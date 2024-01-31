Рецепт: Печенье киевский торт — Всего три ингредиента!

Ингредиенты:
белки яичные — 75 грамм;
сахар — 140 грамм;
орехи — 100 грамм
Способ приготовления: Предлагаю Вашему вниманию простой, но очень вкусный рецепт печенья, а именно печенье «Киевский торт».
Для приготовления нужны всего три ингредиента, а также миксер , духовка и хорошее настроение! Погнали готовить! Для начала берем белки, комнатной температуры,
затем сахар
и отправляем все это в чашу миксера,
начинаем взбивать до стойких пиков, что бы в итоге у вас получилась вот такая консистенция!
Тем временем берем орехи (у меня это фундук и грецкий) , подсушиваем их в духовке или на сковороде и измельчаем, но не сильно мелко, что бы орешек чувствовался 🙂
Теперь добавляем орехи в белковую массу
перемешиваем
и начинаем выкладывать ложкой, вот такие печеньки.
Отправляем всю эту красоту в духовой шкаф при температуре 110 градусов на 50 минут. Время вышло- даем печенью остыть, ставим чайник, зовем родных и наслаждаемся чаепитием с вкусным домашним печеньем в приятной компании!
Посмотрите на внутренний мир печенья- это нечто!
Воздушно, вкусно сладко!
У меня был ганаш (шоколад+сливочное масло) и я сделала несколько печенек с прослойкой, получилось очень вкусно!
Приятного всем аппетита! Готовьте всегда с любовью и щепоточкой сахара!
P.S. У меня здесь двойная порция 🙂
Время приготовления: 1 ч. 15 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.