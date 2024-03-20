Вкуснее скумбрии я не ела. Ужин из простых продуктов: сочная ароматная рыба с гарниром

Скумбрия — это весьма полезная рыба, которую стоит обязательно включать в свой рацион питания. Дело в том, что в скумбрии есть много витаминов и минералов. Например, рыба богата Омега-3 кислотами, витаминами В, А, D, Е, С и К. В скумбрии полно микроэлементов по типу фосфора, кальция и магния.
Рыба хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, а также снижает уровень сахара в крови и стимулирует мозговую деятельность. Поэтому скумбрию стоит употреблять в пищу хотя бы раз в неделю.
Расскажем, как вкусно запечь скумбрию.
Ингредиенты для запеченной скумбрии:
- скумбрия — 2 шт.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- картофель — 3 шт.;
- красный перец — шт.;
- морковь — шт.;
- лук репчатый — шт.;
- черный перец — щепотка;
- растительное масло — 3 ст. л.
Приготовление запеченной скумбрии:
Удаляем у скумбрии голову и хвост, внутренности, делаем поперек тушки надрезы. Смешиваем в отдельной таре соль с кориандром, сухим чесноком и паприкой.
Посыпаем смесью приправ рыбу с обеих сторон и внутри, втираем в надрезы.
Очищенный картофель нарезаем небольшим кубиком, удаляем внутренности у перца и нарезаем аналогично.
Очищенную морковь и лук режем полукольцами, смешиваем с картофелем и перцем. Солим, перчим и посыпаем сушеным чесноком овощи.
Выливаем растительное масло к овощам, перемешиваем.
Выкладываем овощи в форму для запекания, туда же кладем рыбу и запекаем при 180 градусах 45-50 минут.
В итоге получается сочная ароматная рыба с гарниром в виде запеченных овощей.
Это сытный и полезный ужин для всей семьи.