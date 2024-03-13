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Рецепт пирожного из детства: свежие «каштанчики», которые тают во рту (видео)

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Рецепт пирожного из детства: свежие «каштанчики», которые тают во рту (видео)

Главный секрет любимого пирожного «каштан» — тесто замешивается на вареных желтках, которые перетираются вилкой или натираются на терке.

Помните сладкие темные шарики, которые назывались «каштанами»? Да-да, это именно то пирожное, которое продавалось в ларьке со сладостями недалеко от дома и на которое всегда хватало из карманных денег.

Главный секрет «каштанчиков» — в том, что тесто замешивается на вареных желтках, которые можно натереть на терке, а можно размять вилкой. А еще вкус этого десерта зависит от того, в чем в самом конце обвалять его — в кокосовой стружке, посыпке, измельченных вафлях или шоколадной глазури.

Ингридиенты на 40 «каштанов»:

Для теста —

  • 200 г сливочного масла;
  • 5 яиц;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 10 г ванильного сахара (1 пакетик);
  • горсть орехов (любых, лучше глазированных).

Для помадки и посыпки —

  • 100 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. какао;
  • 30 мл молока (или воды).

Оставьте сливочное масло нагреваться до комнатной температуры. За это время отварите яйца, уберите скорлупу и отделите желтки от белков. Натрите желтки на терке. Для удобства их можно просто растереть с ванильным сахаром.

Смешайте размягченное сливочное масло с жирной сметаной, желтками, ванильным сахаром и щепоткой соли. Размешайте муку с разрыхлителем и, медленно добавляя к масляной маcсе, замесите упругое тесто. Учтите, что оно не должно липнуть к рукам.

Разделите тесто на 40 частей или на шарики удобного размера. В каждый положите орешек. Можно вместо орешка использовать коктейльную вишню или сухофрукты.

Рецепт пирожного из детства: свежие "каштанчики", которые тают во рту (видео)

Рецепт пирожного из детства: свежие "каштанчики", которые тают во рту (видео)

Выложите шарики на пергамент и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Тесто должно немного подрумяниться. В принципе, даже в таком виде «каштанчики» уже можно подавать к чаю.

Пока тесто выпекается, займитесь глазурью, а точнее помадкой. Смешайте сливочное масло, сахар, какао и молоко в сотейнике и, помешивая, доведите до кипения. Затем обваляйте «каштаны» в кокосовой стружке, какао или просто в сахарной пудре. Правда, тогда получатся белые «каштаны». По желанию можно использовать любую посыпку.

Рецепт пирожного из детства: свежие "каштанчики", которые тают во рту (видео)

Рецепт пирожного из детства: свежие "каштанчики", которые тают во рту (видео)

А еще можно сделать «каштанчики» по рецепту, который предлагает любимый YouTube.

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Рецепт пирожного из детства: свежие "каштанчики", которые тают во рту (видео)

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