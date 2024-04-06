Описание приготовления:
Готовить тыквенный пирог по этому рецепту совершенно не сложно, от вас не потребуется особых усилий. Просто, не слишком затратно и очень вкусно! Яркая и сочная выпечка идеально подойдёт для семейного чаепития или сытного перекуса в течение дня. Полезный, простой и вкусный в приготовлении пирог порадует и вас, и ваших близких! Берите на вооружение!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Мука 130 Грамм
- Масло сливочное 100 Грамм
- Сахар 4 Грамма
- Соль 3 Грамма (в тесто + в начинку по вкусу)
- Желток яйца 1 Штука
- Молоко 30 Миллилитров
- Сливки 250 Миллилитров (жирные)
- Яйца 3 Штуки
- Тыква 500 Грамм (чистый вес)
- Лук 2 Штуки
- Растительное масло 30 Миллилитров
- Сыр 160 Грамм (любой)
- Орех мускатный молотый 1 Чайная ложка
- Перец черный По вкусу
Количество порций 10
Калорийность
325 ккал
Калорийность
12 г
Белки
1 г
Жиры
67 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Солёный тыквенный пирог»
Подготовьте все ингредиенты.
В глубокой миске соедините муку, соль, сахар и нарезанное кубиками сливочное масло.
Перетрите руками в крошку, добавьте желток и молоко.
Замесите руками мягкое пластичное тесто. Если тесто слишком липнет к рукам, можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки. Соберите тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите пока в холодильник.
В сковороде обжарьте до мягкости нарезанный кубиками лук.
Добавьте нарезанную небольшими кубиками тыкву и перемешайте.
Отрегулируйте на соль, добавьте специи по вкусу и готовьте 3-5 минут (до полуготовности тыквы). Если тыква выделила слишком много влаги, её необходимо выпарить или слить, начинка не должна быть с жидкостью.
Для заливки соедините сливки и яйца. Добавьте соль по вкусу и перемешайте.
Достаньте тесто из холодильника и на смазанной растительным маслом поверхности, раскатайте его по размеру вашей формы. Идеально подойдёт форма 28-30 см. в диаметре. Переложите тесто в жаропрочную форму и руками сформируйте бортики.
Посыпьте тесто тёртым сыром, часть оставьте для верха.
Выложите равномерно всю начинку.
Посыпьте начинку оставшимся сыром.
Залейте заливкой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Верх должен схватиться и подрумяниться.
Солёный тыквенный пирог готов. Дайте ему остыть в форме, чтобы он хорошо держал форму, а затем нарежьте на порции и подавайте к столу.
Приятного аппетита!