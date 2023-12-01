Портал про города-курорты | Perekop

Зеленый чай с ягодами годжи

На чтение: 1 минута
Зеленый чай с ягодами годжи

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить зеленый чай с ягодами годжи. Вместо лимона можно добавить апельсин или лайм, если любите. Такой чай вкусно пить сам по себе, но также его можно подавать с медом или сладким вареньем.
Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 500 Миллилитров
  • Чай зеленый 10 Грамм
  • Ягоды годжи 1,5 Ст. ложки
  • Лимон 35 Грамм
  • Мята 5 Грамм (свежая)
  • Подсластитель жидкий По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

11 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Зеленый чай с ягодами годжи»

Зеленый чай с ягодами годжи

Подготовьте все ингредиенты.

Зеленый чай с ягодами годжи

Лимон мелко порежьте, а листья мяты отделите от стеблей.

Зеленый чай с ягодами годжи

Переложите мяту и лимон в заварочный чайник, добавьте ягоды годжи и зеленый чай.

Зеленый чай с ягодами годжи

Влейте кипяток.

Зеленый чай с ягодами годжи

Накройте крышкой чайник и дайте настояться 10 минут.

Зеленый чай с ягодами годжи

Перед подачей добавьте подсластитель по вкусу.

Что будем искать? Например,Человек