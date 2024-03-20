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Кекс в мультиварке

На чтение: 11 минут
Кекс в мультиварке

Кекс в мультиварке – это быстрая кулинарная идея для домашнего праздника и дружных семейных посиделок за чашечкой горячего чая. Приготовить кексы с использованием кухонной техники можно разными способами. Для этого используйте проверенную подборку из десяти вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический кекс с изюмом в мультиварке

Классический кекс с изюмом в мультиварке – это универсальное угощение для дружного семейного чаепития. Также кулинарная идея выручит, если внезапно приехали гости, друзья. Готовый кекс получается воздушным, очень нежным, сочным внутри и удивительно ароматным.

Кекс в мультиварке

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука 100 гр.
  • Манная крупа 150 гр.
  • Изюм 100 гр.
  • Кефир 100 мл.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сахар-песок 75 гр.
  • Масло растительное  для смазывания формы
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Сахарная пудра  для украшения

Шаги 70 мин.

  1. Кекс в мультиварке

    Как приготовить вкусный кекс в мультиварке? Достаем все нужные продукты из списка и выкладываем на рабочий стол.

  2. Кекс в мультиварке

    Выбираем глубокую удобную для замеса миску. Всыпаем в нее 150 грамм манной крупы.

  3. Кекс в мультиварке

    В манку в миске отправляем сырые куриные яйца.

  4. Кекс в мультиварке

    Посыпаем продукты просеянной мукой и дополняем сахарным песком.

  5. Кекс в мультиварке

    Также сюда вливаем кефир и добавляем соду. Она загасится в кисломолочном продукте – вы увидите реакцию. Хорошо все размешиваем и оставляем на 12-15 минут для набухания манки.

  6. Кекс в мультиварке

    Заранее промываем изюм, обсушиваем его и погружаем в тесто. Осторожно все размешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по тесту. Также изюм заранее можно запарить в кипятке на 7-12 минут.

  7. Кекс в мультиварке

    Чашу мультиварки обмазываем растительным маслом и отправляем в рабочую емкость наше тесто, разравнивая его по поверхности. Включаем режим «Выпечка» на 40 минут и ждем окончания программы.

  8. Кекс в мультиварке

    Классический кекс с изюмом в мультиварке готов. Используйте сахарную пудру в качестве украшения десерта!

Творожный кекс в мультиварке

Творожный кекс в мультиварке – это невероятно вкусное, нежное и воздушное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится с использованием мультиварки. Обязательно сохраняйте нашу кулинарную задумку и приступайте к увлекательному процессу!

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Творог – 200 гр.
  • Мука – 200 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар-песок – 130 гр.
  • Разрыхлитель теста – 7 гр.
  • Масло подсолнечное/оливковое – 50 мл.

Процесс приготовления:

  1. Выкладываем на стол все продукты, указанные в списке.

    Кекс в мультиварке

  2. Во вместительную посуду отправляем куриное яйцо и сахарный песок. Взбалтываем продукты венчиком до однородности.

    Кекс в мультиварке

  3. Вливаем сюда подсолнечное масло или оливковое, продолжаем взбивать.

    Кекс в мультиварке

  4. Теперь необходимо ввести творог – 200 грамм.

    Кекс в мультиварке

  5. После творога просеиваем муку с чайной ложкой разрыхлителя. Теперь уже используем миксер вместо ручного венчика. Взбиваем, чтобы достичь максимальной однородности и исчезновения всех комков.

    Кекс в мультиварке

  6. Погружаем в творожное тесто кубики лимона, очищенные от кожуры и семечек.

    Кекс в мультиварке

  7. Размешиваем кусочки лимона в нашем тесте.

    Кекс в мультиварке

  8. Чашку мультиварки застилаем пергаментом и вливаем сюда тесто. Включаем режим «Выпечка» на 30 минут. Точное время готовки зависит от мощности вашего прибора и может быть увеличено на 10 минут.

    Кекс в мультиварке

  9. Аккуратно извлекаем нашу выпечку и даем ей остыть.

    Кекс в мультиварке

  10. Творожный кекс в мультиварке готов. Угощайтесь!

    Кекс в мультиварке

Шоколадный кекс с какао в мультиварке

Шоколадный кекс с какао в мультиварке выходит очень интересным по вкусу и привлекательным. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Простой в приготовлении кекс точно станет одним из ваших любимчиков.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Какао-порошок – 50 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Разрыхлитель теста – 2 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 4 ст.л.
  • Масло сливочное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные компоненты.

    Кекс в мультиварке

  2. Во вместительную посуду разбиваем куриные яйца и посыпаем их сахарным песком.

    Кекс в мультиварке

  3. Взбиваем яйца с сахаром и постепенно вливаем сюда подсолнечное масло с кефиром. Продолжаем взбивать заготовку.

    Кекс в мультиварке

  4. Отправляем в жидковатую, ранее замешанную смесь муку, какао и разрыхлитель. Мучной продукт рекомендуется просеивать для большей пышности выпечки.

    Кекс в мультиварке

  5. Продолжаем все вымешивать или взбивать, пока не уберем все комочки.

    Кекс в мультиварке

  6. Чашу мультиварки промазываем сливочным маслом и выливаем сюда тесто. Включаем режим, который подходит для выпечки на 60 минут.

    Кекс в мультиварке

  7. После завершения программы мультиварки аккуратно извлекаем наше угощение и даем ему остыть.

    Кекс в мультиварке

  8. Шоколадный кекс с какао в мультиварке готов. Подавайте к чаепитию и дополняйте сахарной пудрой в качестве украшения!

    Кекс в мультиварке

Кекс на кефире в мультиварке Редмонд

Кекс на кефире в мультиварке Редмонд получается очень нежным, приятным по вкусу и воздушным. Такое лакомство можно подавать в кругу семьи, дополнив чашкой горячего чая или другими любимыми напитками. Готовить кекс в мультиварке – это очень быстро и просто.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 350 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Мед – 2 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – 160 гр.
  • Разрыхлитель теста – 2,5 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно успело размягчиться. Отмеряем две чайные ложки меда.

    Кекс в мультиварке

  2. В глубокую миску отправляем куриные яйца и сахарный песок со щепоткой соли. Сюда же вливаем жидкий мед.

    Кекс в мультиварке

  3. Взбиваем все продукты миксером до побеления массы.

    Кекс в мультиварке

  4. Постепенно просеиваем сюда муку и замешиваем тесто уже лопаткой.

    Кекс в мультиварке

  5. В процессе вливаем кефир, добавляем разрыхлитель и продолжаем вымешивать, пока не получим нежную тягучую массу без комочков.

    Кекс в мультиварке

  6. Мультиварку предварительно рекомендуется прогреть. В прогретую чашу добавляем кокосовую стружку или манную крупу. Это убережет от пригорания.

    Кекс в мультиварке

  7. В подготовленную чашу выливаем тесто и включаем режим «Выпечка». Готовим кекс от 45 минут до одного часа.

    Кекс в мультиварке

  8. Кекс на кефире в мультиварке Редмонд готов. Украшайте по своему усмотрению!

    Кекс в мультиварке

Вкусный морковный кекс в мультиварке

Вкусный морковный кекс в мультиварке – это невероятно аппетитное, сочное и ароматное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится с использованием кухонной умной техники. Готовый кекс можно подавать как с горячими напитками, так с соками и компотами.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Морковь – 1 шт.
  • Мука – 250 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Мука – 250 гр.
  • Масло подсолнечное – 100 мл.
  • Разрыхлитель теста – 7 гр.
  • Кефир – 200 мл.
  • Соль – 2 щепотки.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

  1. В глубокую миску отправляем яйца с сахаром и солью. Хорошо все взбиваем и дополняем кефиром.

    Кекс в мультиварке

  2. Далее вливаем подсолнечное масло и продолжаем взбивать массу до однородности.

    Кекс в мультиварке

  3. Отправляем сюда муку с разрыхлителем и размешиваем, пока не разобьем все комочки. Рекомендуется муку в тесто просеивать, чтобы выпечка вышла более пышной.

    Кекс в мультиварке

  4. В нежное тесто погружаем мелко натертую морковку. Хорошо все размешиваем.

    Кекс в мультиварке

  5. Промазываем чашу мультиварки растительным маслом и выливаем сюда нашу заготовку. Включаем режим «Выпечка» на один час.

    Кекс в мультиварке

  6. После завершения программы мультиварки аккуратно достаем угощение и даем ему остыть. Посыпаем сахарной пудрой для привлекательного внешнего вида.

    Кекс в мультиварке

  7. Вкусный морковный кекс в мультиварке готов. Угощайтесь!

    Кекс в мультиварке

Банановый кекс в мультиварке

Банановый кекс в мультиварке выходит очень пышным румяным и невероятно сочным внутри. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Приготовление кекса в мультиварке осилят даже новички.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Банан – 1 шт.
  • Мука – 1 ст.
  • Сахар коричневый – 3 ст.л.
  • Яйцо С0 – 2 шт.
  • Сметана 15% – 4 ст.л.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты для приготовления кекса.

    Кекс в мультиварке

  2. В глубокую посуду разбиваем куриные яйца и всыпаем коричневый сахар. Если такого нет, замените его обычным сахарным песком белым.

    Кекс в мультиварке

  3. Взбиваем продукты миксером до образования легкой пены.

    Кекс в мультиварке

  4. Разламываем банан на кусочки и погружаем в яичную смесь.

    Кекс в мультиварке

  5. Снова все взбиваем до получения нежной кашицы и всыпаем сюда муку. Если ваша мука имеет видимые комочки, предварительно просейте ее.

    Кекс в мультиварке

  6. Сюда же выкладываем четыре столовые ложки сметаны.

    Кекс в мультиварке

  7. Всыпаем разрыхлитель.

    Кекс в мультиварке

  8. Взбиваем все еще раз хорошенько до полной однородности.

    Кекс в мультиварке

  9. Чашу мультиварки смазываем растительным маслом и слегка присыпаем сахаром. Он придаст приятную карамельную корочку.

    Кекс в мультиварке

  10. Вливаем сюда наше тесто и включаем режим «Выпечка» на 1 час 20 минут.

    Кекс в мультиварке

  11. Банановый кекс в мультиварке готов. Украшайте по своему усмотрению и подавайте к столу!

    Кекс в мультиварке

Кекс «Зебра» в мультиварке

Кекс «Зебра» в мультиварке – это оригинальная кулинарная идея для домашнего праздника или семейного чаепития в узком кругу. Угощение выходит не только очень вкусным, но и визуально привлекательным. Эффектный узор готового кекса станет настоящим украшением стола.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 180 гр.
  • Яйцо – 5 шт.
  • Сахар-песок – 150 гр.
  • Какао-порошок – 10 гр.
  • Масло сливочное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты из холодильника и полок.

    Кекс в мультиварке

  2. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и засыпаем их сахаром. Начинаем взбивать миксером на умеренной скорости.

    Кекс в мультиварке

  3. Добавляем просеянную муку и взбиваем до тех пор, пока не получим однородную массу.

    Кекс в мультиварке

  4. Готовое тесто делим на две равные части. В одну добавляем какао и еще раз все взбиваем.

    Кекс в мультиварке

  5. Чашу мультиварки промазываем сливочным маслом, чтобы уберечь кекс от пригорания.

    Кекс в мультиварке

  6. Вливаем сюда первый слой белого теста.

    Кекс в мультиварке

  7. Далее выливаем шоколадный слой. Уже мы наблюдаем привлекательный узор. Его можно сделать еще более ярким, придав форму с помощью зубочистки. Ставим программу в режим «Выпечка» или «Хлеб» на 1 час. После завершения программы оставляем угощение в мультиварке еще на 15 минут.

    Кекс в мультиварке

  8. Кекс «Зебра» в мультиварке готов. Нарезайте и угощайтесь. Такое угощение можно украсить сахарной пудрой.

    Кекс в мультиварке

Пышный кекс на сметане в мультиварке

Пышный кекс на сметане в мультиварке выходит очень пышным, нежным и мягким. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми соками, компотами и другими напитками. Кроме того, порадует простым кулинарным процессом с использованием мультиварки.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Ванилин – 1 гр.
  • Масло сливочное – для смазывания чаши.
  • Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

  1. Достаем все нужные продукты, указанные в списке.

    Кекс в мультиварке

  2. Соединяем яйца с сахаром и взбиваем их миксером около 5 минут до получения пышной пены.

    Кекс в мультиварке

  3. В эту нежную массу отправляем соль и сметану. Размешиваем лопаткой.

    Кекс в мультиварке

  4. Постепенно всыпаем ранее просеянную и напитанную кислородом муку, присоединяем разрыхлитель и ароматный ванилин.

    Кекс в мультиварке

  5. Замешиваем однородное нежное тесто без комочков.

    Кекс в мультиварке

  6. Обрабатываем емкость мультиварки сливочным маслом и переливаем сюда наше нежное тесто на сметане.

    Кекс в мультиварке

  7. Включаем мультиварку устанавливаем температуру 138° и время приготовления кекса 1 час.

    Кекс в мультиварке

  8. Одного часа готовки может и не хватить, проверяйте готовность самостоятельно.

    Кекс в мультиварке

  9. Можно кекс перевернуть – это будет сделать легко. Дополнительно в таком случае выпекаем еще 10-15 минут.

    Кекс в мультиварке

  10. Готовое угощение достаем из мультиварки, выкладываем на тарелку. Украшаем сахарной пудрой.

    Кекс в мультиварке

  11. Пышный кекс на сметане в мультиварке готов. Нарезайте лакомство и пробуйте!

    Кекс в мультиварке

Простой кекс на молоке в мультиварке

Простой кекс на молоке в мультиварке – это универсальная и привлекательная идея для вашего стола. Ароматный, нежный и воздушный кекс можно подавать на завтрак, к семейному чаепитию или приходу гостей. Готовить десерт в мультиварке – это настоящая экономия времени и сил.

Время готовки – 1 час 5 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для смазывания чаши.
  • Пудра сахарная – для декора.

Процесс приготовления:

  1. Сразу достаем все нужные продукты, упомянутые в списке.

    Кекс в мультиварке

  2. В глубокую емкость вливаем молоко и засыпаем сахаром.

    Кекс в мультиварке

  3. Размешиваем сахар в молоке до его растворения.

    Кекс в мультиварке

  4. В эту же заготовку просеиваем муку и погружаем соду, предварительно гашеную уксусом.

    Кекс в мультиварке

  5. Активно размешиваем наше тесто до получения однородного состава без комочков.

    Кекс в мультиварке

  6. Чашу мультиварки можно слегка смазать растительным маслом. Сюда же переливаем наше нежное тесто.

    Кекс в мультиварке

  7. Включаем в мультиварке режим «Выпечка» на 40-45 минут.

    Кекс в мультиварке

  8. Готовый румяный кекс достаем и перекладываем на тарелку. Даем немного остыть.

    Кекс в мультиварке

  9. Простой кекс на молоке в мультиварке готов. Для украшения используйте сахарную пудру, а затем угощайтесь!

    Кекс в мультиварке

Вкусный апельсиновый кекс в мультиварке

Вкусный апельсиновый кекс в мультиварке – это ароматная и сочная выпечка, которая будет хорошо смотреться как на домашнем, так и на праздничном столе. Готовый кекс выйдет привлекательным, румяным и аппетитным. Лакомство идеально сочетается с горячими напитками, соками и компотами.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Цедра апельсиновая – 1 ч.л.
  • Сок апельсиновый – 150 мл.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Пудра сахарная – для украшения.
  • Масло растительное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления:

  1. В глубокую вместительную миску отправляем кусочки размягченного сливочного масла и засыпаем их сахаром. Начинаем растирать продукты между собой с помощью ложки, лопатки или миксера.

    Кекс в мультиварке

  2. В нежную масляную массу разбиваем яйцо, добавляем соль и еще раз все активно размешиваем.

    Кекс в мультиварке

  3. Выливаем в заготовку апельсиновый сок и продолжаем размешивать.

    Кекс в мультиварке

  4. Также сюда вмешиваем ароматную апельсиновую цедру.

    Кекс в мультиварке

  5. Просеиваем в массу муку с разрыхлителем. Размешиваем все до полной однородности.

    Кекс в мультиварке

  6. Чашу мультиварки смазываем растительным маслом и выливаем сюда тесто. Включаем режим «Выпечка» на 1 час.

    Кекс в мультиварке

  7. Готовый кекс достаем из чаши и перекладываем на тарелку. Оставляем до остывания. Перед подачей поверхность выпечки обсыпаем сахарной пудрой – она послужит украшением десерта.

    Кекс в мультиварке

  8. Вкусный апельсиновый кекс в мультиварке готов. Нарезайте и угощайтесь!

    Кекс в мультиварке

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