Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить зеленый чай с ягодами годжи. Вместо лимона можно добавить апельсин или лайм, если любите. Такой чай вкусно пить сам по себе, но также его можно подавать с медом или сладким вареньем.

Основной ингредиент: Ягоды Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода 500 Миллилитров

Чай зеленый 10 Грамм

Ягоды годжи 1,5 Ст. ложки

Лимон 35 Грамм

Мята 5 Грамм (свежая)

Подсластитель жидкий По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

11 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Зеленый чай с ягодами годжи»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимон мелко порежьте, а листья мяты отделите от стеблей.

Переложите мяту и лимон в заварочный чайник, добавьте ягоды годжи и зеленый чай.

Влейте кипяток.

Накройте крышкой чайник и дайте настояться 10 минут.

Перед подачей добавьте подсластитель по вкусу.