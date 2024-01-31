Описание приготовления:

Для начинки выбирайте сметану более жирную, не менее 25%. Клубнику используем сладкую, душистую. Сам пирог выходит очень нежным и вкусным, поэтому, обязательно попробуйте его приготовить.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Ягоды / Клубника / Мука Блюдо: Выпечка / Пироги / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Песочное тесто 350 Грамм

Клубника 250 Грамм

Сметана 350 Грамм (высокой жирности)

Крахмал кукурузный 30 Грамм

Сахар 100 Грамм

Ванильный сахар 30 Грамм

Яйца 2 Штуки

Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 6

Калорийность

309 ккал

Калорийность

3 г

Белки

19 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клубничный пирог из песочного теста»

Подготовьте все ингредиенты. Песочное тесто можно сделать накануне, хранить его можно в морозильной камере. Для этого возьмите чашу блендера и соедините в ней 70 граммов сахара, одно яйцо, чайную ложку разрыхлителя, 125 граммов холодного сливочного масла, 1.5 стакана муки. Пробейте все несколько раз, пульсирующими движениями, и все — тесто готово. В любой момент вы сможете достать из морозильной камеры заготовку теста и быстро приготовить аппетитный пирог. Также песочное тесто можно приобрести готовое в магазине.

Далее приготовьте заливку для пирога. В глубокую миску вбейте два куриных яйца, добавьте сметану.

Следом в сметану всыпьте сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал.

При помощи миксера соедините все ингредиенты.

Клубнику очистите от хвостиков, сполосните и просушите.

Разогрейте духовку до 165 градусов. Возьмите форму для пирога, после смажьте ее слегка маслом и выложите тесто, сформировав бортики. Тесто проколите вилкой по всей площади заготовки.

Выложите в форму клубнику.

Следом залейте приготовленную сметанную заливку. Переставьте форму в духовку, на 35-40 минут.

Спустя время аккуратно достаньте пирог из духовки, дайте ему полностью остыть, и только после нарезайте порционно и подавайте к столу.

Приятного аппетита!