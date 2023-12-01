Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой — и помидорами

Ингредиенты:

куриное филе грудки — 2 шт;

масло растилельное — 1 ст. ложка;

соль — по вкусу;

свежий базилик — по вкусу;

томаты — 3 шт;

длинная паста спагетти — 0,5 упаковки;

чеснок — по вкусу;

зелень — по вкусу;

молоко — 0,3 мл;

вода — 0,6 мл

Способ приготовления: Обожаю макароны и все виды паст. Постоянно пробую что-то новое.

На этот раз решила попробовать сделать пасту со свежим базиликом, помидорами и куриной грудкой.

Филе промываем, просушиваем и режем на мелкие куски. Мелко режем свежий базилик и очищаем и готовим несколько зубчиков чеснока.

Когда все готово, хорошо разогреваем сковородку и капаем немного растительного масла.

Затем высыпаем сначала чеснок, предварительно продавив его в чеснокодавилке.

Обжаривает буквально пару минут и добавляем к зелени с чесноком филе куриной грудки.

Теперь уже обжариваем до золотистой корочки. Если вы ее любите конечно. Я обожаю, когда куриное филе хорошо обжарено.

Затем уже можно добавить к мясу и мелко порезанные помидоры.

Хорошенько перемешать и обжарить еще минуты две.

Должно получиться вот так красиво.

А дальше к мясу выкладываем сразу спагетти. Я их раньше предварительно отваривала. Сейчас так уже не делаю. Если вы положите макароны сухими, то получится намного вкусней и сочней.

Заливаем водой, молоком. Солим, перчим по вкусу или добавляем ваши любимые специи.

Убавляем температуры на плите и несколько раз хорошо перемешиваем, чтобы спагетти не слиплись.

Потом добавляем еще немного зелени: свежий базилик, петрушка или кинза и укроп. Опять перемешиваем и тушим до готовности, пока вода не испарится.

Получается очень вкусное, сочное, свежее блюдо. Понравится даже детям, которые обожают макароны. На готовое блюдо можно потереть немного сыра, если кто любит.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 550 руб.