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Вкуснее скумбрии я не ела. Ужин из простых продуктов: сочная ароматная рыба с гарниром

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Вкуснее скумбрии я не ела. Ужин из простых продуктов: сочная ароматная рыба с гарниром

Скумбрия — это весьма полезная рыба, которую стоит обязательно включать в свой рацион питания. Дело в том, что в скумбрии есть много витаминов и минералов. Например, рыба богата Омега-3 кислотами, витаминами В, А, D, Е, С и К. В скумбрии полно микроэлементов по типу фосфора, кальция и магния.

Рыба хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, а также снижает уровень сахара в крови и стимулирует мозговую деятельность. Поэтому скумбрию стоит употреблять в пищу хотя бы раз в неделю.

Расскажем, как вкусно запечь скумбрию.

Ингредиенты для запеченной скумбрии:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • сухой чеснок — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • картофель — 3 шт.;
  • красный перец — шт.;
  • морковь — шт.;
  • лук репчатый — шт.;
  • черный перец — щепотка;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление запеченной скумбрии:

Удаляем у скумбрии голову и хвост, внутренности, делаем поперек тушки надрезы. Смешиваем в отдельной таре соль с кориандром, сухим чесноком и паприкой.

Посыпаем смесью приправ рыбу с обеих сторон и внутри, втираем в надрезы.

Вкуснее скумбрии я не ела. Ужин из простых продуктов: сочная ароматная рыба с гарниром

Очищенный картофель нарезаем небольшим кубиком, удаляем внутренности у перца и нарезаем аналогично.

Очищенную морковь и лук режем полукольцами, смешиваем с картофелем и перцем. Солим, перчим и посыпаем сушеным чесноком овощи.

Выливаем растительное масло к овощам, перемешиваем.

Вкуснее скумбрии я не ела. Ужин из простых продуктов: сочная ароматная рыба с гарниром

Выкладываем овощи в форму для запекания, туда же кладем рыбу и запекаем при 180 градусах 45-50 минут.

Вкуснее скумбрии я не ела. Ужин из простых продуктов: сочная ароматная рыба с гарниром

В итоге получается сочная ароматная рыба с гарниром в виде запеченных овощей.

Вкуснее скумбрии я не ела. Ужин из простых продуктов: сочная ароматная рыба с гарниром

Это сытный и полезный ужин для всей семьи.

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