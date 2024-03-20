Рецепт: Овсяные кексики — с бананом и начинкой в микроволновке

Ингредиенты:

кефир 2,5% — 150 гр.;

яйца куриные — 2 шт.;

мука рисовая — 30 гр.;

какао-порошок — 1 ст. ложка;

банан — 1 шт.;

овсяные хлопья быстрого приготовления — 2 ст. ложки;

соль — по вкусу;

варенье — по вкусу;

рыхлитель теста — 1 чайная ложка

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу предложить вам рецепт быстрого приготовления кексов в микроволновке. За основу взяты овсяные хлопья и банан. Какао можно взять и растворимое, но там много сахара. Я взяла како-порошок.

Для начала разбила пару яиц. Посолила, немного взбила.

Добавила овсяные хлопья. Хорошо перемешала.

Вылила кефир. Добавила разрыхлитель.

Размешала и добавила немного рисовой муки.

Добавила какао-порошок.

Добавляла частями, чтобы не переборщить. Так как какао бывает разное по насыщенности.

Сахар не добавляла! Так как предполагала сладкую начинку. А тесто с бананом будет и так немного сладким. Очистила банан.

Нарезала на мелкие кусочки, затем размяла вилкой.

Добавила в тесто. Уже готовое тесто разлила в предварительно смазанные растительным маслом пиалы. Наполнила пиалы до половины.

Добавила начинку. У меня это конфитюр из яблок — и апельсинов.

Сверху добавила ещё немного теста.

Поставила в микроволновую печь на 5-7 минут (в зависимости от мощности и модели микроволновки).

Первый раз можно сделать с перерывом, открыть и посмотреть, нужно ли ещё выпекать. То есть определиться 5 или 7 минут.

Готовые кексы немного остудила. Перевернула пиалы и достала кексы.

Можно украсить. Можно не украшать. Как кому нравится.

Внутри кексов может быть любая начинка: шоколад, орехи, изюм.

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 15 руб.