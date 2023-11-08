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Рецепт: Печень с фруктами — в духовке в банке

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Рецепт: Печень с фруктами — в духовке в банке

Ингредиенты:
печень — 700 гр;
фейхоа — 10 шт;
яблоки — 1 шт;
чернослив — 10 шт;
лук репчатый — 3 шт
Способ приготовления: Предлагаю, как обещала, поделиться с вами новым рецептом приготовления печени (подойдет любая печень — куриная, свиная, говяжья).

Берем печень, отмачиваем ее, нарезаем пластинками. Солим по вкусу.

Я брала яблоко, фейхоа и чернослив.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Лука понадобится достаточно много.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Яблоки нарезаем кусочками.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Фейхоа также нарезаем на половинки.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Нарезаем лук и выкладываем на дно банки первым слоем.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Далее выкладываем слоями — печень, яблоки, фейхоа, чернослив. И так чередуем несколько уровней.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Закрываем фольгой и отправляем в холодную (!) духовку и ставим на 180-200 градусов на 30-40 минут.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Получаем очень вкусное блюдо.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Подаем с любым гарниром.

Рецепт: Печень с фруктами - в духовке в банке

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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