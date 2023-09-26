С какой едой опасно сочетать творог?

Не ешьте творог в один прием пищи с мясом, рыбой и сахаром — об этом предупредила диетолог Марият Мухина. Ее мнение передает интернет-издание «Москва 24».

Специалист напомнила, что сочетать белки животного происхождения вредно. Именно поэтому творог никак «не вяжется» с мясом и рыбой. Такая комбинация может привести к проблемам с пищеварением из-за процессов гниения или брожение в кишечнике.

Также доктор Мухина не одобрила сочетание творога и сахара. Оно является нежелательным из-за того, что молочный продукт уже содержит лактозу — разновидность сахара животного происхождения. Если регулярно удваивать сладость продукта, то риски диабета кратно возрастут.

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