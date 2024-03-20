Кекс в мультиварке – это быстрая кулинарная идея для домашнего праздника и дружных семейных посиделок за чашечкой горячего чая. Приготовить кексы с использованием кухонной техники можно разными способами. Для этого используйте проверенную подборку из десяти вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический кекс с изюмом в мультиварке

Классический кекс с изюмом в мультиварке – это универсальное угощение для дружного семейного чаепития. Также кулинарная идея выручит, если внезапно приехали гости, друзья. Готовый кекс получается воздушным, очень нежным, сочным внутри и удивительно ароматным.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 100 гр.

Манная крупа 150 гр.

Изюм 100 гр.

Кефир 100 мл.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 75 гр.

Масло растительное для смазывания формы

Сода пищевая ½ ч.л.

Сахарная пудра для украшения

Шаги 70 мин.

Как приготовить вкусный кекс в мультиварке? Достаем все нужные продукты из списка и выкладываем на рабочий стол. Выбираем глубокую удобную для замеса миску. Всыпаем в нее 150 грамм манной крупы. В манку в миске отправляем сырые куриные яйца. Посыпаем продукты просеянной мукой и дополняем сахарным песком. Также сюда вливаем кефир и добавляем соду. Она загасится в кисломолочном продукте – вы увидите реакцию. Хорошо все размешиваем и оставляем на 12-15 минут для набухания манки. Заранее промываем изюм, обсушиваем его и погружаем в тесто. Осторожно все размешиваем, чтобы изюм равномерно распределился по тесту. Также изюм заранее можно запарить в кипятке на 7-12 минут. Чашу мультиварки обмазываем растительным маслом и отправляем в рабочую емкость наше тесто, разравнивая его по поверхности. Включаем режим «Выпечка» на 40 минут и ждем окончания программы. Классический кекс с изюмом в мультиварке готов. Используйте сахарную пудру в качестве украшения десерта!

Творожный кекс в мультиварке

Творожный кекс в мультиварке – это невероятно вкусное, нежное и воздушное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится с использованием мультиварки. Обязательно сохраняйте нашу кулинарную задумку и приступайте к увлекательному процессу!

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Мука – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Сахар-песок – 130 гр.

Разрыхлитель теста – 7 гр.

Масло подсолнечное/оливковое – 50 мл.

Процесс приготовления:

Выкладываем на стол все продукты, указанные в списке. Во вместительную посуду отправляем куриное яйцо и сахарный песок. Взбалтываем продукты венчиком до однородности. Вливаем сюда подсолнечное масло или оливковое, продолжаем взбивать. Теперь необходимо ввести творог – 200 грамм. После творога просеиваем муку с чайной ложкой разрыхлителя. Теперь уже используем миксер вместо ручного венчика. Взбиваем, чтобы достичь максимальной однородности и исчезновения всех комков. Погружаем в творожное тесто кубики лимона, очищенные от кожуры и семечек. Размешиваем кусочки лимона в нашем тесте. Чашку мультиварки застилаем пергаментом и вливаем сюда тесто. Включаем режим «Выпечка» на 30 минут. Точное время готовки зависит от мощности вашего прибора и может быть увеличено на 10 минут. Аккуратно извлекаем нашу выпечку и даем ей остыть. Творожный кекс в мультиварке готов. Угощайтесь!

Шоколадный кекс с какао в мультиварке

Шоколадный кекс с какао в мультиварке выходит очень интересным по вкусу и привлекательным. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Простой в приготовлении кекс точно станет одним из ваших любимчиков.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Какао-порошок – 50 гр.

Кефир – 250 мл.

Сахар-песок – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Разрыхлитель теста – 2 ч.л.

Масло подсолнечное – 4 ст.л.

Масло сливочное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные компоненты. Во вместительную посуду разбиваем куриные яйца и посыпаем их сахарным песком. Взбиваем яйца с сахаром и постепенно вливаем сюда подсолнечное масло с кефиром. Продолжаем взбивать заготовку. Отправляем в жидковатую, ранее замешанную смесь муку, какао и разрыхлитель. Мучной продукт рекомендуется просеивать для большей пышности выпечки. Продолжаем все вымешивать или взбивать, пока не уберем все комочки. Чашу мультиварки промазываем сливочным маслом и выливаем сюда тесто. Включаем режим, который подходит для выпечки на 60 минут. После завершения программы мультиварки аккуратно извлекаем наше угощение и даем ему остыть. Шоколадный кекс с какао в мультиварке готов. Подавайте к чаепитию и дополняйте сахарной пудрой в качестве украшения!

Кекс на кефире в мультиварке Редмонд

Кекс на кефире в мультиварке Редмонд получается очень нежным, приятным по вкусу и воздушным. Такое лакомство можно подавать в кругу семьи, дополнив чашкой горячего чая или другими любимыми напитками. Готовить кекс в мультиварке – это очень быстро и просто.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Кефир – 200 мл.

Мед – 2 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 5 шт.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – 160 гр.

Разрыхлитель теста – 2,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Сливочное масло заранее достаем из холодильника, чтобы оно успело размягчиться. Отмеряем две чайные ложки меда. В глубокую миску отправляем куриные яйца и сахарный песок со щепоткой соли. Сюда же вливаем жидкий мед. Взбиваем все продукты миксером до побеления массы. Постепенно просеиваем сюда муку и замешиваем тесто уже лопаткой. В процессе вливаем кефир, добавляем разрыхлитель и продолжаем вымешивать, пока не получим нежную тягучую массу без комочков. Мультиварку предварительно рекомендуется прогреть. В прогретую чашу добавляем кокосовую стружку или манную крупу. Это убережет от пригорания. В подготовленную чашу выливаем тесто и включаем режим «Выпечка». Готовим кекс от 45 минут до одного часа. Кекс на кефире в мультиварке Редмонд готов. Украшайте по своему усмотрению!

Вкусный морковный кекс в мультиварке

Вкусный морковный кекс в мультиварке – это невероятно аппетитное, сочное и ароматное угощение для семейного чаепития или праздничного стола. Такое лакомство очень просто и легко готовится с использованием кухонной умной техники. Готовый кекс можно подавать как с горячими напитками, так с соками и компотами.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Морковь – 1 шт.

Мука – 250 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Мука – 250 гр.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Разрыхлитель теста – 7 гр.

Кефир – 200 мл.

Соль – 2 щепотки.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

В глубокую миску отправляем яйца с сахаром и солью. Хорошо все взбиваем и дополняем кефиром. Далее вливаем подсолнечное масло и продолжаем взбивать массу до однородности. Отправляем сюда муку с разрыхлителем и размешиваем, пока не разобьем все комочки. Рекомендуется муку в тесто просеивать, чтобы выпечка вышла более пышной. В нежное тесто погружаем мелко натертую морковку. Хорошо все размешиваем. Промазываем чашу мультиварки растительным маслом и выливаем сюда нашу заготовку. Включаем режим «Выпечка» на один час. После завершения программы мультиварки аккуратно достаем угощение и даем ему остыть. Посыпаем сахарной пудрой для привлекательного внешнего вида. Вкусный морковный кекс в мультиварке готов. Угощайтесь!

Банановый кекс в мультиварке

Банановый кекс в мультиварке выходит очень пышным румяным и невероятно сочным внутри. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми компотами и другими напитками. Приготовление кекса в мультиварке осилят даже новички.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.

Мука – 1 ст.

Сахар коричневый – 3 ст.л.

Яйцо С0 – 2 шт.

Сметана 15% – 4 ст.л.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты для приготовления кекса. В глубокую посуду разбиваем куриные яйца и всыпаем коричневый сахар. Если такого нет, замените его обычным сахарным песком белым. Взбиваем продукты миксером до образования легкой пены. Разламываем банан на кусочки и погружаем в яичную смесь. Снова все взбиваем до получения нежной кашицы и всыпаем сюда муку. Если ваша мука имеет видимые комочки, предварительно просейте ее. Сюда же выкладываем четыре столовые ложки сметаны. Всыпаем разрыхлитель. Взбиваем все еще раз хорошенько до полной однородности. Чашу мультиварки смазываем растительным маслом и слегка присыпаем сахаром. Он придаст приятную карамельную корочку. Вливаем сюда наше тесто и включаем режим «Выпечка» на 1 час 20 минут. Банановый кекс в мультиварке готов. Украшайте по своему усмотрению и подавайте к столу!

Кекс «Зебра» в мультиварке

Кекс «Зебра» в мультиварке – это оригинальная кулинарная идея для домашнего праздника или семейного чаепития в узком кругу. Угощение выходит не только очень вкусным, но и визуально привлекательным. Эффектный узор готового кекса станет настоящим украшением стола.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Яйцо – 5 шт.

Сахар-песок – 150 гр.

Какао-порошок – 10 гр.

Масло сливочное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты из холодильника и полок. В глубокую миску разбиваем куриные яйца и засыпаем их сахаром. Начинаем взбивать миксером на умеренной скорости. Добавляем просеянную муку и взбиваем до тех пор, пока не получим однородную массу. Готовое тесто делим на две равные части. В одну добавляем какао и еще раз все взбиваем. Чашу мультиварки промазываем сливочным маслом, чтобы уберечь кекс от пригорания. Вливаем сюда первый слой белого теста. Далее выливаем шоколадный слой. Уже мы наблюдаем привлекательный узор. Его можно сделать еще более ярким, придав форму с помощью зубочистки. Ставим программу в режим «Выпечка» или «Хлеб» на 1 час. После завершения программы оставляем угощение в мультиварке еще на 15 минут. Кекс «Зебра» в мультиварке готов. Нарезайте и угощайтесь. Такое угощение можно украсить сахарной пудрой.

Пышный кекс на сметане в мультиварке

Пышный кекс на сметане в мультиварке выходит очень пышным, нежным и мягким. Такая аппетитная домашняя выпечка идеально сочетается с горячим чаем, любимыми соками, компотами и другими напитками. Кроме того, порадует простым кулинарным процессом с использованием мультиварки.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Сметана – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Ванилин – 1 гр.

Масло сливочное – для смазывания чаши.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Достаем все нужные продукты, указанные в списке. Соединяем яйца с сахаром и взбиваем их миксером около 5 минут до получения пышной пены. В эту нежную массу отправляем соль и сметану. Размешиваем лопаткой. Постепенно всыпаем ранее просеянную и напитанную кислородом муку, присоединяем разрыхлитель и ароматный ванилин. Замешиваем однородное нежное тесто без комочков. Обрабатываем емкость мультиварки сливочным маслом и переливаем сюда наше нежное тесто на сметане. Включаем мультиварку устанавливаем температуру 138° и время приготовления кекса 1 час. Одного часа готовки может и не хватить, проверяйте готовность самостоятельно. Можно кекс перевернуть – это будет сделать легко. Дополнительно в таком случае выпекаем еще 10-15 минут. Готовое угощение достаем из мультиварки, выкладываем на тарелку. Украшаем сахарной пудрой. Пышный кекс на сметане в мультиварке готов. Нарезайте лакомство и пробуйте!

Простой кекс на молоке в мультиварке

Простой кекс на молоке в мультиварке – это универсальная и привлекательная идея для вашего стола. Ароматный, нежный и воздушный кекс можно подавать на завтрак, к семейному чаепитию или приходу гостей. Готовить десерт в мультиварке – это настоящая экономия времени и сил.

Время готовки – 1 час 5 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Сода – 1 ч.л.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – для смазывания чаши.

Пудра сахарная – для декора.

Процесс приготовления:

Сразу достаем все нужные продукты, упомянутые в списке. В глубокую емкость вливаем молоко и засыпаем сахаром. Размешиваем сахар в молоке до его растворения. В эту же заготовку просеиваем муку и погружаем соду, предварительно гашеную уксусом. Активно размешиваем наше тесто до получения однородного состава без комочков. Чашу мультиварки можно слегка смазать растительным маслом. Сюда же переливаем наше нежное тесто. Включаем в мультиварке режим «Выпечка» на 40-45 минут. Готовый румяный кекс достаем и перекладываем на тарелку. Даем немного остыть. Простой кекс на молоке в мультиварке готов. Для украшения используйте сахарную пудру, а затем угощайтесь!

Вкусный апельсиновый кекс в мультиварке

Вкусный апельсиновый кекс в мультиварке – это ароматная и сочная выпечка, которая будет хорошо смотреться как на домашнем, так и на праздничном столе. Готовый кекс выйдет привлекательным, румяным и аппетитным. Лакомство идеально сочетается с горячими напитками, соками и компотами.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Цедра апельсиновая – 1 ч.л.

Сок апельсиновый – 150 мл.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Пудра сахарная – для украшения.

Масло растительное – для смазывания чаши.

Процесс приготовления: