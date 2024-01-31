Описание приготовления:
Для начинки выбирайте сметану более жирную, не менее 25%. Клубнику используем сладкую, душистую. Сам пирог выходит очень нежным и вкусным, поэтому, обязательно попробуйте его приготовить.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Песочное тесто 350 Грамм
- Клубника 250 Грамм
- Сметана 350 Грамм (высокой жирности)
- Крахмал кукурузный 30 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Ванильный сахар 30 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Масло растительное 1 Ст. ложка
Количество порций 6
Калорийность
309 ккал
Калорийность
3 г
Белки
19 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клубничный пирог из песочного теста»
Подготовьте все ингредиенты. Песочное тесто можно сделать накануне, хранить его можно в морозильной камере. Для этого возьмите чашу блендера и соедините в ней 70 граммов сахара, одно яйцо, чайную ложку разрыхлителя, 125 граммов холодного сливочного масла, 1.5 стакана муки. Пробейте все несколько раз, пульсирующими движениями, и все — тесто готово. В любой момент вы сможете достать из морозильной камеры заготовку теста и быстро приготовить аппетитный пирог. Также песочное тесто можно приобрести готовое в магазине.
Далее приготовьте заливку для пирога. В глубокую миску вбейте два куриных яйца, добавьте сметану.
Следом в сметану всыпьте сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал.
При помощи миксера соедините все ингредиенты.
Клубнику очистите от хвостиков, сполосните и просушите.
Разогрейте духовку до 165 градусов. Возьмите форму для пирога, после смажьте ее слегка маслом и выложите тесто, сформировав бортики. Тесто проколите вилкой по всей площади заготовки.
Выложите в форму клубнику.
Следом залейте приготовленную сметанную заливку. Переставьте форму в духовку, на 35-40 минут.
Спустя время аккуратно достаньте пирог из духовки, дайте ему полностью остыть, и только после нарезайте порционно и подавайте к столу.
Приятного аппетита!