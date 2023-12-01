Печенье на кефире «За 5 минут». Быстрый и вкусный домашний рецепт

Печенье — это одно из самых продаваемых видов сладостей во всем мире. Регулярно на фабриках создается около миллиона упаковок печенья по всему земному шару. Что поразительно, больше половины этого печенья люди покупают в первые три дня после поступления в магазины.

Печенье стало частью жизни для многих американцев, англичан, французов. Нельзя представить чаепитие без конфет и печенья — это обряд для большинства людей.

В Азии к печенью относятся не так трепетно. Вероятно, из-за другой специфики чаепитий. В Японии и Китае принято во время чаепития наслаждаться напитком, а не десертом.

Приготовим самостоятельно простое быстрое печенье для чайной церемонии.

Ингредиенты для печенья:

Яйцо — 1 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 4 ст.л.;

Растительное масло — 60 мл;

Кефир — 100 мл;

Мука — 250 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление печенья:

Разбиваем в миску яйцо, высыпаем ложку сахарного песка, соль. Вливаем к яйцу растительное масло и кефир, взбиваем все ингредиенты до растворения песчинок.

Высыпаем в яичную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем руками мягкое не липкое и однородное тесто. Раскатываем тесто в пласт толщиной 1 см, посыпаем сахаром всю поверхность, слегка приминаем песчинки скалкой.

Делим пласт на небольшие кусочки печенья 2х2 см. Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем печенье при 180 градусах 13-15 минут.

Такое печенье готовится быстро, затрачивается максимум полчаса на приготовление. При этом получается полноценное домашнее печенье к чаю.