ГлавнаяРецептыПонадобится горячая вода или духовка: как быстро почистить орехи Понадобится горячая вода или духовка: как быстро почистить орехи На чтение: 2 минуты Вкусные орешки – это и отличная закуска для вина и важный ингредиент для большого количества блюд. Почистить их бывает нелегко, однако есть быстрые и легкие методы ускорения этого процесса. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Чистка нескольких орехов не представляет собой трудной задачи, однако, когда их нужно много, могут возникнуть трудности. Воспользуйтесь нашими советами и вы точно сэкономите свое время. Не упустите Немедленно уберите помидоры из холодильника: где правильно хранить этот овощ Классический способ Орехи можно легко чистить с помощью орехокола. Он измельчает скорлупу, не затрагивая ее содержимое. В ограниченных количествах это действительно облегчает задачу, но для больших объемов это все еще относительно медленный и изнурительный метод. Хрустящие орешки / Фото unsplash Разогретая сковорода Сначала опустите орехи в горячую воду и замочите их минимум на полчаса. Затем выложите их на разогретую сковороду. В течение 3 – 5 минут раковины должны начать трескаться самостоятельно. Можно ли ставить орехи в микроволновку Поместите орехи в миску и залейте водой. Затем их следует отправить в микроволновку. Когда вода начнет кипеть, извлеките миску из микроволновки и дайте им остыть. Тогда орехи должны легко растрескиваться. Поможет ли духовка ускорить процесс Разогрейте духовку до 200 градусов и выложите рассыпанные орехи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Орехи можно вынимать примерно через 15 минут. После охлаждения скорлупа должна легко отойти от мякоти. Как приготовить круассаны дома: легкий пошаговый рецепт вкусной сдобы. Поделитесь с друзьями