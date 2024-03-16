Тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются — это полуфабрикат, который готовится максимально быстро и отлично подвергается заморозке. Существуют разнообразные варианты рецептов, самые популярные сегодня рассмотрим в данной подборке. Универсальное тесто можно использовать не только для приготовления пельменей и вареников, а также для изготовления чебуреков, хинкали и аналогичных угощений со сладкими или солеными наполнениями.

Классическое тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются

Классическое тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются, воплощается в жизнь максимально просто. Замесить тесто не составит никакого труда, даже если делать это впервые. 15 минут найдется у всех, а использовать универсальную заготовку можно для приготовления различных блюд с наполнениями.

Ингредиенты –+1 порц.

Мука пшеничная 390 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Молоко коровье 130 мл. (теплое)

Вода теплая 70 мл.

Соль 1 ч.л.

Мука пшеничная для посыпки

Шаги 15 мин.

Как приготовить идеальное тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются? Достаем продукты. В высокую чашку засыпаем 200 граммов пшеничной муки высшего сорта. В центре делаем лунку. Всыпаем соль по вкусу. Отдельно взбалтываем яйцо и вливаем в углубление. Смешав теплое молоко и воду, вливаем в чашу. Перемешиваем и вводим порционно оставшуюся муку. Припыляем чистый стол мукой. Выгружаем тесто и замешиваем до гладкости. Формируем заготовку округлой формы. В середине тестяного шара большим пальцем делаем углубление и заливаем чайную ложку подсолнечного масла. Месим руками. Прикрыв тесто пленкой или чашей, даем постоять и «отдохнуть» 40 минут. Гладкая эластичная заготовка готова к использованию. Тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются готово! Заготавливаем полуфабрикаты, кладем в морозильную камеру или сразу же отправляем вариться. Приятного аппетита!

Идеальное тесто для пельменей и вареников в планетарном миксере

Идеальное тесто для пельменей и вареников в планетарном миксере получается эластичным и прекрасно поддается заморозке. Для реализации рецепта потребуются простые компоненты, которые имеются на кухне у всех. Замес теста длится не более 10 минут. После чего ему нужно «отдохнуть». Эта процедура и делает его идеальным, и податливым в работе.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Вода – 150 мл.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты по списку. Достаем планетарный миксер. В емкость разбиваем яйца и заливаем 150 миллилитров воды. Должно получится 250 миллилитров жидких компонентов. Солим. Перемешиваем до однородности. В чашу миксера высыпаем просеянную муку. Сделав углубление по центру, заливаем жидкость. Запускаем прибор на нулевой скорости и перемешиваем ровно минуту. После чего переключаем на первую скорость и замешиваем тесто в течение 9 минут. После чего достаем тесто. Оно получается мягким. Оставляем тесто на полчаса под пленкой. После чего обминаем и оставляем еще на 1 час под пленкой. После чего перекладываем на рабочую поверхность, припорошенную мукой. Скатываем «колбаску» и разрезаем на части. Формируем круглые заготовки и используем для изготовления вареников и пельменей. Приятного аппетита!

Заварное тесто для пельменей и вареников на кипятке с яйцом и растительным маслом

Заварное тесто для пельменей и вареников на кипятке с яйцом и растительным маслом готовится легко и достаточно быстро. Универсальная заготовка идеальна не только для лепки вареников и пельменей. Из него также получаются прекрасные изделия с мясными, овощными, ягодными наполнителями или простые лепешки.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Подготовив составляющие, доводим до кипения воду и отмеряем необходимое количество муки. В зависимости от характеристик продукта – сорта, помола, влажности, ее количество может отличаться. Взяв широкую емкость, просеиваем в нее муку, используя сито, одновременно удаляя соринки и обогащая муку кислородом. Всыпаем соль. К муке заливаем 4 столовые ложки подсолнечного масла. Перемешиваем. Вода закипела. Заливаем кипяток в миску к муке и маслу. Даем остыть. Вбиваем 1 промытое яйцо. Замешиваем тесто и собираем в шар. Прикрываем полотенцем или заворачиваем тесто в пакет. Готовим мясную начинку для пельменей или любую другую для вареников. Берем «отдохнувшее» тесто и раскатываем. Делим тесто на заготовки и лепим любимые изделия. Варим в кипящей воды. Достаем шумовкой и раскладываем по порциям. Подаем к столу. Приятного аппетита!

Тесто для вареников и пельменей без яиц

Тесто для вареников и пельменей без яиц – это популярная и идеальная в работе заготовка, для осуществления которой не потребуется никаких дорогих продуктов. Все компоненты можно найти у себя дома. Беспрепятственно повторить несложное приготовление выйдет даже у подростков.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 2 ст.

Кипяток – 1 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Берем вместительную, подходящую для замеса теста посуду. Через сито в нее засыпаем два стакана пшеничной муки. Засыпаем необходимое количество соли, которое регулируем по своим вкусовым предпочтениям. Объединяем сухие компоненты. Вливаем столовую ложку подсолнечного масла без запаха. Добавляем вторую. Понемногу вводим заранее подготовленный стакан кипятка. Не переставая вымешивать ложкой, доливаем горячую жидкость. Далее начинаем замешивать тесто руками. Доведя массу до однородного состояния и собрав тесто в ком, можно сразу переходить к раскатке. Я обычно даю «отдохнуть», оставив на 10-15 минут. Такая процедура делает заготовку податливой в работе. Пока тесто отлеживается, подготавливаем наполнители. Для этого можно использовать как сладкие, так и соленые продукты. Из «отдохнувшего» теста готовим любимые изделия. Варим в заранее подготовленном кипятке. Приятного аппетита!

Эластичное тесто на воде для пельменей и вареников

Эластичное тесто на воде для пельменей и вареников хорошо держит форму и прекрасно поддается заморозке. Приготовление универсальной заготовки не займет много времени и не потребует дорогих ингредиентов. Из такой заготовки получаются идеальные изделия с любой начинкой. Даже вареники с сочными ягодами прекрасно держат форму и имеют привлекательный внешний вид.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 3 ст.

Вода – 1 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Яйцо – 3 шт.

Начинка – 500 гр.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. Берем широкую посуду и просеиваем 3 стакана пшеничной муки. В отдельной посуде смешиваем 3 яйца, соль и половину стакана воды. Разболтав до однородности, всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Вливая остатки воды, собираем тесто в ком. Прикрываем мягкое тесто хлопчатобумажной салфеткой. Оставляем на полчаса, чтобы тесто «отдохнуло». Не теряя времени, готовим начинку. Спустя время раскатываем эластичное тесто и лепим вареники или пельмени. Доводим до кипения кастрюлю с водой и варим изделия. Готовое блюдо подаем со сметаной или другим соусом. Приятного аппетита!

Тесто для вареников и пельменей на кефире

Тесто для вареников и пельменей на кефире готовится из минимального количества составляющих. Кефир можно использовать с любым содержанием жира. В зависимости от жирности кефира и влажности, сорта и помола муки, ее количество может меняться. Поэтому в процессе замеса мука вводится порционно.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 гр.

Кефир – 200 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Выкладываем продукты на рабочий стол. Кефир используем любой жирности. В высокую посуду заливаем указанное количество холодного кефира. Кладем половину чайной ложки соли. Размешав, просеиваем 300 граммов пшеничной муки. Начинаем месить тесто руками. Вымесив тесто до эластичного состояния, посыпаем верх мукой, кладем в пакет или заворачиваем в пищевую пленку. Кладем в холодильник. Оставляем на 3-4 часа или на ночь. Спустя указанное время используем тесто для приготовления любимых блюд. Приятного аппетита!

Тесто для вареников и пельменей на минеральной воде

Тесто для вареников и пельменей на минеральной воде получается эластичным, хорошо поддается раскатке и при этом не рвется. Вареники и пельмени смотрятся привлекательно и при варке сохраняют целостность. Упругое тесто применяется для изготовления любых изделий с начинкой, равиоли или хинкали. Замешивается оно элементарно и не доставит никаких неудобств.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода минеральная – 1 ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Собираем продукты для универсального теста. Просеяв через сито муку, насыщаем ее кислородом и засыпаем в высокую емкость. Обычно используют пшеничную высшего или первого сорта. Для приверженцев здорового питания подойдет мука грубого помола. С серединки разгребаем муку к краям, создавая по центру углубление. В получившееся отверстие заливаем сырое яйцо. Всыпаем по половине чайной ложки соли и сахарного песка. Вливаем 2 столовые ложки растительного масла. Заливаем немного минералки. Размешав, понемногу вводим оставшуюся минеральную воду. Вымешиваем тесто. Переложив на припорошенную мукой поверхность, вымешиваем, пока масса не приобретет крутую и эластичную текстуру и собираем в ком. Накрыв чистой хлопчатобумажной салфеткой, оставляем «отдохнуть» на 15-20 минут. Спустя время используем заготовку для изготовления изделий с начинкой. Приятного аппетита!

Лучшее тесто для пельменей и вареников в хлебопечке

Лучшее тесто для пельменей и вареников в хлебопечке получится даже у новичка. Ведь для его приготовления не нужно прикладывать абсолютно никаких усилий. Весь процесс происходит автоматически. Тесто получается упругим и эластичным. При варке оставляет привлекательную форму и не рвется.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука пшеничная 1 сорта – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Вода – 210 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Фарш мясной – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления: