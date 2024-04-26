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Рецепт: Острое креветочное масло — супер острое

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Рецепт: Острое креветочное масло — супер острое

Ингредиенты:
масло растительное — 500 мл;
креветки — 3 ст л;
перец чили — 3 ст л;
паприка молотая — 1 ст л;
чеснок — 1 гол
Способ приготовления: Хочу поделиться с вами приготовлением очень вкусного ароматного масла. Делается оно из обычного растительного масла с добавлением острого перца, чеснока и креветок. Точнее сюда запросто пойдут панцири и готовы креветок (отходы), также можно использовать отходы от раков, крабов.

Я брала мелкие сушеные креветки (которые продаются как приправа).

Также понадобится красный острый перец — хлопьями, я брала стручковый сухой. Также головка чеснока.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Если брали стручковый — оторвите веточки.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Пробиваем перец на кофемолке. Внимание: перец очень острый и аромат невозможно сильный и ядреный!

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Чеснок очищаем.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Раздавливаем чеснок и рубим не очень мелко.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

На сухую сковороду высыпаем креветочные отходы или креветки.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Обжариваем минут 10 помешивая, но не допуская почернения.

Вливаем пол-литра масла. Прожариваем, не допуская пережарки.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Перебитый острый перец и столовую ложку паприки (про желанию) и чеснок выкладываем в посуду.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Смесь заливаем кипящим маслом. Вливаем масло понемногу, чтобы не сжечь перец.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Оставляем все остыть и оставляем на сутки настояться и напитаться ароматами.

Через сутки всю смесь надо процедить и перелить масло отдельно. Оно готово.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Масло получается янтарного насыщенного цвета, очень ароматное и очень острое.

Рецепт: Острое креветочное масло - супер острое

Использовать масло можно для различных блюд.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.

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