Рецепт: Пирог с курагой и грецкими орехами — вкусно к чаю

Ингредиенты:

курага — 400 гр;

мука — 250 гр;

сметана — 100 гр;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 0,5 ч.л.;

орехи грецкие — 150 гр;

яйца куриные — 2 шт;

масло сливочное — 50 гр;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

сахар — в тесто — 2 ст.л., в начинку — 3 ст.л.

Способ приготовления: Всем доброго времени суток! Вот у меня и еще один новый рецепт. Совсем недавно готовила очень вкусный ботлихский пирог, и на этом решили не останавливаться, а приготовить похожий пирог по начинке. Тесто приготовила немного по-другому, сформировала по-другому, но начинка в основе такая же — это курага и орехи. Получилось очень красиво и всем очень понравилось! Самое то к чаю на полдник, да и вообще, думаю, на него всегда найдется аппетит! В тоже время, готовится он не сложно и, можно сказать, времени уходит не больше, чем на другую любую выпечку. Обязательно попробуйте приготовить, результат вам точно понравится!

Начнем, как всегда, с ингредиентов. Поделим на пункты, так намного удобней.

Первое с чем мы разберемся — это тесто. Готовила я его на сметане, в холодильнике оставалось пол баночки, то есть 100 гр. Вот все эти 100 гр я и положила, вполне нормально вышло теста по объему в готовом виде. Но в источнике, где я нашла этот рецепт, было указано только 35 гр. Все же, думаю, лучше положить 100 гр. Также в само тесто я положило 1 яйцо, плюс 1 яйцо для смазывания пирога перед выпеканием. Маргарин уже не использую, перешла на сливочное масло, оно полезней. Его я брала 50 гр. Также взяла сахара 2 ст. л. с горками, это около 50 гр. И щепотка соли для баланса вкуса. Ванильный сахар можно брать в любом привычном количестве, мы раньше даже не всегда ставили, от этого выпечка сильно не портится. И какое же тесто у нас без муки) Муки брала чуть больше 1 стакана, но в среднем думаю у вас уйдет около 250 гр. Можно использовать самоподнимающуюся муку, но я пока не пробовала ее использовать, использовала по старинке 1 ч. л. разрыхлителя.

Начинка у нас будет из грецких орехов и кураги. Нужны будут и целые половинки грецких орехов при формировании пирога. Мы забыли их купить заранее, пришлось чистить самим уже те, которые были. Так вот, к чему это я клоню, есть прекрасный способ их аккуратно вынуть из скорлупы. Нужно поставить кастрюлю или казан с водой на газ, довести его до кипения и кинуть промытые в скорлупе орехи. Варить их 10-15 минут. Так скорлупка станет мягче и чистить их намного легче. А воду, в которой варились орехи, я остудила и вылила в горшки с цветами. Такая вот подкормка еще получилась. Немного орехов, уже не принципиально целых, потребуется для посыпки. Это что касается орехов. Курагу я брала 2 полных стакана, и измельчила в блендере с сахаром. Можно взять чуть меньше при желании, но на наш взгляд, когда начинки много — получается очень вкусно.

Вот все что я хотела сказать про ингредиенты.

Теперь приступим к приготовлению.

В чашку, где будем собирать тесто, разбиваем 1 яйцо. Добавляем 2 столовые ложки сахара (с горками), 100 гр сметаны, щепотку соли и 50 гр растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешиваем.

Затем добавляем по вкусу ванильный сахар. Муки для начала берем чуть меньше, чтобы тесто слишком не перебить. Я всегда люблю делать мягкое тесто, даже если делаю печенье. Тогда выпечка и в готовом виде получается очень мягкой. Также, как я говорила в описании ингредиентов, добавила разрыхлитель 1 чайную ложку. Все хорошо перемешиваем, при необходимости добавляем муку, если тесто липкое. Тесто должно быть мягким, но не должно липнуть к рукам. Убираем его в холодильник минимум на 20 минут. Лучше на 30 минут, а можно и вообще на 1 час. Смотря какие параллельные дела вы еще решили сделать на перерыве.

Также нужно будет подготовить начинку. Первыми измельчаем в блендере немного орехов, для посыпки. Также нужны целые половинки грецких орехов, их не трудно просто купить в магазине. Но можно и воспользоваться лайфхаком, если есть дома неочищенные орехи (про него я писала в пояснении ингредиентов). Курагу заранее заливаем кипятком и оставляем минут на 5-10. Затем воду сливаем и перебиваем в блендере с сахаром до кашеобразного состояния.

Теперь про формирование пирога. Весь шарик теста, который у нас побыл в холодильнике, мы тонко раскатываем (но не до просвечивания стола, понятное дело), под конец перекладываем на пергаментную бумагу и раскатываем еще немного под размер противня (но в форме круга).

Затем удобно воспользоваться крышкой или тарелкой. Просто придавливаем совсем немного подходящей крышкой центр пласта теста, чтобы была видна ровная серединка.

И начинаем делать надрезы. Люблю делить на 2 части, каждую на две, потом каждые на 2 и так далее. Там получается ровнее, чем, например, просто идти по/против часовой стрелки по кругу.

В центр пирога ставим начинку из кураги с сахаром. Разравниваем по всей середке, до самых надрезов.

Теперь делаем «кармашки». Поднимаем любую полосу и как бы ей закрываем начинку плюс защипываем, чтобы получился треугольник.

Теперь разбиваем яйцо, немного белка выливаем (чтобы выпечка в итоге получилась ярче) и оставшийся белок размешиваем с желтком. Смазываем им все наши треугольники.

В каждый треугольник ставим целые половинки грецких орехов, совсем немного придавливая.

Теперь еще посыпаем измельченными орехами. И выпекаем около 30 минут при 180 градусах. Все конечно, от духовки зависит. Я пекла около 35-37 минут при 220 градусах. Но такая температура как у меня, вам скорее всего не подойдет.

Красота такая получается. А когда спечется и начинаешь пробовать, остаешься полностью довольной проделанной работой сама и все родные. Ну и работа в принципе, не из самых сложных.

Порционный кусочек тоже очень симпатично смотрится, тесто не очень толстое, мягкое, с одной из самых вкуснейших начинок. Попробуйте приготовить, это очень вкусно! Рада, что решилась приготовить, хотя долго откладывала его попробовать сделать, видели такой рецепт давно. А теперь, можно искать лишние поводы порадовать себя и близких, рецепт для такого случая есть! Все спасибо за внимание, будьте здоровы и счастливы!

Видео:

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.