Кекс в мультиварке – это быстрая кулинарная идея для домашнего праздника и дружных семейных посиделок за чашечкой горячего чая. Приготовить кексы с использованием кухонной техники можно разными способами. Для этого используйте проверенную подборку из десяти вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.
Классический кекс с изюмом в мультиварке
Классический кекс с изюмом в мультиварке – это универсальное угощение для дружного семейного чаепития. Также кулинарная идея выручит, если внезапно приехали гости, друзья. Готовый кекс получается воздушным, очень нежным, сочным внутри и удивительно ароматным.
Ингредиенты –+6 порц.
- Мука 100 гр.
- Манная крупа 150 гр.
- Изюм 100 гр.
- Кефир 100 мл.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Сахар-песок 75 гр.
- Масло растительное для смазывания формы
- Сода пищевая ½ ч.л.
- Сахарная пудра для украшения
Шаги 70 мин.
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Как приготовить вкусный кекс в мультиварке? Достаем все нужные продукты из списка и выкладываем на рабочий стол.
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Выбираем глубокую удобную для замеса миску. Всыпаем в нее 150 грамм манной крупы.
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В манку в миске отправляем сырые куриные яйца.
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Посыпаем продукты просеянной мукой и дополняем сахарным песком.
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Также сюда вливаем кефир и добавляем соду. Она загасится в кисломолочном продукте – вы увидите реакцию. Хорошо все размешиваем и оставляем на 12-15 минут для набухания манки.
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Заранее промываем изюм, обсушиваем его и погружаем в тесто. Осторожно все размешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по тесту. Также изюм заранее можно запарить в кипятке на 7-12 минут.
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Чашу мультиварки обмазываем растительным маслом и отправляем в рабочую емкость наше тесто, разравнивая его по поверхности. Включаем режим «Выпечка» на 40 минут и ждем окончания программы.
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Классический кекс с изюмом в мультиварке готов. Используйте сахарную пудру в качестве украшения десерта!
Творожный кекс в мультиварке
Творожный кекс в мультиварке – это невероятно вкусное, нежное и воздушное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится с использованием мультиварки. Обязательно сохраняйте нашу кулинарную задумку и приступайте к увлекательному процессу!
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Творог – 200 гр.
- Мука – 200 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Сахар-песок – 130 гр.
- Разрыхлитель теста – 7 гр.
- Масло подсолнечное/оливковое – 50 мл.
Процесс приготовления:
- Выкладываем на стол все продукты, указанные в списке.
- Во вместительную посуду отправляем куриное яйцо и сахарный песок. Взбалтываем продукты венчиком до однородности.
- Вливаем сюда подсолнечное масло или оливковое, продолжаем взбивать.
- Теперь необходимо ввести творог – 200 грамм.
- После творога просеиваем муку с чайной ложкой разрыхлителя. Теперь уже используем миксер вместо ручного венчика. Взбиваем, чтобы достичь максимальной однородности и исчезновения всех комков.
- Погружаем в творожное тесто кубики лимона, очищенные от кожуры и семечек.
- Размешиваем кусочки лимона в нашем тесте.
- Чашку мультиварки застилаем пергаментом и вливаем сюда тесто. Включаем режим «Выпечка» на 30 минут. Точное время готовки зависит от мощности вашего прибора и может быть увеличено на 10 минут.
- Аккуратно извлекаем нашу выпечку и даем ей остыть.
- Творожный кекс в мультиварке готов. Угощайтесь!
Шоколадный кекс с какао в мультиварке
Шоколадный кекс с какао в мультиварке выходит очень интересным по вкусу и привлекательным. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Простой в приготовлении кекс точно станет одним из ваших любимчиков.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 250 гр.
- Какао-порошок – 50 гр.
- Кефир – 250 мл.
- Сахар-песок – 200 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
- Масло подсолнечное – 4 ст.л.
- Масло сливочное – для смазывания чаши.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные компоненты.
- Во вместительную посуду разбиваем куриные яйца и посыпаем их сахарным песком.
- Взбиваем яйца с сахаром и постепенно вливаем сюда подсолнечное масло с кефиром. Продолжаем взбивать заготовку.
- Отправляем в жидковатую, ранее замешанную смесь муку, какао и разрыхлитель. Мучной продукт рекомендуется просеивать для большей пышности выпечки.
- Продолжаем все вымешивать или взбивать, пока не уберем все комочки.
- Чашу мультиварки промазываем сливочным маслом и выливаем сюда тесто. Включаем режим, который подходит для выпечки на 60 минут.
- После завершения программы мультиварки аккуратно извлекаем наше угощение и даем ему остыть.
- Шоколадный кекс с какао в мультиварке готов. Подавайте к чаепитию и дополняйте сахарной пудрой в качестве украшения!
Кекс на кефире в мультиварке Редмонд
Кекс на кефире в мультиварке Редмонд получается очень нежным, приятным по вкусу и воздушным. Такое лакомство можно подавать в кругу семьи, дополнив чашкой горячего чая или другими любимыми напитками. Готовить кекс в мультиварке – это очень быстро и просто.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Мука – 350 гр.
- Кефир – 200 мл.
- Мед – 2 ч.л.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Яйцо – 5 шт.
- Соль – 1 щепотка.
- Сахар-песок – 160 гр.
- Разрыхлитель теста – 2,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно успело размягчиться. Отмеряем две чайные ложки меда.
- В глубокую миску отправляем куриные яйца и сахарный песок со щепоткой соли. Сюда же вливаем жидкий мед.
- Взбиваем все продукты миксером до побеления массы.
- Постепенно просеиваем сюда муку и замешиваем тесто уже лопаткой.
- В процессе вливаем кефир, добавляем разрыхлитель и продолжаем вымешивать, пока не получим нежную тягучую массу без комочков.
- Мультиварку предварительно рекомендуется прогреть. В прогретую чашу добавляем кокосовую стружку или манную крупу. Это убережет от пригорания.
- В подготовленную чашу выливаем тесто и включаем режим «Выпечка». Готовим кекс от 45 минут до одного часа.
- Кекс на кефире в мультиварке Редмонд готов. Украшайте по своему усмотрению!
Вкусный морковный кекс в мультиварке
Вкусный морковный кекс в мультиварке – это невероятно аппетитное, сочное и ароматное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится с использованием кухонной умной техники. Готовый кекс можно подавать как с горячими напитками, так с соками и компотами.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Морковь – 1 шт.
- Мука – 250 гр.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Мука – 250 гр.
- Масло подсолнечное – 100 мл.
- Разрыхлитель теста – 7 гр.
- Кефир – 200 мл.
- Соль – 2 щепотки.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
- В глубокую миску отправляем яйца с сахаром и солью. Хорошо все взбиваем и дополняем кефиром.
- Далее вливаем подсолнечное масло и продолжаем взбивать массу до однородности.
- Отправляем сюда муку с разрыхлителем и размешиваем, пока не разобьем все комочки. Рекомендуется муку в тесто просеивать, чтобы выпечка вышла более пышной.
- В нежное тесто погружаем мелко натертую морковку. Хорошо все размешиваем.
- Промазываем чашу мультиварки растительным маслом и выливаем сюда нашу заготовку. Включаем режим «Выпечка» на один час.
- После завершения программы мультиварки аккуратно достаем угощение и даем ему остыть. Посыпаем сахарной пудрой для привлекательного внешнего вида.
- Вкусный морковный кекс в мультиварке готов. Угощайтесь!
Банановый кекс в мультиварке
Банановый кекс в мультиварке выходит очень пышным румяным и невероятно сочным внутри. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Приготовление кекса в мультиварке осилят даже новички.
Время готовки – 1 час 40 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Мука – 1 ст.
- Сахар коричневый – 3 ст.л.
- Яйцо С0 – 2 шт.
- Сметана 15% – 4 ст.л.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Масло растительное – для смазывания формы.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты для приготовления кекса.
- В глубокую посуду разбиваем куриные яйца и всыпаем коричневый сахар. Если такого нет, замените его обычным сахарным песком белым.
- Взбиваем продукты миксером до образования легкой пены.
- Разламываем банан на кусочки и погружаем в яичную смесь.
- Снова все взбиваем до получения нежной кашицы и всыпаем сюда муку. Если ваша мука имеет видимые комочки, предварительно просейте ее.
- Сюда же выкладываем четыре столовые ложки сметаны.
- Всыпаем разрыхлитель.
- Взбиваем все еще раз хорошенько до полной однородности.
- Чашу мультиварки смазываем растительным маслом и слегка присыпаем сахаром. Он придаст приятную карамельную корочку.
- Вливаем сюда наше тесто и включаем режим «Выпечка» на 1 час 20 минут.
- Банановый кекс в мультиварке готов. Украшайте по своему усмотрению и подавайте к столу!
Кекс «Зебра» в мультиварке
Кекс «Зебра» в мультиварке – это оригинальная кулинарная идея для домашнего праздника или семейного чаепития в узком кругу. Угощение выходит не только очень вкусным, но и визуально привлекательным. Эффектный узор готового кекса станет настоящим украшением стола.
Время готовки – 1 час 35 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 180 гр.
- Яйцо – 5 шт.
- Сахар-песок – 150 гр.
- Какао-порошок – 10 гр.
- Масло сливочное – для смазывания чаши.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты из холодильника и полок.
- В глубокую миску разбиваем куриные яйца и засыпаем их сахаром. Начинаем взбивать миксером на умеренной скорости.
- Добавляем просеянную муку и взбиваем до тех пор, пока не получим однородную массу.
- Готовое тесто делим на две равные части. В одну добавляем какао и еще раз все взбиваем.
- Чашу мультиварки промазываем сливочным маслом, чтобы уберечь кекс от пригорания.
- Вливаем сюда первый слой белого теста.
- Далее выливаем шоколадный слой. Уже мы наблюдаем привлекательный узор. Его можно сделать еще более ярким, придав форму с помощью зубочистки. Ставим программу в режим «Выпечка» или «Хлеб» на 1 час. После завершения программы оставляем угощение в мультиварке еще на 15 минут.
- Кекс «Зебра» в мультиварке готов. Нарезайте и угощайтесь. Такое угощение можно украсить сахарной пудрой.
Пышный кекс на сметане в мультиварке
Пышный кекс на сметане в мультиварке выходит очень пышным, нежным и мягким. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми соками, компотами и другими напитками. Кроме того, порадует простым кулинарным процессом с использованием мультиварки.
Время готовки – 1 час 35 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр.
- Сметана – 200 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Ванилин – 1 гр.
- Масло сливочное – для смазывания чаши.
- Пудра сахарная – для украшения.
Процесс приготовления:
- Достаем все нужные продукты, указанные в списке.
- Соединяем яйца с сахаром и взбиваем их миксером около 5 минут до получения пышной пены.
- В эту нежную массу отправляем соль и сметану. Размешиваем лопаткой.
- Постепенно всыпаем ранее просеянную и напитанную кислородом муку, присоединяем разрыхлитель и ароматный ванилин.
- Замешиваем однородное нежное тесто без комочков.
- Обрабатываем емкость мультиварки сливочным маслом и переливаем сюда наше нежное тесто на сметане.
- Включаем мультиварку устанавливаем температуру 138° и время приготовления кекса 1 час.
- Одного часа готовки может и не хватить, проверяйте готовность самостоятельно.
- Можно кекс перевернуть – это будет сделать легко. Дополнительно в таком случае выпекаем еще 10-15 минут.
- Готовое угощение достаем из мультиварки, выкладываем на тарелку. Украшаем сахарной пудрой.
- Пышный кекс на сметане в мультиварке готов. Нарезайте лакомство и пробуйте!
Простой кекс на молоке в мультиварке
Простой кекс на молоке в мультиварке – это универсальная и привлекательная идея для вашего стола. Ароматный, нежный и воздушный кекс можно подавать на завтрак, к семейному чаепитию или приходу гостей. Готовить десерт в мультиварке – это настоящая экономия времени и сил.
Время готовки – 1 час 5 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 1,5 ст.
- Молоко коровье – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Сода – 1 ч.л.
- Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
- Масло растительное – для смазывания чаши.
- Пудра сахарная – для декора.
Процесс приготовления:
- Сразу достаем все нужные продукты, упомянутые в списке.
- В глубокую емкость вливаем молоко и засыпаем сахаром.
- Размешиваем сахар в молоке до его растворения.
- В эту же заготовку просеиваем муку и погружаем соду, предварительно гашеную уксусом.
- Активно размешиваем наше тесто до получения однородного состава без комочков.
- Чашу мультиварки можно слегка смазать растительным маслом. Сюда же переливаем наше нежное тесто.
- Включаем в мультиварке режим «Выпечка» на 40-45 минут.
- Готовый румяный кекс достаем и перекладываем на тарелку. Даем немного остыть.
- Простой кекс на молоке в мультиварке готов. Для украшения используйте сахарную пудру, а затем угощайтесь!
Вкусный апельсиновый кекс в мультиварке
Вкусный апельсиновый кекс в мультиварке – это ароматная и сочная выпечка, которая будет хорошо смотреться как на домашнем, так и на праздничном столе. Готовый кекс выйдет привлекательным, румяным и аппетитным. Лакомство идеально сочетается с горячими напитками, соками и компотами.
Время готовки – 1 час 25 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Мука – 1,5 ст.
- Яйцо – 1 шт.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Цедра апельсиновая – 1 ч.л.
- Сок апельсиновый – 150 мл.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Соль – 1 щепотка.
- Пудра сахарная – для украшения.
- Масло растительное – для смазывания чаши.
Процесс приготовления:
- В глубокую вместительную миску отправляем кусочки размягченного сливочного масла и засыпаем их сахаром. Начинаем растирать продукты между собой с помощью ложки, лопатки или миксера.
- В нежную масляную массу разбиваем яйцо, добавляем соль и еще раз все активно размешиваем.
- Выливаем в заготовку апельсиновый сок и продолжаем размешивать.
- Также сюда вмешиваем ароматную апельсиновую цедру.
- Просеиваем в массу муку с разрыхлителем. Размешиваем все до полной однородности.
- Чашу мультиварки смазываем растительным маслом и выливаем сюда тесто. Включаем режим «Выпечка» на 1 час.
- Готовый кекс достаем из чаши и перекладываем на тарелку. Оставляем до остывания. Перед подачей поверхность выпечки обсыпаем сахарной пудрой – она послужит украшением десерта.
- Вкусный апельсиновый кекс в мультиварке готов. Нарезайте и угощайтесь!