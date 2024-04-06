Описание приготовления:

Готовить тыквенный пирог по этому рецепту совершенно не сложно, от вас не потребуется особых усилий. Просто, не слишком затратно и очень вкусно! Яркая и сочная выпечка идеально подойдёт для семейного чаепития или сытного перекуса в течение дня. Полезный, простой и вкусный в приготовлении пирог порадует и вас, и ваших близких! Берите на вооружение!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука 130 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Сахар 4 Грамма

Соль 3 Грамма (в тесто + в начинку по вкусу)

Желток яйца 1 Штука

Молоко 30 Миллилитров

Сливки 250 Миллилитров (жирные)

Яйца 3 Штуки

Тыква 500 Грамм (чистый вес)

Лук 2 Штуки

Растительное масло 30 Миллилитров

Сыр 160 Грамм (любой)

Орех мускатный молотый 1 Чайная ложка

Перец черный По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

325 ккал

Калорийность

12 г

Белки

1 г

Жиры

67 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Солёный тыквенный пирог»

Подготовьте все ингредиенты.

В глубокой миске соедините муку, соль, сахар и нарезанное кубиками сливочное масло.

Перетрите руками в крошку, добавьте желток и молоко.

Замесите руками мягкое пластичное тесто. Если тесто слишком липнет к рукам, можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки. Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите пока в холодильник.

В сковороде обжарьте до мягкости нарезанный кубиками лук.

Добавьте нарезанную небольшими кубиками тыкву и перемешайте.

Отрегулируйте на соль, добавьте специи по вкусу и готовьте 3-5 минут (до полуготовности тыквы). Если тыква выделила слишком много влаги, её необходимо выпарить или слить, начинка не должна быть с жидкостью.

Для заливки соедините сливки и яйца. Добавьте соль по вкусу и перемешайте.

Достаньте тесто из холодильника и на смазанной растительным маслом поверхности, раскатайте его по размеру вашей формы. Идеально подойдёт форма 28-30 см. в диаметре. Переложите тесто в жаропрочную форму и руками сформируйте бортики.

Посыпьте тесто тёртым сыром, часть оставьте для верха.

Выложите равномерно всю начинку.

Посыпьте начинку оставшимся сыром.

Залейте заливкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Верх должен схватиться и подрумяниться.

Солёный тыквенный пирог готов. Дайте ему остыть в форме, чтобы он хорошо держал форму, а затем нарежьте на порции и подавайте к столу.

Приятного аппетита!