Описание приготовления:

Топленое сливочное масло не горит при жарке, его можно добавлять в макароны, каши, пюре или смазывать им блины. Если после застывания на дне банки вы увидите сыворотку, не расстраивайтесь. Сделайте в масле небольшую дырочку и слейте ее. Хранить масло нужно в закрытой таре в холодильнике.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 200 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

748 ккал

Калорийность

0 г

Белки

82 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Топленое масло из сливочного в домашних условиях»

Подготовьте сливочное масло из которого и будем делать топленое.

Сливочное масло порежьте на кусочки и выложите в кастрюлю или сотейник с толстым дном.

Поставьте кастрюлю с маслом на средний огонь и растопите его.

Убавьте огонь до минимального и грейте, удаляя пенку и белые сгустки, которые будут образовываться.

Как только масло приготовиться, белые сгустки перестанут образовываться, а масло станет прозрачным и приобретет красивый янтарный цвет.

Готовое топленое масло процедите через мелкое сито проложенное несколькими слоями марли. Готовое масло перелейте в чистую сухую емкость, остудите и уберите в холодильник.

Топленое масло из сливочного в домашних условиях готово!