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Солёный тыквенный пирог

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Солёный тыквенный пирог

Описание приготовления:

Готовить тыквенный пирог по этому рецепту совершенно не сложно, от вас не потребуется особых усилий. Просто, не слишком затратно и очень вкусно! Яркая и сочная выпечка идеально подойдёт для семейного чаепития или сытного перекуса в течение дня. Полезный, простой и вкусный в приготовлении пирог порадует и вас, и ваших близких! Берите на вооружение!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 130 Грамм
  • Масло сливочное 100 Грамм
  • Сахар 4 Грамма
  • Соль 3 Грамма (в тесто + в начинку по вкусу)
  • Желток яйца 1 Штука
  • Молоко 30 Миллилитров
  • Сливки 250 Миллилитров (жирные)
  • Яйца 3 Штуки
  • Тыква 500 Грамм (чистый вес)
  • Лук 2 Штуки
  • Растительное масло 30 Миллилитров
  • Сыр 160 Грамм (любой)
  • Орех мускатный молотый 1 Чайная ложка
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

325 ккал

Калорийность

12 г

Белки

1 г

Жиры

67 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Солёный тыквенный пирог»

Солёный тыквенный пирог

Подготовьте все ингредиенты.

Солёный тыквенный пирог

В глубокой миске соедините муку, соль, сахар и нарезанное кубиками сливочное масло.

Солёный тыквенный пирог

Перетрите руками в крошку, добавьте желток и молоко.

Солёный тыквенный пирог

Замесите руками мягкое пластичное тесто. Если тесто слишком липнет к рукам, можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки. Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите пока в холодильник.

Солёный тыквенный пирог

В сковороде обжарьте до мягкости нарезанный кубиками лук.

Солёный тыквенный пирог

Добавьте нарезанную небольшими кубиками тыкву и перемешайте.

Солёный тыквенный пирог

Отрегулируйте на соль, добавьте специи по вкусу и готовьте 3-5 минут (до полуготовности тыквы). Если тыква выделила слишком много влаги, её необходимо выпарить или слить, начинка не должна быть с жидкостью.

Солёный тыквенный пирог

Для заливки соедините сливки и яйца. Добавьте соль по вкусу и перемешайте.

Солёный тыквенный пирог

Достаньте тесто из холодильника и на смазанной растительным маслом поверхности, раскатайте его по размеру вашей формы. Идеально подойдёт форма 28-30 см. в диаметре. Переложите тесто в жаропрочную форму и руками сформируйте бортики.

Солёный тыквенный пирог

Посыпьте тесто тёртым сыром, часть оставьте для верха.

Солёный тыквенный пирог

Выложите равномерно всю начинку.

Солёный тыквенный пирог

Посыпьте начинку оставшимся сыром.

Солёный тыквенный пирог

Залейте заливкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Верх должен схватиться и подрумяниться.

Солёный тыквенный пирог

Солёный тыквенный пирог готов. Дайте ему остыть в форме, чтобы он хорошо держал форму, а затем нарежьте на порции и подавайте к столу.

Солёный тыквенный пирог

Приятного аппетита!

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