Описание приготовления:
Топленое сливочное масло не горит при жарке, его можно добавлять в макароны, каши, пюре или смазывать им блины. Если после застывания на дне банки вы увидите сыворотку, не расстраивайтесь. Сделайте в масле небольшую дырочку и слейте ее. Хранить масло нужно в закрытой таре в холодильнике.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 200 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
748 ккал
Калорийность
0 г
Белки
82 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Топленое масло из сливочного в домашних условиях»
Подготовьте сливочное масло из которого и будем делать топленое.
Сливочное масло порежьте на кусочки и выложите в кастрюлю или сотейник с толстым дном.
Поставьте кастрюлю с маслом на средний огонь и растопите его.
Убавьте огонь до минимального и грейте, удаляя пенку и белые сгустки, которые будут образовываться.
Как только масло приготовиться, белые сгустки перестанут образовываться, а масло станет прозрачным и приобретет красивый янтарный цвет.
Готовое топленое масло процедите через мелкое сито проложенное несколькими слоями марли. Готовое масло перелейте в чистую сухую емкость, остудите и уберите в холодильник.
Топленое масло из сливочного в домашних условиях готово!