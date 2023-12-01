Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить зеленый чай с ягодами годжи. Вместо лимона можно добавить апельсин или лайм, если любите. Такой чай вкусно пить сам по себе, но также его можно подавать с медом или сладким вареньем.
Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода 500 Миллилитров
- Чай зеленый 10 Грамм
- Ягоды годжи 1,5 Ст. ложки
- Лимон 35 Грамм
- Мята 5 Грамм (свежая)
- Подсластитель жидкий По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
11 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Зеленый чай с ягодами годжи»
Подготовьте все ингредиенты.
Лимон мелко порежьте, а листья мяты отделите от стеблей.
Переложите мяту и лимон в заварочный чайник, добавьте ягоды годжи и зеленый чай.
Влейте кипяток.
Накройте крышкой чайник и дайте настояться 10 минут.
Перед подачей добавьте подсластитель по вкусу.