Описание приготовления:
Бананы для торта лучше всего взять мини и хорошо созревшие. Так как они имеют особенность темнеть, лучше всего использовать вареную сгущенку или добавить пищевой краситель. Наносить шоколад лучше всего за 1-2 часа до подачи, так как суфле может выделить жидкость и шоколад отслоится.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Выпечка / Торты / Без выпечки / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Бисквит 150 Грамм
- Масло сливочное 80 Грамм
- Бананы 400 Грамм
- Желатин 24 Грамм
- Вода 90 Грамм (для желатина)
- Сыр сливочный 300 Грамм (мягкий)
- Сливки 300 Миллилитров (33-35% жирности)
- Вареная сгущенка 250 Грамм
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Сок лимона 2 Ст. ложки
- Шоколад белый 100 Грамм
Количество порций 8
Калорийность
247 ккал
Калорийность
7 г
Белки
12 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Банановый торт суфле»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бананового торта суфле. Бананы тщательно вымойте и обсушите.
Бисквит поломайте и измельчите в крошку. Сливочное масло растопите и смешайте с бисквитной крошкой. Уберите в холодильник на один час.
Раздвижное кольцо установите размером 22 сантиметра и установите на сервировочное блюдо. Переложите внутрь бисквитную крошку и утрамбуйте ровным слоем.
Желатин залейте холодной, кипячёной водой и дайте постоять 30-40 минут до набухания. Или следуйте инструкции к вашему виду желатина.
Сливочный сыр выложите в глубокую миску и взбейте до пышной массы.
Влейте в миску с сыром сливки и снова взбейте до пышной массы.
Бананы очистите, порежьте, влейте лимонный сок и пробейте блендером в однородное пюре. Добавьте пюре в сырную массу и взбейте до однородной массы.
Добавьте в массу вареную сгущенку и снова взбейте до пышной консистенции.
Набухший желатин распустите на водяной бане до жидкого состояния. Выложите в миску с желатином две столовые ложки взбитой массы и перемешайте. Потихоньку взбивая массу, вливайте желатин и перемешивайте до однородности.
Вылейте взбитую массу в форму поверх бисквитного слоя. Разровняйте поверхность и уберите в холодильник на 8 часов для стабилизации.
Белый шоколад растопите на водяной бане и залейте им верх торта. Уберите в холодильник на один час.
Украсьте торт по своему усмотрению и подавайте к столу.
Приятного аппетита!