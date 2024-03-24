Вкусный и простой торт без муки. Вы будете готовить его каждый день.

Торты для большинства ассоциируются с праздниками. Этот десерт готовится на постоянной основе для свадеб и юбилеев. В Америке есть понятие вкуса торта на День Рождение. Этот сладкий приторный вкус добавляют во все сладости, делают лимитированные коллекции популярных шоколадок.

При этом типичный торт на День Рождения в США продается в любом кондитерском отделе. Поразительно, но эти торты готовятся буквально точной копией друг друга. Белый крем, шоколадный бисквит, разноцветная посыпка.

Конечно, купить более разнообразный в плане дизайна и не приторный торт можно, но у частных кондитеров. Расскажем, как самим сделать пышный красивый торт.

Ингредиенты для торта:

яичные желтки — 4 шт.;

греческий йогурт — 400 г;

сахар — 80 г;

кукурузный крахмал — 50 г;

разрыхлитель — 2 г;

яичные белки — 4 шт.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Приготовление торта:

В миску добавляем яичные желтки, греческий йогурт, 40 грамм сахарного песка и кукурузный крахмал с разрыхлителем, перемешиваем до однородности. Взбиваем белки с солью, ванилью и сахаром до пышной устойчивой пены.

Постепенно в пену добавляем частями тесто, перемешиваем аккуратно лопаткой. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем в нее тесто.

Кладем форму для выпечки на противень, вливаем на его дно кипяток. Выпекаем торт при 170 градусах 50 минут.

Остается только посыпать торт сахарной пудрой и подать к столу.

Получается очень мягкий и нежный бисквит, к которому можно добавить заварной крем.