Вкуснее скумбрии я не ела. Ужин из простых продуктов: сочная ароматная рыба с гарниром

Скумбрия — это весьма полезная рыба, которую стоит обязательно включать в свой рацион питания. Дело в том, что в скумбрии есть много витаминов и минералов. Например, рыба богата Омега-3 кислотами, витаминами В, А, D, Е, С и К. В скумбрии полно микроэлементов по типу фосфора, кальция и магния.

Рыба хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, а также снижает уровень сахара в крови и стимулирует мозговую деятельность. Поэтому скумбрию стоит употреблять в пищу хотя бы раз в неделю.

Расскажем, как вкусно запечь скумбрию.

Ингредиенты для запеченной скумбрии:

скумбрия — 2 шт.;

соль — 1,5 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

картофель — 3 шт.;

красный перец — шт.;

морковь — шт.;

лук репчатый — шт.;

черный перец — щепотка;

растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление запеченной скумбрии:

Удаляем у скумбрии голову и хвост, внутренности, делаем поперек тушки надрезы. Смешиваем в отдельной таре соль с кориандром, сухим чесноком и паприкой.

Посыпаем смесью приправ рыбу с обеих сторон и внутри, втираем в надрезы.

Очищенный картофель нарезаем небольшим кубиком, удаляем внутренности у перца и нарезаем аналогично.

Очищенную морковь и лук режем полукольцами, смешиваем с картофелем и перцем. Солим, перчим и посыпаем сушеным чесноком овощи.

Выливаем растительное масло к овощам, перемешиваем.

Выкладываем овощи в форму для запекания, туда же кладем рыбу и запекаем при 180 градусах 45-50 минут.

В итоге получается сочная ароматная рыба с гарниром в виде запеченных овощей.

Это сытный и полезный ужин для всей семьи.