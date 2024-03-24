Сочная горбуша в духовке

Запеченная горбуша в духовке – это вкусное и полезное блюдо, которое не требует профессиональных поварских навыков для своего исполнения. В горбуше не содержится много косточек в отличие от многих видов рыбы, что не создает особых проблем во время еды. Горбуша идеально сочетается с различными овощами. Поэтому всегда можно разнообразить повседневное и праздничное меню. Аппетитная рыба станет отличным угощением для любого повода.

Сочная и мягкая горбуша, запеченная в духовке

Сочная и мягкая горбуша, запеченная в духовке, готовится максимально просто и не доставит никакого труда даже начинающей хозяйке. Чтобы сэкономить время, можно подготовить рыбу заранее. Например, оставить кусочки в молоке на ночь. В таком случае она станет еще нежнее и аппетитнее. Обязательно попробуйте этот рецепт – это вкусно, быстро и достаточно бюджетно.

Ингредиенты –+2 порц.

Горбуша 200 гр.

Молоко коровье 250 мл.

Соль 2 щепотки

Майонез 2 ст.л.

Масло растительное для смазывания формы

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 20 мин.

Как запечь сочную и мягкую горбушу в духовке? Подготавливаем ингредиенты. Первым делом очищаем горбушу, отрезав голову, плавники и хвост. Из обрезков выйдет очень аппетитный бульон для ухи или других блюд. Можно взять сразу готовые стейки, это еще больше упростит процесс приготовления. Вспоров брюшко, удаляем внутренности. Хорошенько промываем тушку и обсушиваем. После чего нарезаем порционными кусочками. Порционные кусочки складываем в емкость и заливаем молоком. Даем постоять в течение трех часов. Я чаще всего оставляю на ночь. Спустя указанное время сливаем молоко. Солим и перчим кусочки. Включаем духовку, установив стандартную температуру 180 градусов, и разогреваем. Жаропрочную форму промазываем растительным маслом. Кладем кусочки горбуши. Сверху покрываем майонезом. Отправляем горбушу запекаться. Потребуется 15-20 минут в зависимости от особенностей духовки. Рыба должна хорошо зарумяниться. Тем временем можно приготовить гарнир. Спустя указанное время сервируем угощение, украсив зеленью и лимонными дольками, дополнительно подав отварной картофель или рассыпчатый рис. Сочная и мягкая горбуша, запеченная в духовке готова! Приятного аппетита!

Вкусная горбуша, запеченная в фольге в духовке

Вкусная горбуша, запеченная в фольге в духовке, обладает великолепным внешним видом и станет отличным главным блюдом на любом праздничном застолье. Приготовление горбуши не доставит особых проблем. Все достаточно легко. По данному рецепту можно приготовить целую тушку, стейки или филе.

Время готовки – 1 ч. 35 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Горбуша размороженная – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – 0,5 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Специи для рыбы – 1 ч.л

Смесь перцев молотая – 0,5 ч.л.

Тимьян свежий – 5 веточек.

Процесс приготовления:

Подготавливаем фольгу и все нужные ингредиенты. Горбушу необходимо предварительно разморозить естественным образом. Чесночные дольки освобождаем от шелухи. Лимон и тимьян промываем и обсушиваем. С размороженной тушки срезаем плавники, удаляем голову и хвост. Вычищаем внутренности. Хорошо промываем и убираем пленочки. Поперек делаем не слишком глубокие надрезы. Данная процедура нужна для того, чтобы горбуша быстрее замариновалась и так будет проще нарезать готовое блюдо порционными кусочками. Приправляем рыбу специями для рыбы и молотой смесью перцев, посыпаем солью. Втираем со всех сторон. Берем один крупный лимон или два поменьше. Из одного выжимаем сок и снимаем цедру. Второй разрезаем вдоль и нарезаем тонкими дольками. Для маринада в небольшой пиале смешиваем давленый или мелко нарубленный чеснок и цедру лимона. После чего наливаем оливковое масло и лимонный сок. Добавив листочки тимьяна, хорошенько перемешиваем. Приготовленным маринадом щедро промазываем тушку внутри и снаружи. В надрезы вставляем дольки лимона и оставшийся лимон кладем в брюшко. Отставляем в сторону на полчаса, чтобы горбуша хорошо замариновалась. Минут за 10 до конца процесса включаем духовку на 200 градусов. Форму застилаем фольгой и перекладываем замаринованную тушку. Упаковываем горбушу в фольгу. Отправляем форму в раскаленную духовку на 20 минут. Спустя указанное время разворачиваем фольгу и даем зарумяниться горбуше в течение еще 20 минут. Готовую горбушу аккуратно освобождаем от фольги и перемещаем на красивое блюдо. При желании дополняем гарниром или овощами и подаем к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить сочное филе горбуши в духовке с овощами

Как приготовить сочное филе горбуши в духовке с овощами, с большим удовольствием поделюсь сегодня. Несложный и очень аппетитный рецепт не займет и часа на свое исполнение. Все продукты без труда можно найти в ближайшем супермаркете. Чтобы упростить процесс готовки, рекомендую сразу брать обработанное филе. Блюдо получается ярким и очень вкусным.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе горбуши – 500 гр.

Морковь – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Помидоры – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Петрушка – 4 ветки.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продукты. Промываем и обсушиваем филе горбуши или самостоятельно разделываем тушку на филе. Помидоры и петрушку промываем и обсушиваем. Сыр выбираем тот, который хорошо плавится. Лук и морковку освобождаем от шелухи и кожицы и промываем. Сыр и морковь крупно натираем на терке. Лук рубим как можно мельче. Помидоры режем пятаками. Включаем для разогрева духовку, установив 180 градусов. На плите устанавливаем сковороду и наливаем две столовые ложки оливкового масла. На горячую поверхность отправляем морковку и лук, и при частом перемешивании пассеруем до мягкого и золотистого состояния. Приправляем солью и перцем. Перемешав, убираем с плиты и остужаем. После чего перекладываем в жаропрочную форму. Сверху укладываем подготовленное филе горбуши. Покрываем рыбу остатками оливкового масла. Солим и перчим. Далее кладем кружочки помидоров и засыпаем ровным слоем сырной стружки. Помещаем блюдо в разогретую духовку и готовим угощение 20-25 минут. Спустя указанное время осторожно при помощи прихваток достаем готовое блюдо. Сервируем угощение и присыпаем измельченной петрушкой. Подаем нежное угощение. Приятного аппетита!

Запеченная горбуша с сыром и помидорами в духовке

Запеченная горбуша с сыром и помидорами в духовке представляет собой сытное и яркое угощение, которое подходит для семейных обедов и званых ужинов. Процесс подготовки займет минимум времени. Пока запекается горбуша, можно приготовить гарнир или другие закуски.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Стейки горбуши – 500 гр.

Лимонный сок – 10 мл.

Соль – 2 щепотки.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Помидоры – 3 шт.

Зелень – для украшения.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Стейки горбуши промываем и обсушиваем. Складываем в емкость. Поливаем соком лимона. Солим и перчим. Хорошо перемешав, даем промариноваться 10-15 минут. Лук и чеснок освобождаем от шелухи. Ополаскиваем под краном. Лук тонко нарезаем кольцами. Чеснок выдавливаем с помощью пресса. Промытые помидоры насухо вытираем и нарезаем кружочками. По желанию удаляем кожицу, ошпарив плоды кипятком. Крупно натираем на терке сыр. Включаем духовку, установив на датчике 200-220 градусов. На противень кладем бумагу для выпечки и при использовании силиконовой кисточки промазываем растительным маслом. На небольшом расстоянии друг от друга укладываем порционные кусочки горбуши, сверху кладем кружочки помидоров и луковые кольца. Присыпаем измельченным чесноком и стружкой сыра. Разместив в раскаленной духовке, запекаем 20-25 минут до золотистости, в зависимости от особенностей техники. Чтобы не обжечься при помощи прихваток достаем готовое блюдо из духовки. Раскладываем по тарелкам аппетитную рыбу. Дополнительно подаем салат из свежих овощей или по желанию отвариваем гарнир. Приятного аппетита!

Сочная горбуша с сыром и майонезом в духовке

Сочная горбуша с сыром и майонезом в духовке – это универсальное угощение, которое будет уместно для любого повода. Несложный процесс не доставит неудобств даже новичку на кухне. Минимум ингредиентов и свободного времени, и аппетитное яркое блюдо на столе. Рыба выходит нежной и необыкновенно вкусной.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Филе горбуши – 500 гр.

Сыр – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Подготавливаем ингредиенты. Филе горбуши ополаскиваем под краном и убираем влагу бумажными полотенцами, промакивающими действиями. Подготовленную рыбу разрезаем на желаемые по величине куски. При помощи мелкой терки измельчаем твердый хорошо плавящийся сыр. Подготовленную горбушу складываем в огнеупорную форму. Посыпаем перцем и солью. Сверху щедро пропитываем майонезом. Далее ровным слоем засыпаем измельченным сыром. Аккуратно размещаем в раскаленной до 180 градусов духовке и готовим полчаса до образования золотистой сырной корочки. Через полчаса извлекаем при помощи прихваток готовое блюдо. Немного остудив, раскладываем аппетитную горбушу по порциям. Декорируем по своему усмотрению, при желании дополняем свежими овощами, гарниром из рассыпчатого риса или картофельным пюре и подаем к столу. Приятного аппетита!

Вкусная горбуша с картошкой в духовке

Вкусная горбуша с картошкой в духовке представляет собой полноценное угощение, которое без особых заморочек сможет повторить каждый. Аппетитное блюдо безупречно впишется не только в повседневный рацион, но и станет украшением праздничного мероприятия в качестве главного блюда.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Горбуша – 1 шт.

Картофель – 6 шт.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 0,5 ст.

Помидоры черри – 3 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сок лимона – 2 ст.л.

Майонез – 100 гр.

Масло растительное – для смазывания формы.

Горчица – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Подготовив набор необходимых продуктов, приступаем к процессу создания простого и очень вкусного кулинарного шедевра. Горбушу хорошего качества очищаем от внутренностей и головы. Промываем и просушиваем. Посолив и сбрызнув соком лимона, даем рыбе промариноваться. Освободив картофель от кожуры при помощи овощечистки, тонко нарезаем кружочками. Для соуса смешиваем майонез и горчицу и разбавляем водой. Достаточно будет половины стакана. Хорошо размешиваем. Горбушу разрезаем на порции. Перекладываем горбушу в объемную миску и поливаем половиной ранее приготовленного соуса. Хорошенько перемешиваем. Жаропрочную форму промазываем растительным маслом. На дно укладываем картофельные ломтики. Солим и перчим, и заливаем остатками соуса. Сверху размещаем промаринованные куски горбуши. Посыпаем солью и перцем. Промываем и вытираем помидоры черри. Разрезаем вдоль. Освободив лук от шелухи, ополаскиваем и тонко нарезаем четвертинками. По рыбе раскладываем овощную нарезку. После чего запаковываем в фольгу. Убираем в раскаленную духовку и готовим при 180-190 градусах 50-60 минут в зависимости от особенностей духовки. Спустя время проверяем, пропекся ли картофель, проколов зубочисткой. Осторожно достаем блюдо, придерживая форму прихватками, чтобы не обжечь руки. Немного остудив, начинаем сервировать угощение. Украшаем по желанию зеленью. Подаем к столу. Горбуша получается нежной и необыкновенно вкусной. Приятного аппетита!

Мягкая и сочная горбуша с луком

Мягкая и сочная горбуша с луком готовится максимально легко и выглядит достаточно аппетитно. Блюдо идеально вписывается в рацион зожников и тех, кто придерживается ПП меню. Нежная горбуша станет отличным вариантом для низкокалорийного и питательного ужина.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Горбуша – 1 кг.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Розмарин свежий – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Фасоль стручковая замороженная – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Обрабатываем и очищаем горбушу, удалив внутренности, плавники, голову и хвост. Разрезаем на куски, ширина которых составляет 4 сантиметра. Солим и перчим кусочки, сбрызгиваем лимонным соком и даем немного промариноваться. Освобождаем морковь и лук от кожицы и шелухи. Промываем очищенные овощи и сладкий перец. Лук нарезаем четвертинками, а морковь с перцем полосками. Разогреваем сковороду с растительным маслом на сильном огне. Забрасываем овощную нарезку и добавляем замороженную стручковую фасоль. При частом помешивании пассеруем 5 минут. Добавляем немного соли. Хорошенько размешав, убираем с плиты. Сначала включаем духовку для разогрева при 200 градусах. Отрываем несколько листов фольги и складываем пополам. Из каждой заготовки формируем лодочку. На дно укладываем обжаренные овощи и несколько листочков розмарина. Далее кладем по 2 кусочка горбуши, как показано на фото. Запечатываем лодочки сверху. Отправляем заготовки на 15 минут в горячую духовку. Спустя указанное время осторожно достаем готовое блюдо и аккуратно разворачиваем, чтобы не ошпариться. Возвращаем рыбу зарумяниться еще на 10 минут. Через 10 минут аппетитное блюдо прямо в фольге раскладываем по порционным тарелкам. Приятного аппетита!

Горбуша в сметане в духовке

Горбуша в сметане в духовке обладает нежной сочной мякотью и презентабельным внешним видом. Сочное угощение не потребует больших временных и финансовых затрат для своего исполнения. Блюдо будет гармонично смотреться не только на обеденном, но и праздничном застолье. Берите рецепт на заметку и воплощайте в жизнь!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Горбуша – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Помидоры – 2 шт.

Сметана – 200 гр.

Вода – 0,5 ст.

Сыр твердый – 150 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Прованские травы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Очищаем чеснок от шелухи. Промываем помидоры и тушку горбуши. Прежде всего разогреваем духовой шкаф до 200 градусов. Разрезаем горбушу по хребту и извлекаем кости. Обработанные половинки разрезаем на удобные куски. Подготовленные куски перекладываем в огнеупорную форму. Посыпаем горбушу прованскими травами или другими приправами. Солим и перчим. Помидоры режем кружочками. Используя терку со средними отверстиями, натираем сыр. Для сметанного соуса смешиваем сметану и выдавленный через пресс чеснок. Активными движениями перемешиваем. Горбушу щедро покрываем ароматным сметанным соусом. Далее укладываем помидорные кружочки и снова покрываем соусом. На дно формы выливаем половину стакана воды. Равномерно присыпаем сырной стружкой и запечатываем форму фольгой. Помещаем форму в прогретый духовой шкаф на 20-30 минут в зависимости от мощности техники. Спустя указанное время при помощи прихваток вынимаем форму и разворачиваем. Даем слегка остыть и раскладываем по порциям. Если есть желание украшаем блюдо и подаем. Приятного аппетита!

Стейки горбуши с лимоном в духовке

Стейки горбуши с лимоном в духовке – это потрясающее угощение, которое готовится элементарным образом. Весь процесс займет не более часа. Готовьте горбушу и на праздники, и для повседневного употребления. Это замечательный вариант питательного блюда идеально подойдет для всех любителей рыбных блюд.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Горбуша – 8 стейков.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль адыгейская – по вкусу.

Лимон – по вкусу.

Сыр твердый – 150 гр.

Процесс приготовления:

Промываем и обсушиваем стейки горбуши и лимон. Разогреваем духовку при 180 градусах. Противень застилаем фольгой и укладываем на него горбушу. Приправляем солью с двух сторон. Поливаем лимонным соком. Слегка сбрызгиваем горбушу растительным маслом. Крупно натираем сыр на терке и посыпаем каждый стейк сырной стружкой, формируя «шапочку». Противень размещаем в раскаленной духовке и запекаем горбушу 35 минут до аппетитной румяности. Спустя указанное время достаем горбушу и сервируем по тарелкам. Украшаем свежей зеленью. При желании дополняем любимыми овощами или подаем с гарниром. Приятного аппетита!

Сочная горбуша, запеченная в сливках в духовке

Сочная горбуша, запеченная в сливках в духовке, выглядит привлекательно и аппетитно. Этот вариант угощения подойдет для любого повода. Для реализации рецепта потребуется всего лишь 45 минут. Без особых усилий и несмотря на кулинарный опыт, блюдо повторит даже начинающая хозяйка.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе горбуши – 300 гр.

Сливки 10% – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 80 гр.

Сыр – 100 гр.

Специи для рыбы – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления: