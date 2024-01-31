Рецепт: Печенье киевский торт — Всего три ингредиента!

Ингредиенты:

белки яичные — 75 грамм;

сахар — 140 грамм;

орехи — 100 грамм

Способ приготовления: Предлагаю Вашему вниманию простой, но очень вкусный рецепт печенья, а именно печенье «Киевский торт».

Для приготовления нужны всего три ингредиента, а также миксер , духовка и хорошее настроение! Погнали готовить! Для начала берем белки, комнатной температуры,

затем сахар

и отправляем все это в чашу миксера,

начинаем взбивать до стойких пиков, что бы в итоге у вас получилась вот такая консистенция!

Тем временем берем орехи (у меня это фундук и грецкий) , подсушиваем их в духовке или на сковороде и измельчаем, но не сильно мелко, что бы орешек чувствовался 🙂

Теперь добавляем орехи в белковую массу

перемешиваем

и начинаем выкладывать ложкой, вот такие печеньки.

Отправляем всю эту красоту в духовой шкаф при температуре 110 градусов на 50 минут. Время вышло- даем печенью остыть, ставим чайник, зовем родных и наслаждаемся чаепитием с вкусным домашним печеньем в приятной компании!

Посмотрите на внутренний мир печенья- это нечто!

Воздушно, вкусно сладко!

У меня был ганаш (шоколад+сливочное масло) и я сделала несколько печенек с прослойкой, получилось очень вкусно!

Приятного всем аппетита! Готовьте всегда с любовью и щепоточкой сахара!

P.S. У меня здесь двойная порция 🙂

Время приготовления: 1 ч. 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.