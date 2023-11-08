Рецепт: Печень с фруктами — в духовке в банке

Ингредиенты:
печень — 700 гр;
фейхоа — 10 шт;
яблоки — 1 шт;
чернослив — 10 шт;
лук репчатый — 3 шт
Способ приготовления: Предлагаю, как обещала, поделиться с вами новым рецептом приготовления печени (подойдет любая печень — куриная, свиная, говяжья).
Берем печень, отмачиваем ее, нарезаем пластинками. Солим по вкусу.
Я брала яблоко, фейхоа и чернослив.
Лука понадобится достаточно много.
Яблоки нарезаем кусочками.
Фейхоа также нарезаем на половинки.
Нарезаем лук и выкладываем на дно банки первым слоем.
Далее выкладываем слоями — печень, яблоки, фейхоа, чернослив. И так чередуем несколько уровней.
Закрываем фольгой и отправляем в холодную (!) духовку и ставим на 180-200 градусов на 30-40 минут.
Получаем очень вкусное блюдо.
Подаем с любым гарниром.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.