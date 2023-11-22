Запеченное тыквенное суфле в духовке

Любые блюда, приготовленные с тыквой, вряд ли можно было назвать моими любимыми. Помню в детстве меня пытались накормить тыквенной кашей. Но мне даже запах было сложно переносить, что уж говорить о том, чтобы попробовать ее. Так продолжалось долгое время, но в один прекрасный день жена брата угостила меня удивительным блюдом. После этого я изменила своё отношение к этому овощу. Теперь я часто готовлю разные блюда из него. Например, тыквенное суфле.

Этот десерт получается особенно вкусным. При этом по запаху и вкусу даже сложно понять, что он сделан из тыквы. Данное блюдо — отличный вариант, чтобы накормить детей полезной сладостью, даже если они наотрез отказываются пробовать тыкву в любом ее виде.

Готовим запеченное тыквенное суфле

Ингредиенты

Тыква150 г Сахар3 ст. л. Яйцо2 шт. Пшеничная мука1 ст. л.

Приготовление

Блюдо готовится очень быстро и просто. С его приготовлением может с легкостью справиться даже новичок. Итак, сначала помойте тыкву, очистите ее от кожуры и нарежьте на кубики размером 1 х 1 см. Затем сложите нарезанную тыкву в форму и запекайте в духовке или же в микроволновой печи до мягкости. Из приготовленного овоща нужно сделать пюре с помощью погружного блендера. Вместо блендера можно использовать самое обычное кухонное сито. Через него перетираем мягкие кусочки тыквы до однородного состояния. Теперь приступаем к приготовлению остальных ингредиентов. Отделяем желтки от белков и взбиваем их с 2 ст. л. сахара. Затем добавляем к ним тыквенную массу и 0,5 ст. л. муки. Яичные белки тоже пригодятся для приготовления суфле из тыквы. Их нужно взбить до загустения. Затем добавляем в них сахар и продолжаем взбивать пока появятся пики. Смешиваем взбитые белки с тыквенно-яичной массой. Аккуратно и плавно перемешиваем, чтобы сохранить воздушную текстуру. Для приготовления суфле нам понадобятся формочки. Можно использовать стеклянные, керамические или силиконовые. Смазываем их сливочным маслом и присыпаем мукой. Выкладываем готовое тыквенное пюре с яйцами, заполняя 2/3 формы. После этого сверху посыпаем коричневым сахаром. Духовку разогреваем до 200 градусов и запекаем наш десерт в течение получаса. Готовый десерт подаем горячим. Он отлично подходит к молоку и какао.

Будьте готовы к тому, что после приготовления суфле может быстро осесть. Но его восхитительные вкусовые качества и замечательный аромат остаются неизменными. Если вы еще думаете, что приготовить из тыквы, чтобы все члены семьи могли это есть, попробуйте сделать такое суфле и порадуйте своих родных удивительным, тающим во рту десертом.