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Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой — и помидорами

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Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой — и помидорами

Ингредиенты:
куриное филе грудки — 2 шт;
масло растилельное — 1 ст. ложка;
соль — по вкусу;
свежий базилик — по вкусу;
томаты — 3 шт;
длинная паста спагетти — 0,5 упаковки;
чеснок — по вкусу;
зелень — по вкусу;
молоко — 0,3 мл;
вода — 0,6 мл
Способ приготовления: Обожаю макароны и все виды паст. Постоянно пробую что-то новое.
На этот раз решила попробовать сделать пасту со свежим базиликом, помидорами и куриной грудкой.
Филе промываем, просушиваем и режем на мелкие куски. Мелко режем свежий базилик и очищаем и готовим несколько зубчиков чеснока.

Когда все готово, хорошо разогреваем сковородку и капаем немного растительного масла.
Затем высыпаем сначала чеснок, предварительно продавив его в чеснокодавилке.

Обжаривает буквально пару минут и добавляем к зелени с чесноком филе куриной грудки.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

Теперь уже обжариваем до золотистой корочки. Если вы ее любите конечно. Я обожаю, когда куриное филе хорошо обжарено.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

Затем уже можно добавить к мясу и мелко порезанные помидоры.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

Хорошенько перемешать и обжарить еще минуты две.
Должно получиться вот так красиво.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

А дальше к мясу выкладываем сразу спагетти. Я их раньше предварительно отваривала. Сейчас так уже не делаю. Если вы положите макароны сухими, то получится намного вкусней и сочней.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

Заливаем водой, молоком. Солим, перчим по вкусу или добавляем ваши любимые специи.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

Убавляем температуры на плите и несколько раз хорошо перемешиваем, чтобы спагетти не слиплись.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

Потом добавляем еще немного зелени: свежий базилик, петрушка или кинза и укроп. Опять перемешиваем и тушим до готовности, пока вода не испарится.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

Получается очень вкусное, сочное, свежее блюдо. Понравится даже детям, которые обожают макароны. На готовое блюдо можно потереть немного сыра, если кто любит.

Рецепт: Паста с базиликом и куриной грудкой - и помидорами

Приятного аппетита!

Время приготовления: 35 мин. Примерная стоимость порции: 550 руб.

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