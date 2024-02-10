Рецепт: Печенье на кефире «Листочки» — с интересным способом формовки

Ингредиенты:

куриные яйца — 2 шт;

сахар — 4 ст.л. с горками;

соль — щепотка;

масло растительное — 3 ст.л.;

кефир — 120 мл;

мука — 300 гр;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

ванилин — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Сегодня расскажу еще об одном рецепте, который также недавно освоила. Это красивые печенки на кефире, которые, в принципе, готовятся очень просто и относительно быстро. По форме они мне напоминают листочки. Что-то похожее я уже делала, но это были булочки, тот рецепт назывался сдобные булочки «Листочки», которые также были похоже на листочки. Но в лепке они все-же немного отличаются. Получилось очень вкусно к какао, да и к чаю, и к кофе они прекрасно подойдут. Недавно перестала пить много кофе, заменила его на какао, вот и в добавок к нему сделала печенье. И готовится оно из доступных продуктов, о которых, я сейчас расскажу с небольшими подробностями.

Эти печенки без начинки, поэтому ингредиенты у нас только для теста и также можно выделить отдельным пунктом одно яйцо, им я просто смазала печенки перед выпеканием.

Итак, из чего я делала тесто. Я взяла 1 куриное яйцо, 4 ст.л. сахара с горками (один раз делала из 3 ст.л., на мой взгляд, получилось не совсем сладко, но тоже не плохо) и щепотку соли для баланса вкуса. Масло использовала растительное, 3 ст.л.. Тесто делала на кефире, но для подъема теста использовала не соду, а разрыхлитель, хотя к кефиру и сода подойдет. Также использовала ванильных сахар, можно 0,5 ч.л., а можно и целую ч.л., кто как любит. Я положила только половину ч.л. И конечно, какое тесто без муки. Муки у меня ушло около 2 стаканов, немного меньше. Примерно 300 гр. Все зависит будет от муки, тесто я не делала слишком плотное, мне было достаточно того, чтобы тесто не липло к рукам и было средней плотности. И в готовом виде они у меня не крошились (возможно это не совсем хорошо для печенья), а были помягче, так нам больше нравится.

Вот, это все что касалось ингредиентов. Теперь, давайте, готовить.

Кроме теста и лепки особо делать ничего не нужно. Приготовим само тесто. Чашку можно брать небольшую, так как кефира у нас всего 120 мл.

Разбиваем в чашку 1 куриное яйцо, добавляем 4 столовые ложки с горками сахара и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем. Возможно покажется странным, но я стала в приготовлении теста использовать насадку для миксера, в ней больше открытых мест, чем в венчике. И поэтому когда уже начинаю добавлять муку, тесто в нем не застревает. Ложки и вилки повреждали мои чашки, видимо пластик был нежным, но зато рассчитан на замес даже липкого теста, в нем намного легче с ним работать.

Затем вливаем 3 ст.л. растительного масла и 120 мл кефира. Все хорошо перемешиваем.

Всыпаем для начала немного меньше 300 граммов муки. У меня ушло около 300 гр, но многое зависит от муки. Поэтому, чтобы сильно не перебить тесто мукой, муку всегда добавляем постепенно. Можно тесто сделать поплотнее, но мы даже печенье любим помягче, поэтому мне было достаточно того, чтобы тесто перестало липнуть к рукам. Когда тесто уже не липло, муку больше не добавляла. С таким тестом было очень приятно работать. Также не забываем про 1 ч.л. разрыхлителя и 0,5 ч.л. ванилина. Я в чашку с кефиром и прочими ингредиентами добавила муку, затем, не перемешивая муку с жидкой частью теста, добавила разрыхлитель и ванилин. И в начале помешала по верху сухие ингредиенты, а затем уже начала перемешивать сухие ингредиенты с жидкой частью теста. Тесто я долго не замешивала, просто собрала в колобок. Можно думаю оставить его отдохнуть, но я сразу начала его делить на части и сразу формовать печенье.

Поделила я тесто на 10 частей. Можно и на 12-14, смотря какого размера печенки вы хотите получить. Если тесто делим на больше частей, сами шарики теста будут меньше и следовательно сильно раскатать его не получиться, и в итоге само печенье будет меньше. Ну это конечно логично.

При желании, думаю, можно оставить шарики теста тоже отдохнуть. Но я начала сразу формовать печенье. Тесто было послушным, работать с ним было совсем не трудно. Теперь расскажу, как я его формовала. Для начала раскатала шарик теста в круг. Поделила его на 4 части. Получились 4 прямоугольных треугольника с «округленной» гипотенузой.

Вот теперь эту «округленную» гипотенузу мы как бы складываем.

Теперь ставим треугольники один на другой, как показано на фото.

Берем китайскую палочку и придавливаем по центру.

Теперь соединяем края первого треугольника сверху.

Теперь поднимаем и прищипываем края нижележащего треугольника к верхнему. И так далее.

В итоге такая печенка в форме листочка получилась.

Затем, когда все печенья сформованы, смазываем их яйцом.

Выпекаем около 20 минут при 180 градусах. Многое зависит от духовки. Я пекла около 30-35 минут при 220 градусах, но такие показатели, как у меня, скорее всего вам не подойдут, слишком много и по градусах, и по времени. Моя духовка мягко печет. Каждая хозяйка уже думаю сможет сориентироваться в пункте выпекания, зная свою духовку.

Сразу как вытащили печенье с духовки, сразу посыпаем сахарной пудрой, пока горячие.

Иии, можно уже кушать. Завариваем любимый чаек или кофеек, а может какао, и начинаем пробовать. Очень вкусно на полдник, да и готовить было совсем не трудно! Обязательно попробуйте слепить такие печенки. Если у вас уже есть рецепт печенья в своей кулинарной книжке, вы можете использовать при желании свое тесто, а способ лепки взять с этого рецепта. Всем спасибо за внимание! Приятного аппетита! Радуйте близких новыми рецептами!

Время приготовления: 1 ч.