шубой” уже приелись. Слоеное угощение выглядит по-праздничному привлекательно. Сложностей приготовить салат не возникнет. Рецепт освоит любая хозяйка.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Куриное мясо (филе, окорочок) – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грецкие орехи – 200 гр.

Морковь – 1 шт.

Зерна граната – 150 гр.

Картофель – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Майонез – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Промыв птицу, кладем в кастрюлю и заливаем водой. Помещаем на газ и ждем, когда вода закипит. Посолив, убираем пену. Убавляем пламя и готовим 25 минут. Остужаем птицу.

Шаг 3. Промываем картошку и морковку. Опускаем в кастрюлю с водой. Устанавливаем на конфорке. Заметив активное бурление, минимизируем нагрев. Варим 25 минут. Остужаем.

Шаг 4. Ополоснув яйца, варим вкрутую. Помещаем в холодную воду, а после освобождаем от скорлупы.

Шаг 5. Почистив картошку от кожуры, крупно трем на терке.

Шаг 6. Повторяем те же действия с морковкой.

Шаг 7. Лук очищаем и измельчаем.

Шаг 8. Освобождаем куриную мякоть от кожи и косточек. Разделяем на волокна или режем.

Шаг 9. Грецкие орехи избавляем от скорлупы и перегородок. Разделив на части, подсушиваем на сухой сковородке.

Шаг 10. Очищаем зерна граната от перепонок.

Шаг 11. Очищенные яйца мелко крошим.

Шаг 12. На блюдо ставим стакан. Формируем куриный слой. Солим немного. Покрываем майонезом. Посыпаем измельченным луком. Делаем картофельный слой. Смазываем майонезом.

Шаг 13. Распределяем морковку, солим и поливаем майонезом.

Шаг 14. Присыпаем рублеными орехами и яйцами. Пропитываем провансалем.

Шаг 15. Декорируем гранатовыми зернами по всей поверхности. Убираем на пропитку в холод на 4 часа.

Шаг 16. Вынимаем стакан. Украшаем веточками укропа. Приятного аппетита!

Салат “Гранатовый браслет” с сыром

Салат “Гранатовый браслет” с сыром обладает не только эффектной подачей, но и запоминающимся вкусом. Нежная закуска станет потрясающим вариантом для праздников. Для реализации несложного рецепта понадобится некоторое время. Сварить продукты можно с вечера, чтобы не тратить время в процессе сборки.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Язык отварной – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Гранат – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Майонез – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв язык, опускаем в кастрюлю с водой. Дождавшись активного бурления, убираем шумовкой пену. Убавляем пламя и продолжаем варку. Потребуется 2-2,5 часа. Остужаем сваренный продукт, опустив в ледяную воду.

Шаг 2. Очистив язык, режем его кубиками.

Шаг 3. Промыв картофель под краном, варим его в кожуре 20 минут. Остудив и освободив от кожуры, крупно натираем на терке.

Шаг 4. Аналогичным образом поступаем с морковкой.

Шаг 5. Повторяем те же действия со свеклой. На варку свеклы потребуется около часа.

Шаг 6. Сварив вкрутую яйца, помещаем в холодную воду. Очистив от скорлупы, натираем на крупной терке.

Шаг 7. Крупно трем на терке сыр.

Шаг 8. Очищенный лук измельчаем кубиками.

Шаг 9. Разрезав гранат на части, освобождаем зерна от перегородок.

Шаг 10. Перевернутый стакан размещаем по центру плоского блюда. Распределяем тертый картофель. Пропитав майонезом, раскладываем язык и посыпаем луком.

Шаг 11. Смазав провансалем, присыпаем измельченными яйцами. Прослаиваем соусом. Кладем морковку, пропитанную майонезом. Посыпаем сыром, слегка поливаем соусом. Распределяем свеклу.

Шаг 12. Посыпаем гранатовыми зернами и даем пропитаться, поставив в холод на 4 часа.

Шаг 13. Выкручивающими движениями достаем стакан. Кладем веточку петрушки, удалив жесткий стебель. Приятного аппетита!

“Гранатовый браслет” с маринованным луком

“Гранатовый браслет” с маринованным луком – закуска, которая готовится быстрее предыдущих вариантов. Чтобы сварить картофель максимально быстро, можно использовать микроволновку. Для тех, кто никуда не спешит, картофель отвариваем привычным способом. Салат получается невероятно вкусным, благодаря хрустящему луку.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриная грудка копченая – 1 шт.

Лук репчатый средний – 3 шт.

Гранат – 3 шт.

Картофель средний – 6 шт.

Яйца куриные – 7 шт.

Майонез – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Уксус – 1 ст.л.

Персики/нектарины – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Накануне отвариваем вкрутую яйца и картофель в мундире. Остудив сваренные продукты, освобождаем от кожуры и скорлупы. Очищаем луковицы.

Шаг 2. Очищенные луковицы измельчаем. Солим и посыпаем сахарным песком. Размешав, поливаем уксусом и даем промариноваться в течение 15-ти минут.

Шаг 3. Копченую куриную грудку освобождаем от кожи и костей. Нарезав кубиками, на плоской тарелке формируем кольцо. Для удобства по желанию в центре размещаем стакан.

Шаг 4. Поливаем майонезом, отжимаем маринованный лук и посыпаем им курицу.

Шаг 5. Отварную картошку крупно натираем на терке и распределяем следующим слоем. Солим по вкусу.

Шаг 6. Прослаиваем майонезом. Измельчаем яйца.

Шаг 7. Формируем яичный слой.

Шаг 8. Промазываем майонезом. Очищаем гранат, убираем перегородки и пленочки.

Шаг 9. Посыпаем салат гранатовыми зернами. Даем пропитаться, поместив в холодильник и выдержав там несколько часов.

Шаг 10. Декорируем по своему желанию. У меня в качестве декора нектарины без кожицы. Приятного аппетита!

“Гранатовый браслет” с курицей и грибами

“Гранатовый браслет” с курицей и грибами будет шикарным украшением на праздниках. Яркая закуска получается нежной и хорошо утоляет голод. Если предстоит мероприятие, обязательно следует воспользоваться рецептом. Все, кто отведает угощение, останутся довольными и сытыми.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Грецкие орехи – 30 гр.

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Гранат – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Шампиньоны – 200 гр.

Майонез – 180 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очистив или ополоснув шампиньоны, произвольно крошим их. Очистив лук, рубим кубиком. Раскаливаем сковородку и забрасываем грибы, выпариваем влагу. Наливаем растительное масло. Размешав, кладем рубленый лук. Поджариваем содержимое 5 минут, время от времени перемешивая. Сдабриваем солью и перцем.

Шаг 2. Вымытые корнеплоды и клубни варим, не очищая от кожи. Остудив овощи, освобождаем от кожуры и крупно натираем на терке. Варим вкрутую яйца и куриное филе. Промытую зелень измельчаем. На плоском блюде формируем кольцо из тертой картошки, промазав майонезом, посыпаем зеленью.

Шаг 3. Кладем натертую свеклу и прослаиваем провансалем. Остудив куриное филе, мелко нарезаем и распределяем следующим слоем.

Шаг 4. Перчим и щедро пропитываем майонезом. Приготовленные грибы с луком перекладываем на салфетки, чтобы избавиться от излишков масла и остатков влаги, которая не успела выпариться. Майонез используем магазинный или приготовленный собственноручно.

Шаг 5. После чего формируем грибной слой на курином слое. Пропитываем соусом.

Шаг 6. Тертой морковкой посыпаем грибной слой. Сдабриваем майонезом. Орехи обжариваем на раскаленной сковородке без масла. Остудив их, рубим как можно мельче и посыпаем морковь.

Шаг 7. Очистив яйца от скорлупы и натерев на крупной терке, формируем следующий слой. Пропитываем соусом. Каждый продукт можно отдельно смешать с майонезом и уже потом формировать слои. Так салат быстрее пропитается.

Шаг 8. Прикрыв пленкой, чтобы салат не пропитался запахами из холодильника, помещаем блюдо пропитываться на несколько часов. Промытый гранат раскалываем по центру, убираем пленки и достаем зернышки. Присыпаем салат гранатом, украшаем микрозеленью. Приятного аппетита!