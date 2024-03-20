Пасху больше не пеку. Лучший рецепт воздушных Панеттоне: даже тесто месить не нужно

Для христиан в Европе и странах СНГ одним из главных праздников является Пасха. На это религиозное торжество принято печь куличи. Это сдобное сладкое тесто с глазурью на верхушке. Трудно найти человека, который бы не любил куличи.

Конечно, в каждой стране есть свои куличи. Например, в Италии кулич называют Панеттоне. Он больше подходит для новогоднего праздника, но и на Пасху его тоже можно испечь. Помимо итальянцев, Панеттоне распространен в Бразилии и Уругвае. Миланский десерт не особо сильно отличается от кулича.

Попробуем приготовить Панеттоне своими руками.

Ингредиенты:

Мука — 620 г;

Желтки — 14 шт.;

Сахар — 220 г;

Мед — 2 ст.л.;

Сливочное масло — 230 г;

Молоко — 270 мл;

Прессованные дрожжи — 40 г;

Соль — щепотка;

Ванильная эссенция — 3 капли;

Цукаты (клюква, изюм, манго) — 250 г;

Коньяк — 100 мл;

Горячая вода — 100 мл.

Приготовление:

В сотейнике разогреваем молоко. В это время к промытым и высушенным цукатам вливаем коньяк и горячую воду, оставляем под пищевой пленкой на 2 часа.

В 100 мл теплого молока высыпаем ложку сахара и дрожжи, добавляем муку до того момента, пока смесь не станет по консистенции как густая сметана. Оставляем опару на 10 минут.

Просеиваем муку, смешиваем ее с сахаром и солью. Желтки взбиваем миксером пару минут, вливаем в опару и перемешиваем.

Делаем углубление в сыпучих продуктах и вливаем туда смесь из желтков и опары, смешиваем. Добавляем в тесто сливочное масло, взбиваем миксером до однородности.

Добавляем в тесто мед, продолжаем взбивать насадкой крюком. Оставляем тесто на пару часов под пищевой пленкой в тепле.

Сливаем лишнюю жидкость с цукатов, добавляем их в тесто. Добавляем ванильную эссенцию и взбиваем тесто 10 минут.

Выкладываем тесто в формы для куличей на ⅓.

Оставляем тесто в формах и под пищевой пленкой на 1,5 часа. Тесто должно подняться и не доходить до края формы на 2 см.

Выпекаем Панеттоне при 180 градусах 25-30 минут.

Украсить готовое изделие можно глазурью — растопить зефир или смешать белки с лимонным соком. Получаются мягкие ароматные итальянские куличи.