Рецепт: Острое креветочное масло — супер острое

Ингредиенты:
масло растительное — 500 мл;
креветки — 3 ст л;
перец чили — 3 ст л;
паприка молотая — 1 ст л;
чеснок — 1 гол
Способ приготовления: Хочу поделиться с вами приготовлением очень вкусного ароматного масла. Делается оно из обычного растительного масла с добавлением острого перца, чеснока и креветок. Точнее сюда запросто пойдут панцири и готовы креветок (отходы), также можно использовать отходы от раков, крабов.
Я брала мелкие сушеные креветки (которые продаются как приправа).
Также понадобится красный острый перец — хлопьями, я брала стручковый сухой. Также головка чеснока.
Если брали стручковый — оторвите веточки.
Пробиваем перец на кофемолке. Внимание: перец очень острый и аромат невозможно сильный и ядреный!
Чеснок очищаем.
Раздавливаем чеснок и рубим не очень мелко.
На сухую сковороду высыпаем креветочные отходы или креветки.
Обжариваем минут 10 помешивая, но не допуская почернения.
Вливаем пол-литра масла. Прожариваем, не допуская пережарки.
Перебитый острый перец и столовую ложку паприки (про желанию) и чеснок выкладываем в посуду.
Смесь заливаем кипящим маслом. Вливаем масло понемногу, чтобы не сжечь перец.
Оставляем все остыть и оставляем на сутки настояться и напитаться ароматами.
Через сутки всю смесь надо процедить и перелить масло отдельно. Оно готово.
Масло получается янтарного насыщенного цвета, очень ароматное и очень острое.
Использовать масло можно для различных блюд.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.