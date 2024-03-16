Тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются — это полуфабрикат, который готовится максимально быстро и отлично подвергается заморозке. Существуют разнообразные варианты рецептов, самые популярные сегодня рассмотрим в данной подборке. Универсальное тесто можно использовать не только для приготовления пельменей и вареников, а также для изготовления чебуреков, хинкали и аналогичных угощений со сладкими или солеными наполнениями.
Классическое тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются
Классическое тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются, воплощается в жизнь максимально просто. Замесить тесто не составит никакого труда, даже если делать это впервые. 15 минут найдется у всех, а использовать универсальную заготовку можно для приготовления различных блюд с наполнениями.
Ингредиенты –+1 порц.
- Мука пшеничная 390 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Молоко коровье 130 мл. (теплое)
- Вода теплая 70 мл.
- Соль 1 ч.л.
- Мука пшеничная для посыпки
Шаги 15 мин.
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Как приготовить идеальное тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются? Достаем продукты.
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В высокую чашку засыпаем 200 граммов пшеничной муки высшего сорта. В центре делаем лунку. Всыпаем соль по вкусу. Отдельно взбалтываем яйцо и вливаем в углубление.
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Смешав теплое молоко и воду, вливаем в чашу. Перемешиваем и вводим порционно оставшуюся муку.
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Припыляем чистый стол мукой. Выгружаем тесто и замешиваем до гладкости.
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Формируем заготовку округлой формы.
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В середине тестяного шара большим пальцем делаем углубление и заливаем чайную ложку подсолнечного масла. Месим руками.
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Прикрыв тесто пленкой или чашей, даем постоять и «отдохнуть» 40 минут.
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Гладкая эластичная заготовка готова к использованию.
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Тесто для пельменей и вареников, которые не развариваются готово! Заготавливаем полуфабрикаты, кладем в морозильную камеру или сразу же отправляем вариться. Приятного аппетита!
Идеальное тесто для пельменей и вареников в планетарном миксере
Идеальное тесто для пельменей и вареников в планетарном миксере получается эластичным и прекрасно поддается заморозке. Для реализации рецепта потребуются простые компоненты, которые имеются на кухне у всех. Замес теста длится не более 10 минут. После чего ему нужно «отдохнуть». Эта процедура и делает его идеальным, и податливым в работе.
Время готовки – 1 ч. 40 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 1
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 500 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Вода – 150 мл.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем продукты по списку. Достаем планетарный миксер.
- В емкость разбиваем яйца и заливаем 150 миллилитров воды. Должно получится 250 миллилитров жидких компонентов. Солим. Перемешиваем до однородности.
- В чашу миксера высыпаем просеянную муку. Сделав углубление по центру, заливаем жидкость.
- Запускаем прибор на нулевой скорости и перемешиваем ровно минуту. После чего переключаем на первую скорость и замешиваем тесто в течение 9 минут. После чего достаем тесто.
- Оно получается мягким.
- Оставляем тесто на полчаса под пленкой.
- После чего обминаем и оставляем еще на 1 час под пленкой. После чего перекладываем на рабочую поверхность, припорошенную мукой.
- Скатываем «колбаску» и разрезаем на части.
- Формируем круглые заготовки и используем для изготовления вареников и пельменей. Приятного аппетита!
Заварное тесто для пельменей и вареников на кипятке с яйцом и растительным маслом
Заварное тесто для пельменей и вареников на кипятке с яйцом и растительным маслом готовится легко и достаточно быстро. Универсальная заготовка идеальна не только для лепки вареников и пельменей. Из него также получаются прекрасные изделия с мясными, овощными, ягодными наполнителями или простые лепешки.
Время готовки – 1 ч. 10 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 1
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 450 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 250 мл.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
- Подготовив составляющие, доводим до кипения воду и отмеряем необходимое количество муки. В зависимости от характеристик продукта – сорта, помола, влажности, ее количество может отличаться.
- Взяв широкую емкость, просеиваем в нее муку, используя сито, одновременно удаляя соринки и обогащая муку кислородом.
- Всыпаем соль. К муке заливаем 4 столовые ложки подсолнечного масла.
- Перемешиваем.
- Вода закипела. Заливаем кипяток в миску к муке и маслу. Даем остыть. Вбиваем 1 промытое яйцо.
- Замешиваем тесто и собираем в шар. Прикрываем полотенцем или заворачиваем тесто в пакет. Готовим мясную начинку для пельменей или любую другую для вареников.
- Берем «отдохнувшее» тесто и раскатываем. Делим тесто на заготовки и лепим любимые изделия. Варим в кипящей воды. Достаем шумовкой и раскладываем по порциям. Подаем к столу. Приятного аппетита!
Тесто для вареников и пельменей без яиц
Тесто для вареников и пельменей без яиц – это популярная и идеальная в работе заготовка, для осуществления которой не потребуется никаких дорогих продуктов. Все компоненты можно найти у себя дома. Беспрепятственно повторить несложное приготовление выйдет даже у подростков.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 1
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 2 ст.
- Кипяток – 1 ст.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Берем вместительную, подходящую для замеса теста посуду. Через сито в нее засыпаем два стакана пшеничной муки.
- Засыпаем необходимое количество соли, которое регулируем по своим вкусовым предпочтениям. Объединяем сухие компоненты.
- Вливаем столовую ложку подсолнечного масла без запаха.
- Добавляем вторую.
- Понемногу вводим заранее подготовленный стакан кипятка.
- Не переставая вымешивать ложкой, доливаем горячую жидкость.
- Далее начинаем замешивать тесто руками. Доведя массу до однородного состояния и собрав тесто в ком, можно сразу переходить к раскатке.
- Я обычно даю «отдохнуть», оставив на 10-15 минут. Такая процедура делает заготовку податливой в работе. Пока тесто отлеживается, подготавливаем наполнители. Для этого можно использовать как сладкие, так и соленые продукты. Из «отдохнувшего» теста готовим любимые изделия. Варим в заранее подготовленном кипятке. Приятного аппетита!
Эластичное тесто на воде для пельменей и вареников
Эластичное тесто на воде для пельменей и вареников хорошо держит форму и прекрасно поддается заморозке. Приготовление универсальной заготовки не займет много времени и не потребует дорогих ингредиентов. Из такой заготовки получаются идеальные изделия с любой начинкой. Даже вареники с сочными ягодами прекрасно держат форму и имеют привлекательный внешний вид.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 3 ст.
- Вода – 1 ст.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Яйцо – 3 шт.
- Начинка – 500 гр.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем продукты.
- Берем широкую посуду и просеиваем 3 стакана пшеничной муки.
- В отдельной посуде смешиваем 3 яйца, соль и половину стакана воды.
- Разболтав до однородности, всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Вливая остатки воды, собираем тесто в ком.
- Прикрываем мягкое тесто хлопчатобумажной салфеткой. Оставляем на полчаса, чтобы тесто «отдохнуло». Не теряя времени, готовим начинку. Спустя время раскатываем эластичное тесто и лепим вареники или пельмени.
- Доводим до кипения кастрюлю с водой и варим изделия. Готовое блюдо подаем со сметаной или другим соусом. Приятного аппетита!
Тесто для вареников и пельменей на кефире
Тесто для вареников и пельменей на кефире готовится из минимального количества составляющих. Кефир можно использовать с любым содержанием жира. В зависимости от жирности кефира и влажности, сорта и помола муки, ее количество может меняться. Поэтому в процессе замеса мука вводится порционно.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 1
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 300 гр.
- Кефир – 200 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Выкладываем продукты на рабочий стол. Кефир используем любой жирности.
- В высокую посуду заливаем указанное количество холодного кефира. Кладем половину чайной ложки соли. Размешав, просеиваем 300 граммов пшеничной муки.
- Начинаем месить тесто руками.
- Вымесив тесто до эластичного состояния, посыпаем верх мукой, кладем в пакет или заворачиваем в пищевую пленку. Кладем в холодильник. Оставляем на 3-4 часа или на ночь.
- Спустя указанное время используем тесто для приготовления любимых блюд.
- Приятного аппетита!
Тесто для вареников и пельменей на минеральной воде
Тесто для вареников и пельменей на минеральной воде получается эластичным, хорошо поддается раскатке и при этом не рвется. Вареники и пельмени смотрятся привлекательно и при варке сохраняют целостность. Упругое тесто применяется для изготовления любых изделий с начинкой, равиоли или хинкали. Замешивается оно элементарно и не доставит никаких неудобств.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 450 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Вода минеральная – 1 ст.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 0,5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Собираем продукты для универсального теста.
- Просеяв через сито муку, насыщаем ее кислородом и засыпаем в высокую емкость. Обычно используют пшеничную высшего или первого сорта. Для приверженцев здорового питания подойдет мука грубого помола.
- С серединки разгребаем муку к краям, создавая по центру углубление. В получившееся отверстие заливаем сырое яйцо.
- Всыпаем по половине чайной ложки соли и сахарного песка.
- Вливаем 2 столовые ложки растительного масла.
- Заливаем немного минералки.
- Размешав, понемногу вводим оставшуюся минеральную воду. Вымешиваем тесто.
- Переложив на припорошенную мукой поверхность, вымешиваем, пока масса не приобретет крутую и эластичную текстуру и собираем в ком.
- Накрыв чистой хлопчатобумажной салфеткой, оставляем «отдохнуть» на 15-20 минут. Спустя время используем заготовку для изготовления изделий с начинкой. Приятного аппетита!
Лучшее тесто для пельменей и вареников в хлебопечке
Лучшее тесто для пельменей и вареников в хлебопечке получится даже у новичка. Ведь для его приготовления не нужно прикладывать абсолютно никаких усилий. Весь процесс происходит автоматически. Тесто получается упругим и эластичным. При варке оставляет привлекательную форму и не рвется.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4
Ингредиенты:
- Мука пшеничная 1 сорта – 450 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Вода – 210 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Фарш мясной – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем ингредиенты.
- Отвешиваем 450 граммов пшеничной муки первого сорта.
- В ведерко хлебопечки устанавливаем лопатку. В емкость высыпаем муку и соль. Разбиваем яйцо и вливаем воду. Выбираем в «Меню» программу 23. Автоматически запустится таймер на 20 минут. Нажав «Старт», начнется замес. Тем временем можно приготовить начинку. Для начинки в фарш добавить измельченный лук и соль.
- Через 20 минут процесс замеса закончится. Открываем хлебопечку и достаем тесто. При желании даем тесту «отдохнуть» хотя бы полчаса.
- Начинка и тесто готовы, можно действовать дальше.
- Лепим пельмени или вареники.
- Если получилось много заготовок, их можно заморозить и использовать, когда нет времени на готовку.
- Из остатков теста можно приготовить домашнюю лапшу. Способ нарезки выбираем самостоятельно.
- Варим изделия привычным способом, достаем шумовкой и подаем к обеденному столу. Приятного аппетита!