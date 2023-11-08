Рецепт: Печень с фруктами — в духовке в банке

Ингредиенты:

печень — 700 гр;

фейхоа — 10 шт;

яблоки — 1 шт;

чернослив — 10 шт;

лук репчатый — 3 шт

Способ приготовления: Предлагаю, как обещала, поделиться с вами новым рецептом приготовления печени (подойдет любая печень — куриная, свиная, говяжья).

Берем печень, отмачиваем ее, нарезаем пластинками. Солим по вкусу.

Я брала яблоко, фейхоа и чернослив.

Лука понадобится достаточно много.

Яблоки нарезаем кусочками.

Фейхоа также нарезаем на половинки.

Нарезаем лук и выкладываем на дно банки первым слоем.

Далее выкладываем слоями — печень, яблоки, фейхоа, чернослив. И так чередуем несколько уровней.

Закрываем фольгой и отправляем в холодную (!) духовку и ставим на 180-200 градусов на 30-40 минут.

Получаем очень вкусное блюдо.

Подаем с любым гарниром.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.