Описание приготовления:

Бананы для торта лучше всего взять мини и хорошо созревшие. Так как они имеют особенность темнеть, лучше всего использовать вареную сгущенку или добавить пищевой краситель. Наносить шоколад лучше всего за 1-2 часа до подачи, так как суфле может выделить жидкость и шоколад отслоится.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Бисквит 150 Грамм

Масло сливочное 80 Грамм

Бананы 400 Грамм

Желатин 24 Грамм

Вода 90 Грамм (для желатина)

Сыр сливочный 300 Грамм (мягкий)

Сливки 300 Миллилитров (33-35% жирности)

Вареная сгущенка 250 Грамм

Ванильный сахар 10 Грамм

Сок лимона 2 Ст. ложки

Шоколад белый 100 Грамм

Количество порций 8

Калорийность

247 ккал

Калорийность

7 г

Белки

12 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановый торт суфле»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бананового торта суфле. Бананы тщательно вымойте и обсушите.

Бисквит поломайте и измельчите в крошку. Сливочное масло растопите и смешайте с бисквитной крошкой. Уберите в холодильник на один час.

Раздвижное кольцо установите размером 22 сантиметра и установите на сервировочное блюдо. Переложите внутрь бисквитную крошку и утрамбуйте ровным слоем.

Желатин залейте холодной, кипячёной водой и дайте постоять 30-40 минут до набухания. Или следуйте инструкции к вашему виду желатина.

Сливочный сыр выложите в глубокую миску и взбейте до пышной массы.

Влейте в миску с сыром сливки и снова взбейте до пышной массы.

Бананы очистите, порежьте, влейте лимонный сок и пробейте блендером в однородное пюре. Добавьте пюре в сырную массу и взбейте до однородной массы.

Добавьте в массу вареную сгущенку и снова взбейте до пышной консистенции.

Набухший желатин распустите на водяной бане до жидкого состояния. Выложите в миску с желатином две столовые ложки взбитой массы и перемешайте. Потихоньку взбивая массу, вливайте желатин и перемешивайте до однородности.

Вылейте взбитую массу в форму поверх бисквитного слоя. Разровняйте поверхность и уберите в холодильник на 8 часов для стабилизации.

Белый шоколад растопите на водяной бане и залейте им верх торта. Уберите в холодильник на один час.

Украсьте торт по своему усмотрению и подавайте к столу.

Приятного аппетита!