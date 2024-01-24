Понадобится горячая вода или духовка: как быстро почистить орехи

Вкусные орешки – это и отличная закуска для вина и важный ингредиент для большого количества блюд. Почистить их бывает нелегко, однако есть быстрые и легкие методы ускорения этого процесса.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Чистка нескольких орехов не представляет собой трудной задачи, однако, когда их нужно много, могут возникнуть трудности. Воспользуйтесь нашими советами и вы точно сэкономите свое время.

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Классический способ

Орехи можно легко чистить с помощью орехокола. Он измельчает скорлупу, не затрагивая ее содержимое. В ограниченных количествах это действительно облегчает задачу, но для больших объемов это все еще относительно медленный и изнурительный метод.

Хрустящие орешки / Фото unsplash

Разогретая сковорода

Сначала опустите орехи в горячую воду и замочите их минимум на полчаса. Затем выложите их на разогретую сковороду. В течение 3 – 5 минут раковины должны начать трескаться самостоятельно.

Можно ли ставить орехи в микроволновку

Поместите орехи в миску и залейте водой. Затем их следует отправить в микроволновку. Когда вода начнет кипеть, извлеките миску из микроволновки и дайте им остыть. Тогда орехи должны легко растрескиваться.

Поможет ли духовка ускорить процесс

Разогрейте духовку до 200 градусов и выложите рассыпанные орехи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Орехи можно вынимать примерно через 15 минут. После охлаждения скорлупа должна легко отойти от мякоти.

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