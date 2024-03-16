Рецепт: Овощи с фасолью на зиму — Постное меню.

Ингредиенты:
фасоль отварная — 250 гр.;
лук репчатый — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
капуста белокочанная — 400 гр.;
паста томатная — 2 ч. л.;
соль — по вкусу.;
масло подсолнечное — 3 ст. л.
Способ приготовления: В преддверии Великого поста разрешите поделиться с вами рецептом моего постного меню. Основной ингредиент в моем рецепте фасоль.
Не стану вдаваться в детали, просто скажу что блюда из фасоли довольно сытные и вкусные. К тому же фасоль с овощами можно есть тем, кто жаждет похудеть. И для тех, кто хочет финской экономии рецепт такого блюда, думаю, тоже будет интересен.
Будучи в Румынии я купила несколько пакетов сухой фасоли и варю ее для многих блюд. (Пену периодически надо снимать.)
Можно, конечно, использовать уже готовую фасоль, но стоимость порции готового блюда станет дороже.
Количество ингредиентов может варьировать в соответствии с вашими вкусовыми пристрастиями, или от наличия в холодильнике разных овощей. Отлично было бы добавить корня сельдерея, болгарского перца и свежих помидор, вместо томатной пасты. Но что имею, из того и готовлю.
Репчатый лук очищаю от шелухи и нарезаю большими кусками.
Добавляю лук в сковороду с кипящим растительным маслом, я использую рафинированное масло. Масло я наливаю не мало, три столовых ложки. Пока жарится лук, сковорода у меня на большом огне, я нарезаю морковь. И морковь я тоже нарезаю не крохотными кусочками.
Добавляю морковь в сковородку, огонь пока не убавляю.
Нарезаю капусту.
Добавляю в сковороду, огонь под сковородой на максимуме.
Добавляю заранее отваренную фасоль.
А также примерно стакан воды, в которой варилась фасоль.
Сразу же добавляю томат пасту.
И добавляю соли, это примерно пол чайной ложки.
Как только жидкость в сковороде закипит я убавляю огонь и даю возможность просушиться овощам минут сорок. Периодически помешиваю, чтобы убедиться что хоть немного жидкости в сковороде имеется.
По готовности приглашаю своих близких к столу. (Во время Великого поста деткам, или серьезно больному можно добавить в тарелку кусочек мяса, или рыбы. И это не будет считаться греховным деянием.)
Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
*** Время указала с учётом того, что я взяла заранее отваренную фасоль.***
Время приготовления: 50 мин.