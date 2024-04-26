Рецепт: Острое креветочное масло — супер острое

Ингредиенты:

масло растительное — 500 мл;

креветки — 3 ст л;

перец чили — 3 ст л;

паприка молотая — 1 ст л;

чеснок — 1 гол

Способ приготовления: Хочу поделиться с вами приготовлением очень вкусного ароматного масла. Делается оно из обычного растительного масла с добавлением острого перца, чеснока и креветок. Точнее сюда запросто пойдут панцири и готовы креветок (отходы), также можно использовать отходы от раков, крабов.

Я брала мелкие сушеные креветки (которые продаются как приправа).

Также понадобится красный острый перец — хлопьями, я брала стручковый сухой. Также головка чеснока.

Если брали стручковый — оторвите веточки.

Пробиваем перец на кофемолке. Внимание: перец очень острый и аромат невозможно сильный и ядреный!

Чеснок очищаем.

Раздавливаем чеснок и рубим не очень мелко.

На сухую сковороду высыпаем креветочные отходы или креветки.

Обжариваем минут 10 помешивая, но не допуская почернения.

Вливаем пол-литра масла. Прожариваем, не допуская пережарки.

Перебитый острый перец и столовую ложку паприки (про желанию) и чеснок выкладываем в посуду.

Смесь заливаем кипящим маслом. Вливаем масло понемногу, чтобы не сжечь перец.

Оставляем все остыть и оставляем на сутки настояться и напитаться ароматами.

Через сутки всю смесь надо процедить и перелить масло отдельно. Оно готово.

Масло получается янтарного насыщенного цвета, очень ароматное и очень острое.

Использовать масло можно для различных блюд.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.