Рецепт: Овощи с фасолью на зиму — Постное меню.

Ингредиенты:

фасоль отварная — 250 гр.;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

капуста белокочанная — 400 гр.;

паста томатная — 2 ч. л.;

соль — по вкусу.;

масло подсолнечное — 3 ст. л.

Способ приготовления: В преддверии Великого поста разрешите поделиться с вами рецептом моего постного меню. Основной ингредиент в моем рецепте фасоль.

Не стану вдаваться в детали, просто скажу что блюда из фасоли довольно сытные и вкусные. К тому же фасоль с овощами можно есть тем, кто жаждет похудеть. И для тех, кто хочет финской экономии рецепт такого блюда, думаю, тоже будет интересен.

Будучи в Румынии я купила несколько пакетов сухой фасоли и варю ее для многих блюд. (Пену периодически надо снимать.)

Можно, конечно, использовать уже готовую фасоль, но стоимость порции готового блюда станет дороже.

Количество ингредиентов может варьировать в соответствии с вашими вкусовыми пристрастиями, или от наличия в холодильнике разных овощей. Отлично было бы добавить корня сельдерея, болгарского перца и свежих помидор, вместо томатной пасты. Но что имею, из того и готовлю.

Репчатый лук очищаю от шелухи и нарезаю большими кусками.

Добавляю лук в сковороду с кипящим растительным маслом, я использую рафинированное масло. Масло я наливаю не мало, три столовых ложки. Пока жарится лук, сковорода у меня на большом огне, я нарезаю морковь. И морковь я тоже нарезаю не крохотными кусочками.

Добавляю морковь в сковородку, огонь пока не убавляю.

Нарезаю капусту.

Добавляю в сковороду, огонь под сковородой на максимуме.

Добавляю заранее отваренную фасоль.

А также примерно стакан воды, в которой варилась фасоль.

Сразу же добавляю томат пасту.

И добавляю соли, это примерно пол чайной ложки.

Как только жидкость в сковороде закипит я убавляю огонь и даю возможность просушиться овощам минут сорок. Периодически помешиваю, чтобы убедиться что хоть немного жидкости в сковороде имеется.

По готовности приглашаю своих близких к столу. (Во время Великого поста деткам, или серьезно больному можно добавить в тарелку кусочек мяса, или рыбы. И это не будет считаться греховным деянием.)

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

*** Время указала с учётом того, что я взяла заранее отваренную фасоль.***

Время приготовления: 50 мин.