Пасху больше не пеку. Лучший рецепт воздушных Панеттоне: даже тесто месить не нужно

Для христиан в Европе и странах СНГ одним из главных праздников является Пасха. На это религиозное торжество принято печь куличи. Это сдобное сладкое тесто с глазурью на верхушке. Трудно найти человека, который бы не любил куличи.
Конечно, в каждой стране есть свои куличи. Например, в Италии кулич называют Панеттоне. Он больше подходит для новогоднего праздника, но и на Пасху его тоже можно испечь. Помимо итальянцев, Панеттоне распространен в Бразилии и Уругвае. Миланский десерт не особо сильно отличается от кулича.
Попробуем приготовить Панеттоне своими руками.
Ингредиенты:
- Мука — 620 г;
- Желтки — 14 шт.;
- Сахар — 220 г;
- Мед — 2 ст.л.;
- Сливочное масло — 230 г;
- Молоко — 270 мл;
- Прессованные дрожжи — 40 г;
- Соль — щепотка;
- Ванильная эссенция — 3 капли;
- Цукаты (клюква, изюм, манго) — 250 г;
- Коньяк — 100 мл;
- Горячая вода — 100 мл.
Приготовление:
В сотейнике разогреваем молоко. В это время к промытым и высушенным цукатам вливаем коньяк и горячую воду, оставляем под пищевой пленкой на 2 часа.
В 100 мл теплого молока высыпаем ложку сахара и дрожжи, добавляем муку до того момента, пока смесь не станет по консистенции как густая сметана. Оставляем опару на 10 минут.
Просеиваем муку, смешиваем ее с сахаром и солью. Желтки взбиваем миксером пару минут, вливаем в опару и перемешиваем.
Делаем углубление в сыпучих продуктах и вливаем туда смесь из желтков и опары, смешиваем. Добавляем в тесто сливочное масло, взбиваем миксером до однородности.
Добавляем в тесто мед, продолжаем взбивать насадкой крюком. Оставляем тесто на пару часов под пищевой пленкой в тепле.
Сливаем лишнюю жидкость с цукатов, добавляем их в тесто. Добавляем ванильную эссенцию и взбиваем тесто 10 минут.
Выкладываем тесто в формы для куличей на ⅓.
Оставляем тесто в формах и под пищевой пленкой на 1,5 часа. Тесто должно подняться и не доходить до края формы на 2 см.
Выпекаем Панеттоне при 180 градусах 25-30 минут.
Украсить готовое изделие можно глазурью — растопить зефир или смешать белки с лимонным соком. Получаются мягкие ароматные итальянские куличи.